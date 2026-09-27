Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia da sorte da semana (de 28 de setembro a 4 de outubro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O dia mais favorável da semana pode trazer mudanças, novas possibilidades e oportunidades para seguir um caminho mais autêntico

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 28 de setembro a 4 de outubro de 2026 pode trazer oportunidades importantes para os 12 signos do zodíaco. Em diferentes áreas da vida, alguns podem perceber que chegou a hora de mudar de direção, enquanto outros terão a chance de reconhecer aquilo que realmente desejam.

O período também pede mais autenticidade. Tentar agradar todo mundo ou seguir expectativas alheias pode afastar você daquilo que realmente faz sentido. A sorte pode aparecer justamente quando você passa a respeitar mais os próprios desejos e escolhas.

Por isso, vale prestar atenção aos acontecimentos dos próximos dias. Uma conversa, uma oportunidade profissional, uma mudança de planos ou até uma surpresa na vida amorosa pode indicar novos caminhos. Confira o dia da sorte de cada signo e o que ele pode trazer, de acordo com o site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

A conta vai começar a fechar: uma oportunidade pode mudar o jogo financeiros para 3 signos nessa semana (entre 28 de setembro e 4 de outubro)

Imagem - Temporada de Libra pode trazer alguém do passado de volta para 4 signos; veja se o seu está na lista

Temporada de Libra pode trazer alguém do passado de volta para 4 signos; veja se o seu está na lista

Imagem - Chega de aceitar pouco: 4 signos entram numa fase de poder e começam a conseguir o que querem

Chega de aceitar pouco: 4 signos entram numa fase de poder e começam a conseguir o que querem

Áries

Dia da sorte: quarta-feira, 30 de setembro

Áries pode descobrir que mudar de ideia não significa ter tomado uma decisão errada. Algumas situações podem exigir uma nova perspectiva, especialmente quando o caminho imaginado inicialmente já não parece tão interessante.

A semana favorece mudanças e redirecionamentos. Uma oportunidade pode surgir de uma maneira completamente diferente daquela que você esperava, mas ainda assim levar a um resultado positivo.

Dica cósmica: não tenha medo de reconhecer quando algo mudou dentro de você. Às vezes, mudar de direção é justamente o que abre uma porta nova.

Touro

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Touro pode receber uma oportunidade profissional que combine melhor com a vida que deseja levar. Em vez de aceitar uma rotina que consome todo o seu tempo, pode surgir uma possibilidade que ofereça mais liberdade e equilíbrio.

O momento também favorece uma nova definição sobre o que significa ter sucesso. Trabalhar muito não precisa significar abrir mão da vida pessoal.

Dica cósmica: não aceite uma oportunidade apenas pelo dinheiro ou pelo status. Pense também em quanto espaço ela deixa para você viver.

Gêmeos

Dia da sorte: domingo, 4 de outubro

Gêmeos pode precisar ser mais sincero sobre as escolhas que vem fazendo. Algumas desculpas podem estar servindo apenas para adiar uma decisão que, no fundo, você já sabe que precisa tomar.

Isso vale para relacionamentos, trabalho e até para a maneira como você conduz a própria rotina. Em vez de tentar construir uma vida que pareça perfeita para os outros, escolha aquilo que realmente faz sentido para você.

Dica cósmica: pare de buscar aprovação para uma escolha que já faz sentido no seu coração.

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Câncer

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Câncer pode voltar a acreditar no amor e na possibilidade de viver uma relação mais saudável. Depois de experiências que ensinaram muito sobre decepções e limites, existe espaço para uma conexão mais verdadeira.

Alguém do passado também pode reaparecer ou uma situação antiga pode ganhar uma nova chance. Não é preciso tomar nenhuma decisão definitiva agora. O importante é permitir-se aproveitar uma experiência que faça bem.

Dica cósmica: não deixe experiências ruins do passado convencerem você de que toda nova conexão terminará da mesma maneira.

Leão

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Leão pode receber oportunidades capazes de mudar a maneira como enxerga a própria vida. Uma proposta, convite ou novidade pode fazer você perceber que não precisa se contentar apenas em sobreviver à rotina.

A semana favorece escolhas que tragam mais entusiasmo e satisfação. Esteja preparado para dizer sim quando aparecer algo que realmente combine com os seus sonhos.

