ASTROLOGIA

O dia mais perigoso da semana exige atenção redobrada do zodíaco nesta quarta-feira (10)

O meio da semana exige desconfiança com propostas milagrosas e pede conversas sinceras no amor para frear o ciúme

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de junho de 2026 às 05:05

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quarta-feira (10) acende o sinal de alerta. A tensa quadratura entre o Sol e Netuno cria uma espécie de névoa no céu, distorcendo a realidade e deixando o zodíaco propenso a cair em ilusões desmedidas, golpes ou promessas de dinheiro fácil. O Universo avisa que hoje não é o dia para assinar contratos definitivos sem ler as letras miúdas ou tomar decisões cruciais baseadas apenas no entusiasmo do momento.



Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

No campo afetivo, a instabilidade emocional promete balançar as estruturas dos relacionamentos. Nativos de Gêmeos, Câncer e Aquário enfrentarão cobranças por desapego ou crises de ciúme infundadas. A sensação de que o parceiro está escondendo algo pode inflamar a imaginação, mas a lição de Sêneca lembra que sofremos mais na mente do que nos fatos. Antes de armar um barraco, faça perguntas diretas e exija clareza.



Para os negócios, o ambiente estará propício para manipulações veladas e mal-entendidos burocráticos. Adie reuniões decisivas se notar que as condições apresentadas parecem boas demais para ser verdade. O pragmatismo deve ser o seu maior escudo de proteção contra os lobos em pele de cordeiro que adoram surgir em fases de vulnerabilidade astral. Mantenha os pés cravados no chão.

