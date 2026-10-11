ASTROLOGIA

O dinheiro pode começar a mudar de lugar para 3 signos nesta semana, mas eles terão que fazer uma coisa diferente

Entre os dias 12 e 18 de outubro, mudanças na carreira e novas estratégias financeiras podem colocar esses signos mais perto do sucesso

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre ganhar mais dinheiro significa trabalhar mais. Às vezes, o que realmente muda a vida financeira é perceber que a estratégia antiga deixou de funcionar e ter coragem para experimentar outra. Entre os dias 12 e 18 de outubro, três signos podem justamente chegar a essa conclusão.

Para alguns, a mudança pode envolver carreira ou até a ideia de começar algo próprio. Para outros, o principal desafio será parar de duvidar da própria capacidade e transformar uma boa ideia em um plano concreto. Em todos os casos, existe um ponto em comum: o dinheiro tende a responder melhor quando existe ação acompanhada de estratégia. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer

Câncer pode estar subestimando muito mais a própria capacidade profissional do que deveria. Talvez outras pessoas não enxerguem imediatamente o potencial do signo, ou talvez ele mesmo tenha começado a acreditar que determinadas oportunidades são grandes demais para sua realidade. Nesta semana, porém, essa postura pode começar a mudar.

Uma ideia ligada à carreira, a uma nova fonte de renda ou até à possibilidade de trabalhar por conta própria pode ganhar força. Não é necessário abandonar tudo de uma hora para outra, mas vale pesquisar, fazer contas e entender o que seria necessário para transformar essa possibilidade em algo real. O mais importante é parar de tratar um plano ambicioso como se fosse impossível antes mesmo de tentar.

Dica cósmica: não diminua uma oportunidade só porque ela parece maior do que aquilo que você já conhece. Pesquise primeiro e decida depois.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Sagitário

Sagitário pode ter ideias de sobra, mas chegou a hora de transformar pelo menos uma delas em alguma coisa concreta. Pensar em novos projetos, maneiras de ganhar dinheiro ou mudanças profissionais é fácil. O desafio está em escolher uma direção e começar a trabalhar nela de verdade.

Durante esta semana, disciplina pode valer mais do que inspiração. Um projeto que parecia distante pode começar a tomar forma quando existe um plano, um prazo e disposição para fazer até as partes menos divertidas. O resultado talvez não apareça imediatamente, mas cada passo ajuda a construir algo que pode se tornar uma fonte importante de realização e dinheiro no futuro.

Dica cósmica: escolha uma ideia e pare de tratá-la como sonho. Coloque prazo, organize as etapas e comece.

Viagens que são a cara de Sagitário 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio pode perceber que insistir sempre na mesma fórmula não está levando a lugar nenhum. O signo costuma confiar naquilo que já conhece, principalmente quando o assunto é dinheiro, mas esta semana pede uma postura mais aberta para novas maneiras de trabalhar, ganhar e administrar recursos.

Isso pode significar considerar uma mudança profissional, explorar uma atividade diferente ou até rever a forma como o dinheiro está sendo guardado e investido. O importante é não confundir segurança com repetição. Se uma estratégia deixou de funcionar, insistir nela apenas porque sempre foi assim pode custar caro.

Dica cósmica: antes de dizer que uma mudança é arriscada demais, descubra o que ela pode oferecer. Às vezes, o maior risco é continuar fazendo tudo igual.