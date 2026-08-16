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O dia da sorte dessa semana (de 17 a 23 de agosto) revela quando cada signo pode encontrar novas oportunidades

A semana favorece decisões importantes, recomeços e momentos em que confiar mais em si mesmo pode abrir caminhos inesperados

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 18:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 17 a 23 de agosto chega com oportunidades para quem estiver disposto a sair do piloto automático e olhar para a própria trajetória com mais confiança. Alguns signos podem perceber que chegou a hora de mudar de estratégia, enquanto outros terão a chance de reconhecer o próprio valor e se abrir para novas possibilidades. Descubra qual será o dia mais favorável para cada signo nesta semana, de acordo com o site "Your Tango".

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Áries

Dia da sorte da semana de Áries: sexta-feira, 21 de agosto

Você não precisa se contentar com uma vida que não combina mais com aquilo que deseja. A semana favorece escolhas mais conscientes e situações que ajudam a perceber onde realmente vale a pena colocar sua energia.

Uma oportunidade pode surgir justamente para mostrar que é possível buscar mais satisfação pessoal sem abandonar seus objetivos. Observe o que aparece e não tenha medo de escolher aquilo que faz sentido para você.

Dica cósmica: não aceite menos do que aquilo que realmente faz seu coração seguir em frente.

Touro

Dia da sorte da semana de Touro: terça-feira, 18 de agosto

Chegou a hora de acreditar mais na própria capacidade, Touro. Uma escolha importante pode exigir que você coloque suas necessidades em primeiro lugar, mesmo que isso signifique decepcionar algumas pessoas ou abandonar um caminho que já parecia definido.

Você está entrando em uma fase em que reconhecer seu próprio valor será fundamental. Confie naquilo que aprendeu ao longo da caminhada e permita-se buscar uma vida que tenha mais a ver com quem você realmente é.

Dica cósmica: escolher o que faz bem para você também é uma forma de coragem.

Gêmeos

Dia da sorte da semana de Gêmeos: terça-feira, 18 de agosto

Nem tudo precisa ser analisado até o último detalhe. Nesta semana, prestar atenção aos seus sentimentos pode ajudar você a tomar decisões que a lógica sozinha não conseguiria explicar.

Uma oportunidade pode parecer improvável no primeiro momento, mas pode representar exatamente o tipo de mudança que você precisava. Confie mais na sua percepção e não deixe dúvidas excessivas impedirem um novo começo.

Dica cósmica: algumas respostas aparecem quando você para de tentar encontrar explicações para tudo.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Câncer

Dia da sorte da semana de Câncer: sexta-feira, 21 de agosto

Seus verdadeiros objetivos começam a pedir mais espaço. A semana favorece mudanças na rotina, na vida profissional e até na maneira como você organiza seu tempo e suas prioridades.

Pode ser necessário rever algumas escolhas para construir uma vida mais próxima daquilo que realmente deseja. Em vez de agir apenas por obrigação, pense no que você quer criar daqui para frente.

Dica cósmica: suas prioridades também precisam refletir os sonhos que você deseja realizar.

Leão

Dia da sorte da semana de Leão: quinta-feira, 20 de agosto

Uma mudança importante pode começar pela sua vida pessoal. A semana favorece decisões que permitem deixar antigas inseguranças para trás e experimentar uma forma mais leve de viver seus relacionamentos e seus desejos.

Você pode perceber o quanto mudou nos últimos meses e entender que não precisa mais agir da mesma maneira de antes. Use esse momento como um novo ponto de partida.

Dica cósmica: reconhecer sua evolução ajuda você a enxergar com mais clareza o próximo capítulo.

Virgem

Dia da sorte da semana de Virgem: sábado, 22 de agosto

Você entra em uma fase que pede mais atenção a si mesmo. Depois de tanto cuidar de responsabilidades e compromissos, talvez seja necessário desacelerar e pensar em como deseja começar um novo ciclo pessoal.

Um momento de descanso pode ser mais importante do que parece. Permita-se comemorar suas conquistas, desligar um pouco das obrigações e recuperar a energia para os próximos desafios.

Dica cósmica: começar um novo ciclo também significa cuidar de quem você é antes de pensar no que precisa fazer.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra

Dia da sorte da semana de Libra: quinta-feira, 20 de agosto

Você não precisa colocar a felicidade dos outros sempre à frente da sua. A semana favorece atitudes mais espontâneas e decisões que permitem mostrar sua verdadeira personalidade sem tanta preocupação com julgamentos.

Talvez seja o momento de abandonar algumas regras que você mesmo criou e experimentar mais liberdade. Ser fiel aos seus desejos pode abrir espaço para uma fase muito mais autêntica.

Dica cósmica: sua vida fica mais leve quando você deixa de viver apenas para atender às expectativas dos outros.

Escorpião

Dia da sorte da semana de Escorpião: segunda-feira, 17 de agosto

Uma parceria pode abrir uma porta que parecia distante. A semana favorece propostas, projetos e conexões capazes de transformar sua rotina profissional e aproximar você de algo pelo qual realmente se interessa.

Não será necessário fazer tudo sozinho. Permita que pessoas alinhadas aos seus objetivos façam parte desse processo e observe quais oportunidades parecem acontecer de maneira natural.

Dica cósmica: quando uma oportunidade combina com seus objetivos, não tenha medo de aceitar ajuda para fazê-la acontecer.

Sagitário

Dia da sorte da semana de Sagitário: sábado, 22 de agosto

Seu esforço pode finalmente ganhar mais visibilidade. A semana favorece reconhecimento profissional, novas responsabilidades e situações em que seus talentos podem chamar a atenção das pessoas certas.

Ao mesmo tempo, organização será importante. Antes de tomar decisões, confira contratos, propostas e detalhes com cuidado. A sorte pode aparecer, mas saber aproveitá-la também depende de agir com responsabilidade.

Dica cósmica: talento abre portas, mas atenção aos detalhes ajuda você a permanecer nelas.

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Dia da sorte da semana de Capricórnio: terça-feira, 18 de agosto

Você não precisa transformar cada conquista em uma batalha. A semana convida a abandonar a ideia de que tudo precisa ser difícil para ter valor e permite enxergar novas formas de alcançar seus objetivos.

Uma oportunidade pode chegar de maneira mais tranquila do que você esperava. Esteja aberto a receber coisas boas sem sentir que precisa provar o tempo todo que merece cada conquista.

Dica cósmica: você pode continuar buscando seus objetivos sem transformar a própria caminhada em sofrimento.

Aquário

Dia da sorte da semana de Aquário: quinta-feira, 20 de agosto

Uma mudança positiva pode surgir na vida profissional. A semana favorece atitudes mais práticas diante de objetivos que você vem tentando alcançar e pode trazer uma proposta, uma nova função ou uma oportunidade inesperada.

O mais importante será não rejeitar algo apenas porque foge do plano original. Algumas portas aparecem justamente quando você aceita experimentar um caminho diferente.

Dica cósmica: esteja aberto ao novo, principalmente quando ele pode aproximar você do sucesso que deseja.

Peixes

Dia da sorte da semana de Peixes: terça-feira, 18 de agosto

Uma proposta pode chegar depois de um período em que você precisou esperar e insistir. A semana favorece oportunidades que exigem confiança para serem aceitas, especialmente quando envolvem uma mudança de planos.

Não permita que inseguranças antigas façam você duvidar daquilo que conquistou. Você pode precisar abrir espaço para uma nova direção e reconhecer que está mais preparado do que imagina.

Dica cósmica: quando a oportunidade chegar, lembre-se de que você também merece receber aquilo pelo que tanto lutou.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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