ASTROLOGIA

O dia mais sortudo de dezembro de 2026 para cada signo: veja quando a sorte pode chegar

O último mês do ano reserva oportunidades, mudanças de planos e momentos de clareza para os 12 signos

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de novembro de 2026 às 18:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Dezembro chega com a possibilidade de colocar algumas situações em perspectiva e abrir espaço para novas oportunidades. Mesmo que 2026 não tenha saído exatamente como você imaginava, ainda há tempo para rever escolhas, reconhecer o quanto avançou e perceber caminhos que antes pareciam distantes.

O período também pede paciência. Nem tudo precisa estar resolvido antes da virada do ano, e algumas mudanças podem exigir ajustes ao longo do caminho. Confira qual será o dia mais favorável de dezembro para cada signo e o que pode fazer a diferença nessa reta final de 2026, na previsão do site "Your Tango".

Áries

Dia mais sortudo do mês: terça-feira, 8 de dezembro

Áries, tudo o que você viveu até aqui pode ter servido de preparação para um novo começo. O dia 8 de dezembro favorece a abertura de caminhos e o início de uma etapa diferente, seja na vida pessoal, seja nos relacionamentos. Uma oportunidade pode surgir justamente porque você vem trabalhando questões internas e entendendo melhor o que deseja para o futuro.

Aproveite esse momento para reconhecer o próprio crescimento. Você não precisa começar do zero nem ter todas as respostas para dar o próximo passo. O importante é perceber que está mais preparado para escolher o que realmente faz sentido.

Dica cósmica: não diminua suas conquistas. Permita-se começar de novo com mais confiança.

Touro

Dia mais sortudo do mês: sexta-feira, 25 de dezembro

O Natal pode trazer uma oportunidade especial para Touro, mesmo que você não comemore a data. O dia 25 favorece a comunicação, a defesa dos próprios interesses e a criação de conexões importantes. É um bom momento para se apresentar, conversar com pessoas que podem contribuir com seus planos e mostrar o que você tem a oferecer.

Até janeiro de 2027, será importante transformar desejos em objetivos concretos. Em vez de esperar que as coisas aconteçam sozinhas, estabeleça um plano e mantenha o compromisso com ele. Mudanças inesperadas também podem aparecer, por isso vale deixar espaço para novas possibilidades.

Dica cósmica: tenha iniciativa e não espere que os outros descubram o seu potencial por conta própria.

Gêmeos

Dia mais sortudo do mês: quinta-feira, 17 de dezembro

Gêmeos, dezembro pode trazer mais clareza sobre decisões ligadas ao trabalho e aos estudos. O dia 17 coloca em evidência escolhas que podem influenciar seu futuro profissional ou acadêmico. Talvez você esteja pensando em mudar de carreira, escolher uma formação ou descobrir qual caminho combina melhor com seus interesses.

A oportunidade estará em reconhecer o que realmente traz satisfação. Não adianta permanecer em uma situação apenas porque ela parece mais segura se você já percebeu que deseja outra coisa. Mas a clareza precisa vir acompanhada de atitude: depois de entender o que quer, dê o primeiro passo.

Dica cósmica: não deixe uma decisão importante parada por medo de abandonar o caminho conhecido.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Câncer

Dia mais sortudo do mês: quinta-feira, 10 de dezembro

Câncer, o esforço dedicado à carreira nos últimos meses pode começar a apresentar resultados mais concretos. Desde julho, quando uma etapa de revisão profissional teve início, talvez você tenha sentido que trabalhava muito sem conseguir enxergar avanços proporcionais. Essa espera pode estar chegando ao fim.

Dezembro favorece o reconhecimento e a possibilidade de assumir novas responsabilidades. Projetos importantes podem chegar às suas mãos, assim como oportunidades de ocupar posições de maior autoridade. Depois de tanto empenho, você poderá perceber que o trabalho realizado não foi em vão.

Dica cósmica: esteja preparado para ocupar o espaço que conquistou, sem duvidar da sua capacidade.

Leão

Dia mais sortudo do mês: sábado, 12 de dezembro

Leão, encarar a verdade será importante para entender o que precisa acontecer daqui para frente. Uma situação que vinha provocando dúvidas pode finalmente ficar mais clara, inclusive em relação aos seus próprios desejos. Nem sempre descobrir a realidade é confortável, mas essa percepção ajuda a reconhecer o que você merece e o que não faz mais sentido manter.

O dia 12 marca um período de retomada da esperança e da disposição para correr riscos. Depois de compreender melhor uma situação, você terá condições de decidir qual deve ser o próximo passo. Não permita que experiências difíceis impeçam você de tentar novamente.

Dica cósmica: use o que aprendeu para tomar decisões mais corajosas, sem ignorar os sinais que já recebeu.

Virgem

Dia mais sortudo do mês: segunda-feira, 21 de dezembro

Virgem, nem toda conquista precisa estar relacionada a uma meta cumprida ou a um novo objetivo alcançado. Você costuma planejar cada etapa com cuidado, uma característica que pode ajudar bastante, mas também corre o risco de deixar a vida passar enquanto espera pelo próximo marco de sucesso.

