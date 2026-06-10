O dia mais perigoso da semana exige atenção redobrada do zodíaco nesta quarta-feira (10)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:05
Esta quarta-feira (10) acende o sinal de alerta. A tensa quadratura entre o Sol e Netuno cria uma espécie de névoa no céu, distorcendo a realidade e deixando o zodíaco propenso a cair em ilusões desmedidas, golpes ou promessas de dinheiro fácil. O Universo avisa que hoje não é o dia para assinar contratos definitivos sem ler as letras miúdas ou tomar decisões cruciais baseadas apenas no entusiasmo do momento.
Red flags de cada signo no trabalho
No campo afetivo, a instabilidade emocional promete balançar as estruturas dos relacionamentos. Nativos de Gêmeos, Câncer e Aquário enfrentarão cobranças por desapego ou crises de ciúme infundadas. A sensação de que o parceiro está escondendo algo pode inflamar a imaginação, mas a lição de Sêneca lembra que sofremos mais na mente do que nos fatos. Antes de armar um barraco, faça perguntas diretas e exija clareza.
Para os negócios, o ambiente estará propício para manipulações veladas e mal-entendidos burocráticos. Adie reuniões decisivas se notar que as condições apresentadas parecem boas demais para ser verdade. O pragmatismo deve ser o seu maior escudo de proteção contra os lobos em pele de cordeiro que adoram surgir em fases de vulnerabilidade astral. Mantenha os pés cravados no chão.
Aproveite a noite de hoje para se desligar do mundo digital e das discussões infrutíferas nas redes sociais. Um banho demorado ou uma conversa acolhedora com os pais ajudará a remover o peso das suas costas. Quando você escolhe não alimentar paranoias, a névoa de Netuno se dissipa, permitindo que você recupere o controle da sua vida emocional com total segurança.