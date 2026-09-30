ASTROLOGIA

O dia da sorte de outubro de 2026 para cada signo revela quando grandes coisas podem acontecer

Cada signo terá uma data especial no mês para perceber novas oportunidades, mudanças e caminhos que podem fazer a vida entrar nos eixos

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O mês de outubro de 2026 pode trazer momentos importantes para os 12 signos do zodíaco. Cada um terá um dia especialmente favorável para perceber mudanças, reencontrar oportunidades ou simplesmente entender melhor qual caminho faz sentido seguir.

Em alguns casos, a sorte pode aparecer por meio de uma segunda chance ou de algo que retorna à vida. Para outros, o momento mais favorável estará ligado à carreira, aos relacionamentos, a novas experiências ou à coragem de abandonar aquilo que já não combina com seus desejos.

Por isso, vale prestar atenção aos acontecimentos ao longo do mês. Uma oportunidade inesperada, uma conversa, uma mudança de planos ou até algo que parecia encerrado pode ganhar um novo significado. Confira o dia da sorte de cada signo em outubro e o que essa data pode trazer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Outubro começa trazendo para Áries uma oportunidade de enxergar a própria trajetória de outra maneira. Situações difíceis do passado podem finalmente fazer mais sentido, mostrando como experiências que pareciam negativas também contribuíram para chegar até aqui.

Essa percepção pode renovar sua esperança no futuro e ajudar você a perceber novas possibilidades, inclusive na vida financeira. Quanto mais confiança houver para olhar para frente, mais fácil será reconhecer o que está começando a dar certo.

Dica cósmica: Não deixe experiências difíceis definirem o que você espera do futuro. Às vezes, entender o passado é justamente o que permite enxergar uma nova oportunidade.

Touro

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Grandes coisas podem começar a se encaixar para Touro quando surgir uma oportunidade diferente do caminho que você imaginava. No trabalho, ideias originais e soluções pouco convencionais podem abrir portas para um novo nível de realização.

Também pode aparecer uma parceria inesperada capaz de ajudar você a transformar um projeto ou sonho em algo concreto. Por isso, não descarte uma possibilidade apenas porque ela foge do que você considera tradicional.

Dica cósmica: Mantenha a mente aberta para caminhos que ainda não conhece. Uma oportunidade fora do roteiro pode ser justamente a que aproxima você do que deseja.

Gêmeos

Dia da sorte: quinta-feira, 15 de outubro

Gêmeos pode perceber que, mesmo mudando de opinião ou enxergando diferentes lados de uma situação, existem valores que continuam sendo importantes. Outubro favorece justamente esse reencontro com aquilo que você realmente acredita.

Ao confiar mais na própria percepção e tomar decisões de acordo com seus princípios, situações que pareciam difíceis podem começar a abrir espaço para novos começos. O momento pede menos dúvida e mais disposição para seguir aquilo que realmente faz sentido.

Dica cósmica: Ouça suas próprias convicções antes de tentar se adaptar às expectativas dos outros.

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Câncer

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Câncer pode descobrir que algumas escolhas feitas por lealdade ou tradição já não combinam tanto com a vida que deseja construir. Outubro traz uma oportunidade de se libertar de ideias e compromissos que se tornaram restritivos.

Isso vale especialmente para relações e acordos que continuam existindo apenas porque sempre foram assim. Ao abrir espaço para aquilo que realmente faz você se sentir vivo, será mais fácil perceber as coisas entrando nos eixos.

Dica cósmica: Lealdade é importante, mas não precisa significar abrir mão dos próprios desejos. Dê espaço para uma vida que também faça sentido para você.

Leão

Dia da sorte: sábado, 10 de outubro

Um novo caminho pode começar a se desenhar para Leão, especialmente nas relações. Em vez de insistir em situações que parecem exigir esforço demais para funcionar, outubro favorece escolhas baseadas em colaboração, equilíbrio e troca.

Esse pode ser um momento importante para entender que recomeçar também é uma escolha possível. Quando você deixa de lutar por aquilo que não flui e passa a valorizar conexões mais leves, novas possibilidades podem aparecer.

Dica cósmica: Nem toda conquista precisa ser uma batalha. Algumas das melhores oportunidades chegam quando existe espaço para parceria.

