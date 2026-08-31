ASTROLOGIA

O dia da sorte de setembro de 2026 para cada signo revela quando novas oportunidades podem surgir

O mês favorece mudanças, recomeços e decisões importantes para quem estiver disposto a desacelerar e perceber os caminhos que começam a se abrir

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Setembro chega como um período de transição, trazendo oportunidades para repensar escolhas, abrir espaço para novos planos e perceber onde vale a pena colocar sua energia. Ao longo do mês, cada signo terá um momento especialmente favorável para avançar em alguma área da vida. Descubra qual é o dia da sorte de setembro para o seu signo, de acordo com a previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia da sorte de setembro para Áries: quarta-feira, 16 de setembro

Um compromisso importante pode ganhar força, principalmente na vida profissional. Setembro favorece parcerias e alianças capazes de aproximar você de objetivos que exigem dedicação e planejamento.

Depois de um período em que sua determinação foi colocada à prova, chega o momento de mostrar o quanto realmente deseja aquilo que está construindo. Esteja atento às pessoas que podem contribuir para seus próximos passos.

Dica cósmica: grandes sonhos precisam de dedicação, mas também podem crescer muito quando você encontra as parcerias certas.

Touro

Dia da sorte de setembro para Touro: quarta-feira, 16 de setembro

Você não precisa ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Setembro convida a olhar para novas possibilidades e a permitir que desejos antigos voltem a fazer parte dos seus planos.

Uma mudança de cenário, uma nova relação ou até uma experiência diferente pode ajudar você a descobrir o que realmente deseja para sua vida. Não tenha medo de se aventurar um pouco mais.

Dica cósmica: algumas das melhores descobertas acontecem quando você aceita não saber exatamente onde o caminho vai terminar.

Gêmeos

Dia da sorte de setembro para Gêmeos: quinta-feira, 10 de setembro

Uma nova fase começa a se desenhar para você. Setembro favorece mudanças profundas e pede flexibilidade para lidar com situações que podem fugir do planejamento original.

Em vez de buscar apenas novidades passageiras, procure aquilo que tenha significado e possa contribuir para o futuro que você deseja construir. Uma mudança bem escolhida pode trazer mais liberdade e propósito para sua vida.

Dica cósmica: mudar de direção pode ser exatamente o que você precisa para continuar crescendo.

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Câncer

Dia da sorte de setembro para Câncer: quarta-feira, 30 de setembro

O fim do mês pode trazer uma percepção mais clara sobre aquilo que realmente faz você feliz. Questões relacionadas à carreira, à família e aos relacionamentos ganham espaço e podem ajudar a revelar desejos que estavam guardados.

Não espere resultados imediatos para reconhecer que uma mudança começou. Setembro pode ser apenas o primeiro passo de uma transformação que continuará nos próximos meses.

Dica cósmica: quando você entende o que realmente deseja, fica mais fácil construir uma vida que tenha a sua cara.

Leão

Dia da sorte de setembro para Leão: sábado, 26 de setembro

Uma questão do passado pode voltar à sua mente, mas dessa vez para ser enxergada por uma perspectiva diferente. Setembro favorece reflexões sobre desejos antigos, escolhas que não aconteceram e caminhos que ainda podem ser retomados.

Não trate antigos arrependimentos como provas de que você perdeu uma oportunidade. Talvez eles estejam mostrando justamente aquilo que ainda importa para você.

Dica cósmica: alguns sonhos não desaparecem, apenas esperam o momento certo para serem revisitados.

Virgem

Dia da sorte de setembro para Virgem: quinta-feira, 10 de setembro

Sua vida profissional pode entrar em uma fase de transformação. Setembro pede que você amplie a definição de sucesso e perceba que realização não significa apenas cumprir metas ou seguir o caminho considerado mais seguro.

Uma proposta ou decisão importante pode fazer você repensar suas prioridades. Escolha aquilo que também oferece liberdade, crescimento e satisfação pessoal.

Dica cósmica: sucesso também significa construir uma vida que permita que você seja feliz fora do trabalho.

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Libra

Dia da sorte de setembro para Libra: quinta-feira, 10 de setembro

Uma oportunidade inesperada pode mudar a maneira como você enxerga seu futuro. Setembro favorece novidades, experiências diferentes e situações que podem tirar você de uma zona de conforto que já estava ficando pequena.

Esteja aberto a mudanças, principalmente quando elas envolvem novos ambientes, pessoas ou possibilidades profissionais. Nem tudo precisa acontecer exatamente como você imaginou para dar certo.

Dica cósmica: às vezes, a oportunidade que muda sua vida chega justamente de um lugar que você não estava procurando.

Escorpião

Dia da sorte de setembro para Escorpião: domingo, 27 de setembro

A vida profissional ganha força no fim do mês. Setembro pode trazer oportunidades importantes para quem está disposto a trabalhar com dedicação, mas será fundamental evitar o excesso de cobrança e encontrar um ritmo sustentável.

Novas responsabilidades podem colocar seus talentos em evidência. Aproveite as chances que surgirem, mas não transforme ambição em exaustão.

Dica cósmica: constância leva você mais longe do que qualquer explosão de esforço.

Sagitário

Dia da sorte de setembro para Sagitário: domingo, 27 de setembro

Setembro abre espaço para novos sonhos e possibilidades. Uma oportunidade profissional ou um projeto importante pode fazer você perceber que existe muito mais pela frente do que aquilo que já conhece.

Não tenha pressa para chegar ao resultado final. Algumas escolhas feitas agora só mostrarão todo o seu potencial mais adiante, mas podem ser fundamentais para o futuro que você deseja.

Dica cósmica: nem todo sonho precisa acontecer imediatamente para já estar começando a se tornar realidade.

Capricórnio

Dia da sorte de setembro para Capricórnio: terça-feira, 22 de setembro

Uma parceria pode fazer toda a diferença nos seus próximos passos. Setembro favorece alianças profissionais e relações em que existe espaço para troca, apoio e confiança.

Talvez seja necessário aprender a aceitar ajuda sem interpretar isso como sinal de fraqueza. Você não precisa construir tudo sozinho para ter sucesso.

Dica cósmica: as pessoas certas podem transformar uma boa oportunidade em uma grande conquista.

Aquário

Dia da sorte de setembro para Aquário: quinta-feira, 10 de setembro

O mês pede que você olhe primeiro para aquilo que realmente deseja. Antes de tomar decisões sobre o futuro, vale diminuir o ritmo e separar suas próprias vontades das expectativas que outras pessoas colocaram sobre você.

Uma viagem, um novo projeto ou até uma mudança de ambiente pode despertar ideias importantes. Permita-se experimentar algo diferente e escutar mais sua própria percepção.

Dica cósmica: sua próxima grande decisão precisa fazer sentido para você, não apenas para quem espera algo da sua vida.

Peixes

Dia da sorte de setembro para Peixes: quinta-feira, 10 de setembro

Um desejo que estava adormecido pode voltar com força. Setembro favorece aventuras, viagens, novos aprendizados e experiências capazes de aproximar você de uma vida mais significativa.

Depois de dedicar tanto tempo às questões práticas do cotidiano, permita-se olhar novamente para aquilo que faz seus olhos brilharem. Você não precisa abandonar suas responsabilidades para voltar a sonhar.