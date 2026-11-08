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O dia da sorte da semana (de 9 a 15 de novembro) revela quando cada signo pode encontrar uma grande oportunidade

O período favorece mudanças, decisões importantes e novas possibilidades na vida pessoal e profissional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 9 a 15 de novembro de 2026 pode marcar o início de mudanças positivas para os 12 signos do zodíaco. Algumas oportunidades começam a aparecer com mais clareza, enquanto situações que pareciam sem solução podem finalmente encontrar um caminho. Para aproveitar esse momento, será importante colocar em prática o que você aprendeu nos últimos tempos e não ter medo de rever escolhas.

O período também convida a sair da zona de conforto, reconhecer os próprios desejos e defender aquilo que realmente importa. Seja na carreira, nos relacionamentos ou nos projetos pessoais, a sorte pode estar ligada à disposição para experimentar novas possibilidades e tomar atitudes que aproximem você da vida que deseja construir.

Confira qual será o dia mais favorável da semana para cada signo e saiba como aproveitar essa energia, pela previsão do site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte: terça-feira, 10 de novembro

Áries, nem sempre a lógica será suficiente para indicar o melhor caminho. Você costuma encontrar segurança em fatos, planejamentos e decisões bem calculadas, mas esta semana pede mais atenção às emoções e à intuição. Em alguns momentos, será necessário confiar no que sente, mesmo sem ter todas as respostas.

Na terça-feira, uma inspiração pode ajudar você a enxergar como transformar um desejo antigo em realidade. Talvez seja a hora de retomar um projeto ou dar o primeiro passo em direção a uma conquista importante. Para isso, será preciso aceitar algum risco e não permitir que o medo de sair do planejamento impeça você de avançar.

Dica cósmica: escute sua intuição e não espere ter todas as garantias para começar a realizar um sonho.

Touro

Dia da sorte: quarta-feira, 11 de novembro

Touro, chegou a hora de questionar algumas regras que você mesmo estabeleceu. Talvez esteja seguindo uma rotina ou insistindo em determinadas escolhas apenas porque sempre fez assim. A semana favorece uma reflexão sobre o que significa ter uma vida verdadeiramente satisfatória, sem se prender a expectativas que já não combinam com seus desejos.

Esse processo exige disposição para mudar de opinião e abandonar hábitos que limitam suas possibilidades. Pense no que gostaria de conquistar e no que precisa ser diferente para chegar lá. Depois de identificar suas prioridades, será importante não desistir diante dos primeiros obstáculos.

Dica cósmica: não tenha medo de rever antigos padrões se eles estiverem impedindo você de viver como gostaria.

Gêmeos

Dia da sorte: domingo, 15 de novembro

Gêmeos, mudar de direção não significa necessariamente abandonar tudo o que você construiu. Às vezes, evoluir exige reconhecer que determinados planos, relações ou objetivos já não representam quem você é. A semana pode trazer uma compreensão mais profunda sobre seus desejos e sobre o tipo de vida que pretende construir daqui para a frente.

Para atrair novas possibilidades, será importante deixar espaço para o que ainda não conhece. Não resista às mudanças apenas porque elas parecem diferentes do que você imaginava. Ao se permitir experimentar outros caminhos, você pode descobrir oportunidades que antes nem considerava.

Dica cósmica: não se prenda a escolhas antigas por medo de mudar. Crescer também significa reconhecer quando é hora de seguir por outro caminho.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Dia da sorte: sexta-feira, 13 de novembro

Câncer, permita-se receber o que a vida tem a oferecer. A semana pode trazer mais clareza sobre seus relacionamentos e sobre o rumo que deseja seguir. Questões que antes pareciam confusas começam a ganhar outro significado, especialmente quando você reconhece como determinadas escolhas do passado influenciaram sua situação atual.

Esse entendimento pode ajudar a deixar para trás limitações que você mesmo carregava. Aos poucos, fica mais fácil perceber o que merece continuar fazendo parte da sua vida e o que já não combina com seus planos. Aproveite esse momento para valorizar as conquistas e se abrir para experiências que tragam alegria e satisfação.

Dica cósmica: não rejeite coisas boas por receio de não merecê-las. Reconheça seu valor e permita-se aproveitar as possibilidades que surgirem.

Leão

Dia da sorte: terça-feira, 10 de novembro

Leão, não desista dos seus sonhos justamente quando começa a enxergar maneiras de realizá-los. A semana pode ajudar você a recuperar a clareza sobre o que realmente deseja, incluindo os projetos, as experiências e as relações que gostaria de ter por perto. Mais do que imaginar uma vida diferente, será necessário encontrar coragem para buscá-la.

Alguns obstáculos ainda podem aparecer, mas eles não precisam ser encarados como motivos para abandonar seus planos. Confie nas próprias capacidades e procure lidar com os imprevistos sem perder de vista seus objetivos. A oportunidade de construir algo importante pode estar mais próxima do que parece.

Dica cósmica: mantenha seus sonhos em perspectiva e não deixe que uma dificuldade momentânea faça você desistir do que deseja.

Virgem

Dia da sorte: sexta-feira, 13 de novembro

Virgem, talvez seja hora de aceitar que nem tudo precisa acontecer exatamente como você planejou. A semana convida a abrir espaço para uma realidade diferente daquela que imaginou, mesmo que ainda não consiga entender todos os detalhes. Em vez de tentar controlar cada etapa, procure observar as possibilidades que aparecem.