Dica cósmica: permita-se desejar mais. Uma oportunidade só pode ser aproveitada quando você acredita que também merece recebê-la.

Virgem

Dia da sorte: quarta-feira, 30 de setembro

Virgem pode entrar em uma fase de mais honestidade consigo mesmo. Algumas escolhas, promessas ou compromissos feitos anteriormente podem precisar de uma nova avaliação.

Em vez de insistir em algo apenas porque já havia decidido daquela maneira, permita-se reconhecer o que mudou. A sorte pode aparecer justamente quando você entende melhor quem é e o que realmente deseja.

Dica cósmica: antes de assumir um novo compromisso, confira se ele ainda combina com a pessoa que você é hoje.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
1 de 12
Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Libra

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Libra pode perceber que tentar agradar todo mundo tem um preço. A semana favorece uma postura mais autêntica, principalmente na hora de falar sobre seus desejos, relacionamentos e escolhas.

Dizer claramente o que você quer pode abrir espaço para oportunidades que não apareceriam enquanto você continuasse tentando atender às expectativas dos outros.

Dica cósmica: não abandone seus próprios desejos para evitar decepcionar alguém.

Escorpião

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Escorpião pode iniciar uma fase de decisões importantes sobre o tipo de vida que deseja construir. Trabalho, estudos, relacionamentos e até mudanças em casa podem entrar nessa reflexão.

Não será necessário resolver tudo de uma vez. O mais importante é começar a entender quais escolhas realmente combinam com você e quais são feitas apenas por hábito ou expectativa.

Dica cósmica: dê tempo para suas decisões amadurecerem. Você não precisa ter todas as respostas imediatamente.

Sagitário

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Sagitário pode receber uma espécie de empurrão inesperado para mudar a maneira como enxerga a própria trajetória. Uma conversa com um amigo, colega ou pessoa próxima pode apresentar uma perspectiva que você ainda não havia considerado.

Mesmo que a princípio algumas palavras incomodem, elas podem ajudar a enxergar novas possibilidades e tomar uma direção diferente.

Dica cósmica: ouça opiniões que façam você pensar, mesmo quando elas desafiam aquilo que você acreditava.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 4 de outubro

Capricórnio pode ter dificuldade para reconhecer quando já alcançou uma conquista. A busca constante pelo próximo objetivo pode fazer você esquecer de aproveitar aquilo que já construiu.

A semana favorece uma pausa para celebrar pequenas e grandes vitórias. Reconhecer o próprio progresso não significa perder a ambição, mas aprender a aproveitar o caminho.

Dica cósmica: antes de estabelecer a próxima meta, pare por alguns minutos para reconhecer o quanto você já avançou.

Aquário

Dia da sorte: terça-feira, 29 de setembro

Aquário pode encontrar uma oportunidade justamente quando decidir respeitar seu jeito diferente de enxergar a vida. Sua capacidade de perceber possibilidades que outras pessoas não veem pode ajudar na hora de tomar uma decisão importante.

Nem tudo precisa fazer sentido imediatamente. Uma novidade pode parecer pouco convencional no começo e ainda assim abrir uma porta interessante.

Dica cósmica: confie na sua percepção quando uma oportunidade parecer diferente, mas fizer sentido para quem você é.

Peixes

Dia da sorte: quarta-feira, 30 de setembro

Peixes pode ser surpreendido por uma mudança de planos envolvendo amor, viagens ou novos caminhos para a vida. Uma situação que parecia distante pode começar a acontecer de maneira inesperada.

O segredo será manter a honestidade sobre aquilo que você deseja. Não esconda seus sentimentos nem tente fingir que quer algo diferente apenas para agradar outras pessoas.

Dica cósmica: diga o que você realmente quer e esteja aberto às surpresas que podem aparecer quando você para de limitar suas possibilidades.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 'Lá na Minha Terra': conheça trama da nova novela das 6 que conecta Chapada Diamantina e São Paulo

'Lá na Minha Terra': conheça trama da nova novela das 6 que conecta Chapada Diamantina e São Paulo
Imagem - Fortaleza sombria, que atravessou dois impérios por mais de 1.600 anos, renasce após séculos de guerras, prisões e execuções

Fortaleza sombria, que atravessou dois impérios por mais de 1.600 anos, renasce após séculos de guerras, prisões e execuções