A partir de 21 de dezembro, o período favorece a valorização do prazer, do amor e das experiências que fazem bem. Aproveite as semanas seguintes para descansar e reservar tempo para aquilo que traz satisfação. Nem tudo precisa virar uma tarefa ou entrar em uma lista de compromissos.

Dica cósmica: permita-se aproveitar o que já construiu, sem transformar cada momento em uma obrigação.

O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

Libra

Dia mais sortudo do mês: quarta-feira, 23 de dezembro

Libra, uma situação relacionada à carreira pode começar a mostrar os resultados de um processo iniciado meses atrás. Em julho, uma nova etapa profissional ganhou espaço, trazendo a possibilidade de encontrar um trabalho com mais significado e conexão emocional. Agora, você poderá perceber o quanto avançou desde então.

O dia 23 favorece uma revisão do caminho percorrido e das conquistas que estão se tornando mais visíveis. Talvez seja hora de reconhecer que seus esforços estão produzindo os resultados esperados. Caso alguma coisa ainda precise de ajustes, você terá a oportunidade de identificar o que pode ser melhorado.

Dica cósmica: reconheça o próprio progresso antes de se cobrar por tudo o que ainda falta conquistar.

Escorpião

Dia mais sortudo do mês: sábado, 12 de dezembro

Escorpião, uma oportunidade do passado pode voltar a chamar sua atenção em dezembro. Isso pode estar relacionado à carreira, mas também a um desejo pessoal que acabou ficando de lado. Talvez você perceba que deixou passar algo importante ou que uma escolha antiga ainda desperta interesse.

Não tenha receio de reconsiderar esse caminho. O retorno de uma possibilidade não significa que você precise repetir os mesmos passos, mas pode representar uma chance de fazer diferente. O mais importante será reconhecer o que realmente combina com seus objetivos atuais e não deixar o medo impedir uma nova tentativa.

Dica cósmica: não descarte uma oportunidade apenas porque ela já fez parte da sua história.

Sagitário

Dia mais sortudo do mês: sábado, 12 de dezembro

Sagitário, dezembro será um convite para olhar mais para dentro e reavaliar os planos para o futuro. Nem sempre a sorte aparece quando você acelera o ritmo ou tenta resolver tudo de uma vez. Em alguns momentos, diminuir a velocidade ajuda a perceber o que precisa mudar e qual direção merece sua atenção.

Esse processo ganha um significado especial por acontecer próximo ao seu aniversário. Aproveite o período para refletir sobre os desejos que continuam fazendo sentido e sobre as expectativas que talvez precisem ser revistas. Algumas situações ainda estão se organizando, então não há necessidade de exigir resultados imediatos.

Dica cósmica: tenha paciência com o tempo das coisas e não confunda pausa com falta de progresso.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio

Dia mais sortudo do mês: terça-feira, 1º de dezembro

Capricórnio, você não precisará esperar muito para encontrar uma oportunidade de reorganizar seus planos. O primeiro dia de dezembro favorece a identificação de situações que estão pesando e precisam ser deixadas para trás. Pode ser um projeto que já não combina com seus objetivos ou até mesmo o medo de fracassar diante de uma mudança importante.

Isso não significa que tudo o que você vem construindo precise terminar. A questão é perceber se alguma expectativa antiga está impedindo seu crescimento. Ao abandonar o que não contribui mais, você poderá abrir espaço para escolhas mais alinhadas com o sucesso que deseja alcançar.

Dica cósmica: não carregue por obrigação aquilo que já deixou de fazer sentido para sua trajetória.

Aquário

Dia mais sortudo do mês: sexta-feira, 4 de dezembro

Aquário, algumas mudanças inesperadas podem alterar a direção dos seus planos profissionais e pessoais. Isso não significa que você tenha cometido um erro ou perdido o rumo. Às vezes, uma escolha precisa ser revista quando novas informações aparecem ou quando você percebe que determinada possibilidade não corresponde mais ao que deseja.

O dia 4 favorece essa avaliação. Uma oportunidade antiga ou uma decisão tomada anteriormente pode voltar à sua atenção, mostrando que alguns ajustes ainda são necessários. Em vez de resistir às mudanças, investigue o que elas podem ensinar e quais caminhos merecem ser considerados.

Dica cósmica: mudar de ideia não é fracassar. Ajuste seus planos quando perceber que existe uma alternativa melhor.

Peixes

Dia mais sortudo do mês: sexta-feira, 4 de dezembro

Peixes, dezembro pode trazer oportunidades ligadas à carreira e aos relacionamentos. Uma situação que parecia parada ou distante dos seus planos pode finalmente começar a ganhar forma. Depois de um período de espera e revisão de escolhas, você terá a chance de decidir o que realmente deseja construir daqui para frente.

O momento favorece novas propostas profissionais e também possibilidades no campo amoroso. Para aproveitar essas oportunidades, será importante não deixar que a demora dos últimos meses faça você desistir antes da hora. Algumas coisas podem estar se encaminhando de uma maneira diferente da que imaginou, mas ainda podem levar a resultados positivos.