ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 26 de outubro a 1º de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

Uma data especial pode ajudar cada signo a rever escolhas, abandonar expectativas antigas e enxergar novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 26 de outubro a 1º de novembro de 2026 pode trazer acontecimentos que ajudam os 12 signos do zodíaco a entender melhor o que desejam para o futuro. Algumas respostas podem surgir quando você deixa de insistir em planos antigos, enquanto outras aparecem ao reconhecer o que realmente faz sentido na sua vida.

O período favorece mudanças de perspectiva, revisão de relacionamentos e novas formas de encarar os próprios objetivos. Nem tudo precisa acontecer de acordo com o roteiro imaginado. Às vezes, abrir mão de uma expectativa é justamente o que permite perceber uma possibilidade melhor.

A recomendação é não apressar decisões nem tentar controlar cada detalhe. Observe o que muda, valorize o que continua fazendo sentido e esteja aberto a caminhos diferentes dos que você planejou. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode trazer, de acordo com a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: domingo, 1º de novembro

Áries, deixar o passado para trás não significa fingir que nada aconteceu ou diminuir a importância do que você viveu. Significa reconhecer que algumas experiências já cumpriram seu papel e que continuar preso a elas pode impedir a chegada de coisas novas.

Neste domingo, vale rever expectativas antigas e abandonar a ideia de que sua vida precisa seguir um roteiro específico para ser bem-sucedida. O que importa não é a aparência das suas conquistas aos olhos dos outros, mas a satisfação que elas proporcionam a você. Ao liberar espaço para novas experiências, fica mais fácil perceber possibilidades que antes passavam despercebidas.

Dica cósmica: agradeça pelo que viveu, mas não transforme o passado em uma obrigação para o futuro.

Touro

Dia da sorte: segunda-feira, 26 de outubro

Touro, pare por um instante e observe o que permaneceu na sua vida, apesar das mudanças dos últimos meses. Algumas escolhas podem ter se mostrado acertadas, enquanto outras talvez já não combinem com suas necessidades. Esse balanço não precisa ser encarado como um sinal de fracasso, mas como uma oportunidade de reconhecer o que realmente importa.

Você não precisa continuar fazendo tudo apenas porque acredita que deveria. Vale investir mais tempo nas atividades, nos relacionamentos e nos projetos que proporcionam satisfação verdadeira. A sorte pode aparecer quando você deixa de perseguir expectativas externas e começa a construir uma rotina mais alinhada com seus próprios valores.

Dica cósmica: diferencie aquilo que você deseja daquilo que sente que precisa desejar para agradar aos outros.

Gêmeos

Dia da sorte: terça-feira, 27 de outubro

Gêmeos, mudar de opinião não significa ser incoerente. Conforme você amadurece e aprende com as experiências, é natural que suas convicções também se transformem. Reconhecer isso demonstra disposição para crescer, em vez de insistir em uma versão antiga de si mesmo apenas para manter as aparências.

Esta terça-feira pode favorecer uma mudança importante de perspectiva. Talvez você perceba que determinada situação já não combina com seus objetivos ou que precisa estabelecer limites para respeitar suas próprias necessidades. Em vez de ignorar esse desconforto, use-o como ponto de partida para fazer escolhas mais conscientes.

Dica cósmica: não tenha medo de admitir que mudou. Suas decisões devem acompanhar quem você é agora.

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Câncer

Dia da sorte: sexta-feira, 30 de outubro

Câncer, mudanças positivas podem surgir na vida pessoal, especialmente nos relacionamentos e nas questões ligadas à casa e à família. Uma situação que parecia definida pode ganhar novos contornos, permitindo que você encontre uma solução mais satisfatória para todos os envolvidos.

Para aproveitar essa possibilidade, será importante não resistir automaticamente ao que sai do planejado. Uma mudança na convivência, uma nova decisão sobre onde morar ou uma transformação em um relacionamento pode abrir espaço para uma realidade mais próxima do que você deseja. Nem toda alteração representa uma perda: algumas chegam justamente para melhorar sua vida.

Dica cósmica: permita que as coisas mudem antes de decidir que o novo caminho não vai funcionar.

Leão

Dia da sorte: domingo, 1º de novembro

Leão, esta semana convida você a rever a imagem de vida perfeita que construiu para si. Talvez algumas metas tenham deixado de fazer sentido ou determinadas escolhas não tenham produzido a felicidade que você esperava. Reconhecer isso não apaga suas conquistas, apenas ajuda a identificar o que merece continuar fazendo parte dos seus planos.

Em vez de insistir em uma trajetória apenas porque ela parecia ideal, procure entender o que realmente traz satisfação. Aparência, status e reconhecimento perdem importância quando não vêm acompanhados de propósito e bem-estar. Uma vida boa não precisa impressionar ninguém: precisa fazer sentido para quem a vive.

Dica cósmica: troque a preocupação em parecer bem-sucedido pela vontade de construir uma vida da qual você realmente goste.

Virgem

Dia da sorte: quinta-feira, 29 de outubro

Virgem, você pode recuperar a confiança necessária para investir em um objetivo profissional ou pessoal que vinha sendo desenvolvido discretamente. Se nos últimos tempos surgiram dúvidas sobre suas capacidades ou sobre o rumo escolhido, esta quinta-feira favorece uma postura mais segura diante dos próximos passos.

