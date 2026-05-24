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O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses

A semana será marcada por mudanças inesperadas, viradas emocionais e oportunidades que podem transformar os rumos de cada signo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A última semana de maio chega carregada de intensidade e sensação de destino. A rara Lua Azul em Sagitário no dia 31 movimenta emoções, desperta desejos antigos e abre caminhos inesperados para quem estiver disposto a confiar no fluxo da vida. Mudanças importantes ganham força e muitos signos sentirão que finalmente chegou a hora de virar a página. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte da semana de Áries: sábado, 30 de maio

Uma virada emocional importante começa a acontecer dentro de você. Depois de semanas intensas, esse momento traz clareza sobre sua própria força e ajuda a enxergar o quanto já evoluiu. Algo que parecia impossível começa a ganhar forma e você percebe que não precisa mais carregar dores antigas da mesma maneira.

Dica cósmica: reconhecer sua força também faz parte do processo de cura.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: terça-feira, 26 de maio

Uma nova fase financeira e profissional começa a se desenhar. O universo coloca diante de você oportunidades que podem mudar seus próximos passos, mas será preciso coragem para sair do lugar conhecido. Existe algo maior esperando quando você decide seguir o que faz sentido de verdade.

Dica cósmica: prosperidade chega mais rápido quando existe propósito junto dela.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: quinta-feira, 28 de maio

Você começa a entender que cuidar de si também é prioridade. Esse período traz reflexões importantes sobre equilíbrio emocional, rotina e relações. Quanto mais você respeitar seus limites e necessidades, mais leve e alinhada sua vida tende a ficar.

Dica cósmica: sua energia muda completamente quando você se coloca em primeiro lugar.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: terça-feira, 26 de maio

Sua intuição estará mais forte do que nunca. Uma oportunidade inesperada ou uma decisão importante pode surgir nos próximos dias, exigindo confiança no que você sente. Nem tudo fará sentido imediatamente, mas existe um caminho sendo aberto para você.

Dica cósmica: nem sempre a lógica consegue explicar o que a alma já sabe.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: domingo, 31 de maio

A Lua Azul desperta uma nova fase de felicidade, prazer e conexão emocional. Questões ligadas ao amor, à autoestima e aos seus desejos pessoais ganham destaque. Você começa a entender que merece viver relações mais leves e experiências que realmente façam sentido para o coração.

Dica cósmica: felicidade também é uma escolha diária.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: quinta-feira, 28 de maio

Mudanças importantes começam a acontecer na vida profissional. Você pode perceber novas possibilidades surgindo ou sentir vontade de seguir por caminhos completamente diferentes dos planejados anteriormente. Tudo acontece rápido, mas existe crescimento nisso.

Dica cósmica: não tente controlar mudanças que vieram justamente para abrir espaço ao novo.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra

Dia da sorte da semana de Libra: terça-feira, 26 de maio

Uma nova direção começa a chamar sua atenção. Viagens, mudanças de planos ou até conexões inesperadas podem transformar sua forma de enxergar o futuro. Mesmo que exista medo, esse movimento tende a aproximar você do caminho certo.

Dica cósmica: às vezes, a vida muda exatamente quando você decide confiar.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: quinta-feira, 28 de maio

Você começa a perceber que precisa parar de colocar as necessidades dos outros acima das suas. Esse período traz coragem para defender seus interesses, falar o que sente e assumir o controle da própria vida sem culpa.

Dica cósmica: escolher a si mesmo não faz de você alguém egoísta.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: domingo, 31 de maio

A rara Lua Azul no seu signo marca um dos momentos mais importantes do ano para você. Uma grande virada pessoal começa agora e pode mudar completamente sua visão sobre futuro, relações e propósito. Tudo o que parecia travado ganha movimento novamente.

Dica cósmica: o universo está abrindo portas que antes pareciam impossíveis.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: terça-feira, 26 de maio

Você começa a enxergar novas maneiras de construir estabilidade sem precisar seguir padrões antigos. Mudanças na carreira, rotina ou forma de ganhar dinheiro tendem a trazer mais liberdade e realização pessoal.

Dica cósmica: existe sucesso também fora do caminho tradicional.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: quinta-feira, 28 de maio

Seus sonhos voltam a ganhar espaço na rotina. Você sente vontade de retomar hobbies, projetos pessoais ou planos que haviam sido deixados de lado. Esse movimento ajuda a recuperar entusiasmo e conexão consigo mesmo.

Dica cósmica: sua criatividade também merece atenção e cuidado.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: domingo, 31 de maio

Uma conquista importante começa a se concretizar. Questões ligadas ao trabalho, reconhecimento e propósito entram em destaque e fazem você perceber que todo o esforço dos últimos anos não foi em vão. Algo muito esperado finalmente começa a acontecer.

Dica cósmica: quando chega a hora certa, tudo se encaixa de uma vez.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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