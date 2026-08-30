ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de 31 de agosto a 6 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

A semana favorece mudanças, decisões importantes e sinais de que alguns caminhos começam finalmente a se alinhar

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 31 de agosto a 6 de setembro chega com oportunidades para quem estiver disposto a reconhecer o próprio valor e confiar mais nas escolhas que vem fazendo. Alguns signos podem receber propostas importantes, enquanto outros terão a chance de mudar de direção, retomar um projeto ou se libertar de situações que já não fazem sentido. Descubra qual será o dia da sorte do seu signo nesta semana, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte da semana de Áries: quarta-feira, 2 de setembro

Uma proposta importante pode surgir, principalmente envolvendo dinheiro ou sua vida profissional. O momento favorece oportunidades que mostram que todo o esforço dos últimos tempos não foi em vão.

Para aproveitar essa chance, será importante não voltar a antigos padrões de insegurança. Você precisa reconhecer que está preparado para receber coisas boas e confiar mais no seu próprio valor.

Dica cósmica: quando uma grande oportunidade aparecer, não deixe a dúvida fazer você esquecer o quanto merece conquistá-la.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: quinta-feira, 3 de setembro

Uma decisão pode exigir que você escute mais seus sentimentos. Mesmo que pareça mais fácil escolher aquilo que faz sentido no papel, existe uma percepção interna que pode indicar um caminho diferente.

Talvez essa escolha traga algum desconforto inicialmente, mas você não precisa ignorar o que sente para tomar uma boa decisão. Confie mais naquilo que sua própria experiência está tentando mostrar.

Dica cósmica: nem sempre a escolha mais segura é a que mais combina com a vida que você deseja construir.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: sábado, 5 de setembro

Uma vontade antiga de viver algo diferente pode ganhar força. A semana favorece aventuras, novas experiências e decisões que ajudam você a se aproximar de uma vida mais livre e autêntica.

Não diminua seus desejos para caber nas expectativas de outras pessoas. Você pode estar entrando em uma fase de grandes mudanças, e assumir quem você é será parte importante desse processo.

Dica cósmica: não tenha medo de querer mais da vida quando você finalmente percebe que está pronto para viver de verdade.

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Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: terça-feira, 1º de setembro

Uma mensagem, ligação ou conversa pode trazer a oportunidade que você estava esperando. O momento favorece decisões relacionadas a um grande sonho e dá mais coragem para agir em favor daquilo que realmente deseja.

Você costuma colocar as necessidades de outras pessoas à frente das suas, mas agora é importante olhar para si. Não ignore uma oportunidade apenas porque ela exige que você escolha o que é melhor para sua própria vida.

Dica cósmica: cuidar dos outros é uma qualidade, mas cuidar dos seus próprios sonhos também deve ser uma prioridade.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: quarta-feira, 2 de setembro

Uma proposta pode trazer mudanças importantes para sua carreira. Além de possíveis ganhos financeiros, essa oportunidade pode fazer você finalmente se sentir mais valorizado pelo trabalho que realiza.

Nem sempre a aprovação dos outros deve definir sua autoestima, mas, desta vez, um reconhecimento pode chegar em um momento importante. Use isso como um lembrete do valor que você já possui.

Dica cósmica: permita que uma conquista externa confirme algo que você precisa começar a acreditar por dentro.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: sexta-feira, 4 de setembro

Uma nova possibilidade profissional pode fazer você repensar os rumos da sua carreira. Talvez você perceba que cresceu além de uma função, empresa ou área e esteja pronto para buscar algo diferente.

Setembro pede coragem para considerar caminhos que antes pareciam distantes. Aproveite o momento para pesquisar cursos, oportunidades e propostas que possam aproximar você dos seus novos objetivos.

Dica cósmica: você não precisa permanecer em um lugar apenas porque um dia ele fez sentido para você.

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Libra

Dia da sorte da semana de Libra: terça-feira, 1º de setembro

Todo o esforço que você colocou na vida profissional pode começar a apresentar resultados. Uma proposta ou oportunidade pode mostrar que você está avançando para uma fase mais próxima do sucesso que sempre buscou.

Mais do que conquistar reconhecimento, você pode finalmente perceber que existe espaço para construir uma rotina que também traga satisfação pessoal. Não tenha medo de seguir uma direção diferente.

Dica cósmica: sucesso de verdade é aquele que também permite que você aproveite a vida que está construindo.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: sábado, 5 de setembro

Uma situação que vinha mantendo você preso pode finalmente perder força. Para isso, será necessário aceitar que algumas pessoas, lugares e planos precisam ficar para trás para que uma nova fase possa começar.

A oportunidade desta semana pode parecer arriscada justamente porque foge do que você havia imaginado para si. Ainda assim, confiar na própria escolha pode ser o primeiro passo para uma vida mais autêntica.

Dica cósmica: às vezes, a maior sorte é encontrar coragem para deixar para trás aquilo que já não combina com você.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: terça-feira, 1º de setembro

Sua carreira pode receber um impulso importante. Uma nova proposta ou oportunidade pode surgir e ajudar você a alcançar o reconhecimento que vem buscando, mas existe algo ainda mais importante: sentir que seu trabalho tem propósito.

Não diminua o ritmo justamente quando as coisas começam a avançar. Use seu entusiasmo para escolher oportunidades que ofereçam não apenas crescimento, mas também satisfação com aquilo que você faz.

Dica cósmica: a melhor oportunidade é aquela que faz você crescer sem perder de vista o motivo pelo qual começou.

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Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: sexta-feira, 4 de setembro

Uma percepção importante pode mudar a forma como você encara seus objetivos. Talvez seja necessário admitir que alguma situação da sua rotina, do trabalho ou até dos seus hábitos está dificultando o sucesso que você deseja alcançar.

Em vez de procurar desculpas, aproveite o momento para fazer uma avaliação sincera. Identificar o que não funciona é o primeiro passo para recuperar energia e abrir espaço para conquistas maiores.

Dica cósmica: reconhecer o que precisa mudar não é fracasso, é uma forma de recuperar o controle da própria trajetória.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: sábado, 5 de setembro

Novas pessoas podem entrar na sua vida e trazer possibilidades inesperadas. Algumas conexões podem ajudar você a romper com padrões antigos e enxergar um futuro que antes parecia distante.

Esteja aberto a encontros diferentes do habitual. Ao mesmo tempo, não tenha medo de se afastar de relações que limitam quem você deseja ser. Uma nova fase pede espaço para novas pessoas e experiências.

Dica cósmica: algumas conexões chegam para abrir portas, enquanto outras precisam ficar para trás para que você consiga atravessá-las.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: domingo, 6 de setembro

Uma segunda chance pode aparecer onde você menos espera. Um projeto, ideia ou oportunidade criativa que havia sido abandonada pode voltar à sua frente e trazer uma nova possibilidade para sua carreira.

Desta vez, não deixe a insegurança fazer você recuar. Se algo retorna depois de ter sido deixado de lado, talvez valha a pena descobrir o que pode acontecer quando você finalmente decide apostar em si.