ASTROLOGIA

O dia da sorte da semana de 7 a 13 de setembro revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O período pode trazer novas possibilidades e momentos favoráveis para os 12 signos do zodíaco

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 7 a 13 de setembro de 2026 pode trazer oportunidades importantes para os 12 signos do zodíaco. Enquanto alguns terão mais facilidade para avançar na carreira e colocar planos em prática, outros poderão encontrar boas oportunidades na vida amorosa, nas relações ou em decisões que estavam sendo adiadas.

O dia 10 de setembro concentra uma série de acontecimentos importantes e pode marcar um momento de transição. Por isso, a recomendação é não tentar acelerar todos os processos. Algumas respostas podem aparecer justamente quando você desacelerar e observar melhor o que está acontecendo ao seu redor.

Confira qual será o dia mais sortudo da semana para cada signo e como aproveitar melhor esse momento, de acordo com o site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo da semana para Áries: quinta-feira, 10 de setembro

Áries pode perceber que algumas certezas já não fazem tanto sentido quanto antes. O dia favorece uma mudança de perspectiva e a percepção de oportunidades que talvez estivessem passando despercebidas. Não tenha medo de rever uma decisão ou mudar de ideia quando perceber que existe um caminho melhor.

Mudar de opinião não significa fraqueza. Em muitos casos, é justamente sinal de crescimento e maturidade.

Dica cósmica: permita-se enxergar uma situação por outro ângulo antes de tomar uma decisão definitiva.

Touro

Dia mais sortudo da semana para Touro: sexta-feira, 11 de setembro

Touro pode ter um dia especialmente favorável para reconhecer aquilo que já funciona em sua vida. Valorizar as pessoas, experiências e conquistas que trazem satisfação ajuda a perceber que nem tudo precisa ser transformado para que novas oportunidades apareçam.

A gratidão também pode abrir espaço para novas possibilidades, principalmente quando você deixa de concentrar toda a atenção no que ainda falta.

Dica cósmica: olhe para o que você já conquistou e perceba quais partes da sua vida merecem ainda mais investimento.

Gêmeos

Dia mais sortudo da semana para Gêmeos: quinta-feira, 10 de setembro

Gêmeos pode se sentir mais aberto ao novo e menos preso à pessoa que era no passado. Uma oportunidade interessante pode aparecer justamente quando você decidir sair de um padrão conhecido e experimentar algo diferente.

Dizer sim para experiências que realmente combinam com seus desejos pode trazer uma sensação maior de liberdade e movimento.

Dica cósmica: não rejeite uma possibilidade apenas porque ela foge do plano que você tinha imaginado.

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer

Dia mais sortudo da semana para Câncer: quinta-feira, 10 de setembro

Câncer terá um momento favorável para os relacionamentos e para conexões mais profundas. Uma conversa pode mudar a maneira como você enxerga alguém ou ajudar a construir uma relação mais próxima e verdadeira.

Também pode ser uma boa hora para decidir quem você realmente deseja ter por perto e quais vínculos já não fazem sentido para a fase atual da sua vida.

Dica cósmica: escolha relações nas quais você possa ser sincero sem precisar esconder o que sente.

Leão

Dia mais sortudo da semana para Leão: quinta-feira, 10 de setembro

Leão pode descobrir que trabalhar em conjunto será mais vantajoso do que tentar resolver tudo sozinho. Saber ouvir, negociar e considerar a perspectiva de outras pessoas pode fazer diferença em um projeto ou objetivo importante.

Uma parceria pode ser justamente o elemento que faltava para transformar uma ideia em algo concreto.

Dica cósmica: esteja disposto a dividir espaço e reconhecimento. Uma boa parceria pode levar você mais longe.

Virgem

Dia mais sortudo da semana para Virgem: quinta-feira, 10 de setembro

Virgem pode sentir necessidade de rever seus objetivos profissionais e aquilo que realmente espera da carreira. Uma nova oportunidade de trabalho, uma mudança de área ou até um projeto que parecia distante pode começar a ganhar forma.

O período também ajuda a perceber que sucesso não significa apenas conquistar mais. Ter liberdade, satisfação e qualidade de vida também pode fazer parte dessa definição.

Dica cósmica: antes de perseguir um novo objetivo, pergunte a si mesmo se ele realmente combina com a vida que você quer construir.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra

Dia mais sortudo da semana para Libra: quinta-feira, 10 de setembro

Libra pode precisar desacelerar antes de tomar decisões importantes sobre o futuro. Algumas dúvidas que pareciam confusas podem começar a revelar o que você realmente deseja quando deixa de tentar encontrar respostas imediatamente.

A paciência será importante para que uma escolha seja feita com mais segurança e menos pressão.

Dica cósmica: nem toda resposta precisa aparecer hoje. Dê espaço para que seus próprios desejos fiquem mais claros.

Escorpião

Dia mais sortudo da semana para Escorpião: quinta-feira, 10 de setembro

Escorpião entra em uma fase que pode devolver confiança e aproximá-lo de algo que realmente importa. Uma oportunidade pode fazer você perceber que determinado caminho ainda merece uma segunda chance.

Os próximos meses podem trazer desdobramentos importantes, principalmente se você estiver disposto a retomar um projeto, desejo ou objetivo que havia deixado de lado.

Dica cósmica: não descarte uma segunda chance antes de avaliar o quanto você ainda deseja aquilo.

Sagitário

Dia mais sortudo da semana para Sagitário: sexta-feira, 11 de setembro

Sagitário pode se deparar com uma nova possibilidade profissional. Pode ser um projeto, uma proposta de trabalho ou uma ideia que permita transformar um sonho antigo em um plano mais concreto.

Para aproveitar a oportunidade, será importante prestar atenção aos detalhes e evitar agir apenas pela empolgação inicial.

Dica cósmica: transforme entusiasmo em planejamento. Quanto mais concreto for o próximo passo, maiores serão suas chances de avançar.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

Dia mais sortudo da semana para Capricórnio: quinta-feira, 10 de setembro

Capricórnio pode perceber que não precisa carregar todas as responsabilidades sozinho. Uma parceria profissional ou a ajuda de alguém de confiança pode facilitar a realização de um objetivo que parecia difícil demais para ser alcançado individualmente.

Escolher bem quem estará ao seu lado também será fundamental.

Dica cósmica: aceite ajuda quando ela fizer sentido e cerque-se de pessoas que realmente contribuem para seus objetivos.

Aquário

Dia mais sortudo da semana para Aquário: quinta-feira, 10 de setembro

Aquário deve ter cuidado para não aceitar uma oportunidade apenas porque ela parece representar sucesso. Antes de dizer sim, vale perguntar se aquilo realmente combina com a vida que você deseja ter.

Uma mudança de direção pode ser mais vantajosa do que insistir em um caminho que deixou de fazer sentido.

Dica cósmica: não confunda uma oportunidade boa para os outros com uma oportunidade boa para você.

Peixes

Dia mais sortudo da semana para Peixes: sexta-feira, 11 de setembro

Peixes pode voltar a olhar para sonhos que haviam ficado esquecidos. Novos planos e decisões podem surgir a partir dessa reflexão, principalmente quando você percebe que ainda existe vontade de construir algo diferente.

Não tenha medo de pedir apoio para transformar uma ideia em realidade. Pensar na vida que deseja é importante, mas dar o primeiro passo é o que começa a mudar as coisas.