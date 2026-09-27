ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana (de 28 de setembro a 4 de outubro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia mais favorável da semana pode trazer mudanças, novas possibilidades e oportunidades para seguir um caminho mais autêntico

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 28 de setembro a 4 de outubro de 2026 pode trazer oportunidades importantes para os 12 signos do zodíaco. Em diferentes áreas da vida, alguns podem perceber que chegou a hora de mudar de direção, enquanto outros terão a chance de reconhecer aquilo que realmente desejam.

O período também pede mais autenticidade. Tentar agradar todo mundo ou seguir expectativas alheias pode afastar você daquilo que realmente faz sentido. A sorte pode aparecer justamente quando você passa a respeitar mais os próprios desejos e escolhas.

Por isso, vale prestar atenção aos acontecimentos dos próximos dias. Uma conversa, uma oportunidade profissional, uma mudança de planos ou até uma surpresa na vida amorosa pode indicar novos caminhos. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode trazer, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: quarta-feira, 30 de setembro

Áries pode descobrir que mudar de ideia não significa ter tomado uma decisão errada. Algumas situações podem exigir uma nova perspectiva, especialmente quando o caminho imaginado inicialmente já não parece tão interessante.

A semana favorece mudanças e redirecionamentos. Uma oportunidade pode surgir de uma maneira completamente diferente daquela que você esperava, mas ainda assim levar a um resultado positivo.

Dica cósmica: não tenha medo de reconhecer quando algo mudou dentro de você. Às vezes, mudar de direção é justamente o que abre uma porta nova.

Touro

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Touro pode receber uma oportunidade profissional que combine melhor com a vida que deseja levar. Em vez de aceitar uma rotina que consome todo o seu tempo, pode surgir uma possibilidade que ofereça mais liberdade e equilíbrio.

O momento também favorece uma nova definição sobre o que significa ter sucesso. Trabalhar muito não precisa significar abrir mão da vida pessoal.

Dica cósmica: não aceite uma oportunidade apenas pelo dinheiro ou pelo status. Pense também em quanto espaço ela deixa para você viver.

Gêmeos

Dia da sorte: domingo, 4 de outubro

Gêmeos pode precisar ser mais sincero sobre as escolhas que vem fazendo. Algumas desculpas podem estar servindo apenas para adiar uma decisão que, no fundo, você já sabe que precisa tomar.

Isso vale para relacionamentos, trabalho e até para a maneira como você conduz a própria rotina. Em vez de tentar construir uma vida que pareça perfeita para os outros, escolha aquilo que realmente faz sentido para você.

Dica cósmica: pare de buscar aprovação para uma escolha que já faz sentido no seu coração.

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Câncer

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Câncer pode voltar a acreditar no amor e na possibilidade de viver uma relação mais saudável. Depois de experiências que ensinaram muito sobre decepções e limites, existe espaço para uma conexão mais verdadeira.

Alguém do passado também pode reaparecer ou uma situação antiga pode ganhar uma nova chance. Não é preciso tomar nenhuma decisão definitiva agora. O importante é permitir-se aproveitar uma experiência que faça bem.

Dica cósmica: não deixe experiências ruins do passado convencerem você de que toda nova conexão terminará da mesma maneira.

Leão

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Leão pode receber oportunidades capazes de mudar a maneira como enxerga a própria vida. Uma proposta, convite ou novidade pode fazer você perceber que não precisa se contentar apenas em sobreviver à rotina.

A semana favorece escolhas que tragam mais entusiasmo e satisfação. Esteja preparado para dizer sim quando aparecer algo que realmente combine com os seus sonhos.

Dica cósmica: permita-se desejar mais. Uma oportunidade só pode ser aproveitada quando você acredita que também merece recebê-la.

Virgem

Dia da sorte: quarta-feira, 30 de setembro

Virgem pode entrar em uma fase de mais honestidade consigo mesmo. Algumas escolhas, promessas ou compromissos feitos anteriormente podem precisar de uma nova avaliação.

Em vez de insistir em algo apenas porque já havia decidido daquela maneira, permita-se reconhecer o que mudou. A sorte pode aparecer justamente quando você entende melhor quem é e o que realmente deseja.

Dica cósmica: antes de assumir um novo compromisso, confira se ele ainda combina com a pessoa que você é hoje.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Libra

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Libra pode perceber que tentar agradar todo mundo tem um preço. A semana favorece uma postura mais autêntica, principalmente na hora de falar sobre seus desejos, relacionamentos e escolhas.

Dizer claramente o que você quer pode abrir espaço para oportunidades que não apareceriam enquanto você continuasse tentando atender às expectativas dos outros.

Dica cósmica: não abandone seus próprios desejos para evitar decepcionar alguém.

Escorpião

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Escorpião pode iniciar uma fase de decisões importantes sobre o tipo de vida que deseja construir. Trabalho, estudos, relacionamentos e até mudanças em casa podem entrar nessa reflexão.

Não será necessário resolver tudo de uma vez. O mais importante é começar a entender quais escolhas realmente combinam com você e quais são feitas apenas por hábito ou expectativa.

Dica cósmica: dê tempo para suas decisões amadurecerem. Você não precisa ter todas as respostas imediatamente.

Sagitário

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Sagitário pode receber uma espécie de empurrão inesperado para mudar a maneira como enxerga a própria trajetória. Uma conversa com um amigo, colega ou pessoa próxima pode apresentar uma perspectiva que você ainda não havia considerado.

Mesmo que a princípio algumas palavras incomodem, elas podem ajudar a enxergar novas possibilidades e tomar uma direção diferente.

Dica cósmica: ouça opiniões que façam você pensar, mesmo quando elas desafiam aquilo que você acreditava.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 4 de outubro

Capricórnio pode ter dificuldade para reconhecer quando já alcançou uma conquista. A busca constante pelo próximo objetivo pode fazer você esquecer de aproveitar aquilo que já construiu.

A semana favorece uma pausa para celebrar pequenas e grandes vitórias. Reconhecer o próprio progresso não significa perder a ambição, mas aprender a aproveitar o caminho.

Dica cósmica: antes de estabelecer a próxima meta, pare por alguns minutos para reconhecer o quanto você já avançou.

Aquário

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Aquário pode encontrar uma oportunidade justamente quando decidir respeitar seu jeito diferente de enxergar a vida. Sua capacidade de perceber possibilidades que outras pessoas não veem pode ajudar na hora de tomar uma decisão importante.

Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente. Uma novidade pode parecer pouco convencional no começo e ainda assim abrir uma porta interessante.

Dica cósmica: confie na sua percepção quando uma oportunidade parecer diferente, mas fizer sentido para quem você é.

Peixes

Dia da sorte: quarta-feira, 30 de setembro

Peixes pode ser surpreendido por uma mudança de planos envolvendo amor, viagens ou novos caminhos para a vida. Uma situação que parecia distante pode começar a acontecer de maneira inesperada.

O segredo será manter a honestidade sobre aquilo que você deseja. Não esconda seus sentimentos nem tente fingir que quer algo diferente apenas para agradar outras pessoas.