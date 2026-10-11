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O dinheiro pode começar a mudar de lugar para 3 signos nesta semana, mas eles terão que fazer uma coisa diferente

Entre os dias 12 e 18 de outubro, mudanças na carreira e novas estratégias financeiras podem colocar esses signos mais perto do sucesso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nem sempre ganhar mais dinheiro significa trabalhar mais. Às vezes, o que realmente muda a vida financeira é perceber que a estratégia antiga deixou de funcionar e ter coragem para experimentar outra. Entre os dias 12 e 18 de outubro, três signos podem justamente chegar a essa conclusão.

Para alguns, a mudança pode envolver carreira ou até a ideia de começar algo próprio. Para outros, o principal desafio será parar de duvidar da própria capacidade e transformar uma boa ideia em um plano concreto. Em todos os casos, existe um ponto em comum: o dinheiro tende a responder melhor quando existe ação acompanhada de estratégia. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer

Câncer pode estar subestimando muito mais a própria capacidade profissional do que deveria. Talvez outras pessoas não enxerguem imediatamente o potencial do signo, ou talvez ele mesmo tenha começado a acreditar que determinadas oportunidades são grandes demais para sua realidade. Nesta semana, porém, essa postura pode começar a mudar.

Uma ideia ligada à carreira, a uma nova fonte de renda ou até à possibilidade de trabalhar por conta própria pode ganhar força. Não é necessário abandonar tudo de uma hora para outra, mas vale pesquisar, fazer contas e entender o que seria necessário para transformar essa possibilidade em algo real. O mais importante é parar de tratar um plano ambicioso como se fosse impossível antes mesmo de tentar.

Dica cósmica: não diminua uma oportunidade só porque ela parece maior do que aquilo que você já conhece. Pesquise primeiro e decida depois.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Sagitário

Sagitário pode ter ideias de sobra, mas chegou a hora de transformar pelo menos uma delas em alguma coisa concreta. Pensar em novos projetos, maneiras de ganhar dinheiro ou mudanças profissionais é fácil. O desafio está em escolher uma direção e começar a trabalhar nela de verdade.

Durante esta semana, disciplina pode valer mais do que inspiração. Um projeto que parecia distante pode começar a tomar forma quando existe um plano, um prazo e disposição para fazer até as partes menos divertidas. O resultado talvez não apareça imediatamente, mas cada passo ajuda a construir algo que pode se tornar uma fonte importante de realização e dinheiro no futuro.

Dica cósmica: escolha uma ideia e pare de tratá-la como sonho. Coloque prazo, organize as etapas e comece.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode perceber que insistir sempre na mesma fórmula não está levando a lugar nenhum. O signo costuma confiar naquilo que já conhece, principalmente quando o assunto é dinheiro, mas esta semana pede uma postura mais aberta para novas maneiras de trabalhar, ganhar e administrar recursos.

Isso pode significar considerar uma mudança profissional, explorar uma atividade diferente ou até rever a forma como o dinheiro está sendo guardado e investido. O importante é não confundir segurança com repetição. Se uma estratégia deixou de funcionar, insistir nela apenas porque sempre foi assim pode custar caro.

Dica cósmica: antes de dizer que uma mudança é arriscada demais, descubra o que ela pode oferecer. Às vezes, o maior risco é continuar fazendo tudo igual.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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