Uma ideia antiga pode voltar a ganhar força, assim como um projeto que você ainda não teve coragem de colocar em prática. Em vez de esperar por garantias absolutas, reconheça o que já aprendeu e avalie como transformar esse conhecimento em ação. Ter confiança não significa ignorar os riscos, mas entender que você pode lidar com eles.

Dica cósmica: leve seus planos a sério e pare de adiar um projeto apenas porque ainda não se sente totalmente preparado.

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Libra

Dia da sorte: sexta-feira, 30 de outubro

Libra, você não precisa aceitar situações que já não combinam com seus desejos apenas para preservar a harmonia. A semana favorece uma revisão das escolhas afetivas e dos compromissos assumidos, ajudando você a perceber se tem respeitado suas próprias necessidades dentro das relações.

Antes de tomar decisões definitivas, procure entender o que sente e o que espera das pessoas ao seu redor. Nem toda dúvida exige uma resposta imediata. Às vezes, dar um passo atrás e observar o que se repete é suficiente para identificar o que precisa mudar. O importante é não se abandonar para manter alguém ou alguma situação na sua vida.

Dica cósmica: escute suas emoções e não confunda ceder sempre com manter uma relação saudável.

Escorpião

Dia da sorte: domingo, 1º de novembro

Escorpião, você não precisa ter uma carreira impecável, conquistar tudo o que imaginou ou corresponder às expectativas alheias para considerar sua vida bem-sucedida. A pressão para alcançar um padrão ideal pode fazer com que você ignore as coisas que já dão certo e os aspectos da rotina que proporcionam felicidade.

Este domingo favorece uma avaliação mais honesta do que você está construindo. Em vez de se concentrar apenas no que falta, observe como se sente com as escolhas que fez. Talvez seja hora de rever uma meta, diminuir a cobrança ou buscar uma maneira diferente de alcançar seus objetivos. O sucesso também está na qualidade de vida que você consegue construir ao longo do caminho.

Dica cósmica: não espere que tudo esteja perfeito para reconhecer o valor da vida que você já tem.

Sagitário

Dia da sorte: domingo, 1º de novembro

Sagitário, nem tudo o que dá errado representa uma derrota definitiva. Um plano que não se concretizou pode abrir espaço para experiências mais interessantes, ainda que você demore a perceber isso. Em vez de insistir em uma escolha apenas porque investiu tempo e energia nela, considere a possibilidade de seguir por outra direção.

A semana convida você a olhar para as mudanças com mais flexibilidade e a reconhecer que algumas portas fechadas também ajudam a redirecionar seus objetivos. Isso não significa desistir facilmente, mas entender quando vale a pena tentar de outra maneira. Ao aceitar que nem tudo está sob seu controle, você pode descobrir alternativas que antes não considerava.

Dica cósmica: não transforme uma decepção em ponto final. Dê espaço para descobrir o que pode surgir depois dela.

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Capricórnio

Dia da sorte: segunda-feira, 26 de outubro

Capricórnio, você merece aproveitar os resultados do esforço que dedica à construção de uma vida melhor. A busca constante por novas metas pode fazer com que você deixe para depois os momentos de alegria, o convívio com pessoas queridas e as experiências que tornam a rotina mais agradável.

Esta segunda-feira é um convite para reconhecer o que já conquistou e dar mais atenção ao que proporciona satisfação. Questões familiares e afetivas também podem ganhar destaque, lembrando que sucesso não se resume à carreira ou à estabilidade financeira. A vida que você está construindo precisa incluir espaço para descanso, prazer e vínculos importantes.

Dica cósmica: não adie toda a felicidade para quando alcançar a próxima meta. Aproveite também o caminho.

Aquário

Dia da sorte: sexta-feira, 30 de outubro

Aquário, talvez você tenha começado a acreditar que alguns sonhos já não são possíveis por causa de decisões antigas ou das circunstâncias atuais. Mas sua realidade não precisa ficar limitada ao que você imaginava ser viável até aqui. Esta sexta-feira favorece a retomada de planos e a percepção de que ainda existem caminhos a explorar.

Uma possibilidade antiga pode reaparecer ou uma ideia que parecia distante pode voltar a fazer sentido. Em vez de descartá-la automaticamente, avalie o que mudou e quais recursos você tem hoje para tentar novamente. O próximo capítulo não precisa repetir as limitações do anterior.

Dica cósmica: não diminua seus sonhos antes mesmo de investigar o que seria necessário para realizá-los.

Peixes

Dia da sorte: quinta-feira, 29 de outubro

Peixes, uma nova etapa pode ajudar você a se mostrar de maneira mais autêntica, tanto nos relacionamentos quanto na vida profissional. Você não precisa se esforçar o tempo inteiro para ser notado ou tentar resolver todas as situações ao seu redor para merecer reconhecimento. Às vezes, demonstrar quem você é de verdade já muda a forma como as pessoas se aproximam.

A semana favorece uma postura mais confiante e espontânea. Permita-se expressar seus sentimentos, valorizar suas qualidades e investir em relações nas quais exista espaço para a troca. Sua sensibilidade pode continuar sendo uma força sem que você precise abrir mão dos próprios limites ou esconder suas necessidades para agradar.