Novos rumos profissionais e mudanças na rotina podem se mostrar mais interessantes do que você esperava. Uma alternativa que antes parecia distante pode ganhar força, desde que você esteja disposto a reconsiderar suas escolhas. Para construir uma vida mais satisfatória, será importante entender que permanecer no mesmo lugar nem sempre é a opção mais segura.

Dica cósmica: considere caminhos diferentes antes de descartar uma mudança que pode fazer bem a você.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra

Dia da sorte: sexta-feira, 13 de novembro

Libra, a semana pode ser intensa e trazer decisões que exigem mais cuidado. Antes de aceitar uma proposta ou assumir um compromisso importante, procure entender o que realmente deseja. Novas possibilidades no amor e nas finanças podem aparecer, mas será essencial avaliar se elas combinam com suas necessidades e expectativas.

Também vale prestar atenção às experiências anteriores. Repetir escolhas que já trouxeram frustração pode impedir você de aproveitar uma oportunidade melhor. Não permita que outras pessoas controlem suas decisões ou façam você abrir mão do que considera importante. A sorte estará ligada à capacidade de reconhecer o que merece e escolher com consciência.

Dica cósmica: pense antes de decidir e não deixe que a vontade de agradar alguém fale mais alto do que seus próprios interesses.

Escorpião

Dia da sorte: quinta-feira, 12 de novembro

Escorpião, você não precisa escolher entre realização profissional e satisfação na vida pessoal. Durante muito tempo, pode ter sentido que precisava sacrificar uma área para conseguir avançar em outra. Agora, a semana convida a encontrar uma maneira mais equilibrada de cuidar dos seus objetivos sem deixar de lado o que é importante fora do trabalho.

Essa mudança exige disposição para experimentar novas possibilidades e sair de situações que já não proporcionam realização. Pense no que pode ser ajustado para que sua rotina tenha mais espaço para a carreira, a família e os projetos pessoais. Você pode conquistar mais de uma coisa ao mesmo tempo, desde que esteja disposto a agir.

Dica cósmica: não encare seus objetivos como escolhas excludentes. Procure construir uma rotina que contemple diferentes partes da sua vida.

Sagitário

Dia da sorte: quinta-feira, 12 de novembro

Sagitário, não tenha receio de pedir aquilo que deseja. A semana favorece conversas importantes, negociações e situações em que será necessário defender seus interesses. Talvez você esteja esperando que alguém perceba suas necessidades espontaneamente, mas nem sempre isso acontece. Comunicar o que espera pode ser o passo que faltava para uma mudança.

Seja em uma relação pessoal ou no trabalho, procure falar com clareza e assumir sua parte nas decisões. Pode ser necessário negociar, encontrar um meio-termo ou explicar por que determinada proposta faz sentido para você. O importante é não deixar de se posicionar por medo de parecer exigente.

Dica cósmica: expresse seus desejos com confiança e esteja disposto a conversar para encontrar soluções que funcionem para todos.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Capricórnio

Dia da sorte: sexta-feira, 13 de novembro

Capricórnio, seus esforços merecem reconhecimento. Se você vinha sentindo que o trabalho não avançava ou que suas iniciativas não produziam os resultados esperados, os próximos dias podem trazer sinais de mudança. Novas propostas, funções e possibilidades de crescimento profissional podem começar a aparecer.

Também é um bom momento para considerar parcerias e entender como outras pessoas podem contribuir para seus objetivos. Não é necessário resolver tudo sozinho, nem aceitar a primeira oportunidade sem avaliar suas condições. Observe o que surge, reconheça seu próprio potencial e tenha paciência para escolher o caminho mais adequado.

Dica cósmica: valorize o que já conquistou e mantenha a disposição para colaborar com pessoas que compartilham seus objetivos.

Aquário

Dia da sorte: sexta-feira, 13 de novembro

Aquário, não tenha medo de experimentar algo novo. A semana pode favorecer mudanças na carreira e o início de um caminho profissional diferente. Talvez você esteja percebendo que suas prioridades já não são as mesmas de antes, e isso pode exigir uma revisão dos planos que vinha seguindo.

Uma oportunidade fora da sua zona de conforto merece ser avaliada com atenção. Em vez de rejeitar uma possibilidade por parecer distante da sua realidade atual, procure entender o que ela pode oferecer. As experiências recentes ajudaram você a reconhecer melhor seus desejos, e agora é hora de considerar como transformá-los em decisões concretas.

Dica cósmica: mantenha a mente aberta e não descarte uma possibilidade apenas porque ela foge do caminho que você imaginou.

Peixes

Dia da sorte: terça-feira, 10 de novembro

Peixes, preste atenção às ideias que surgem nos momentos mais inesperados. Um sonho, uma lembrança ou uma associação aparentemente sem importância pode despertar uma inspiração interessante, inclusive para melhorar sua situação financeira. Talvez você já tenha vivido a experiência de acordar com uma ideia que parecia fazer todo o sentido. Nesta semana, vale dar atenção a essas percepções.

Mantenha um caderno por perto para registrar o que chamar sua atenção. Ter uma boa ideia, porém, é apenas o começo. Depois de identificar uma possibilidade, será necessário organizar os próximos passos e encontrar uma maneira de colocá-la em prática. Uma iniciativa que começa de forma simples pode ganhar importância quando recebe dedicação.

Dica cósmica: registre suas ideias e não deixe uma inspiração passar sem avaliar o que você pode fazer com ela.

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