Virgem

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Virgem pode entrar em um importante período de revisão na vida afetiva. Algo que ficou mal resolvido pode voltar à atenção para que você finalmente entenda o que deseja e o que já não faz sentido manter.

Encerrar ciclos não significa necessariamente perder algo. Pelo contrário, fechar uma porta pode criar espaço para novas experiências e relações. Outubro pede honestidade consigo mesmo antes de decidir quais compromissos continuam fazendo parte da sua vida.

Dica cósmica: Não mantenha portas abertas apenas por medo de encerrá-las. Algumas respostas só aparecem quando você aceita fechar um ciclo.

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Libra

Dia da sorte: sexta-feira, 23 de outubro

Libra pode viver um período de descobertas importantes, especialmente no amor e nos relacionamentos. Uma nova conexão pode surgir ou uma relação existente pode alcançar um nível diferente de compromisso e entendimento.

Ao mesmo tempo, outubro lembra que uma relação saudável também precisa respeitar a individualidade. Algumas conexões podem se fortalecer, enquanto outras podem mostrar que já não acompanham os sonhos que você tem para esta fase da vida.

Dica cósmica: Escolha relações que permitam que você seja quem realmente é. A felicidade também precisa fazer parte das suas decisões.

Escorpião

Dia da sorte: quinta-feira, 15 de outubro

Escorpião pode perceber que está entrando em uma fase de transformação e maior liberdade. Uma nova experiência pode levar você a questionar onde quer estar, como deseja viver e até quais lugares ou ambientes combinam com a pessoa que está se tornando.

Por isso, não ignore propostas ou oportunidades apenas porque elas provocam certo receio. Algumas mudanças importantes começam justamente quando você aceita sair do lugar conhecido e experimentar algo diferente.

Dica cósmica: Não tenha pressa para saber exatamente onde uma mudança vai levar. Algumas respostas só aparecem depois que você dá o primeiro passo.

Sagitário

Dia da sorte: sábado, 24 de outubro

Uma conversa ou descoberta pode fazer Sagitário enxergar uma situação que vinha evitando. Embora você costume olhar para o futuro e buscar novas experiências, outubro pede também atenção às verdades que surgem dentro de você.

Essa percepção pode marcar o começo de uma nova etapa. Para aproveitar as oportunidades que aparecerem, será importante aceitar o que descobrir em vez de fugir daquilo que provoca medo ou desconforto.

Dica cósmica: Nem sempre a próxima aventura está em um lugar distante. Às vezes, ela começa quando você decide encarar uma verdade que já conhece.

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Capricórnio

Dia da sorte: domingo, 25 de outubro

Capricórnio pode reencontrar uma oportunidade ligada à carreira ou a um trabalho que já realizou. Um talento que talvez tenha passado despercebido pode voltar a ser valorizado, trazendo reconhecimento por algo que você fez bem no passado.

O momento também favorece contatos profissionais e situações capazes de recolocar seu trabalho em evidência. Outubro pode mostrar que alguns esforços antigos ainda têm muito valor e podem abrir portas novamente.

Dica cósmica: Não subestime aquilo que você já construiu. Experiências passadas podem voltar como oportunidades quando menos se espera.

Aquário

Dia da sorte: sábado, 10 de outubro

Aquário pode perceber mudanças acontecendo de maneira sutil, mas significativa. Uma oportunidade de crescimento ou uma nova possibilidade pode surgir sem fazer muito barulho, deixando a sensação de que as coisas simplesmente começaram a se encaixar.

Parte dessa transformação pode estar na própria maneira como você enxerga a vida. Ao aceitar mais apoio de pessoas que reconhecem seu valor e respeitar aquilo que torna você diferente, será mais fácil aproveitar o que está chegando.

Dica cósmica: Não tente se encaixar para receber aquilo que deseja. Sua autenticidade pode ser justamente o que abre a próxima porta.

Peixes

Dia da sorte: sábado, 3 de outubro

Peixes pode receber uma confirmação importante de que sua intuição estava certa. Outubro traz possibilidades ligadas à sorte, à abundância, ao amor e a novas experiências, além da chance de reencontrar algo que parecia ter ficado para trás.

Uma segunda chance pode surgir em uma situação que não funcionou anteriormente. No entanto, será preciso ter paciência para que tudo se resolva no tempo certo. O que retorna agora pode precisar de espaço para mostrar se realmente merece uma nova oportunidade.