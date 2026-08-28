SAÚDE

O 'elixir' do café: bebida pode esconder um segredo para as bactérias do intestino

Estudo com mais de 22 mil pessoas encontrou relação entre o consumo de café e uma microbiota intestinal mais diversa



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:07

Café Crédito: Pexels

Aquela xícara de café que muita gente toma automaticamente pela manhã pode estar fazendo mais do que ajudar a despertar. O café entrou no radar de pesquisadores por uma razão que vai além da cafeína. Eles tentaram entender a relação entre a bebida e as bactérias que vivem no intestino.

O epidemiologista britânico Tim Spector, professor de Epidemiologia no King's College de Londres e especialista em microbiota, destaca uma associação observada em pesquisas com consumidores habituais de café.

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Quem toma café pode ter uma microbiota mais diversa

Uma pesquisa que analisou dados de mais de 22 mil pessoas em 25 países encontrou uma relação entre o consumo de café e uma maior diversidade do microbioma intestinal.

O estudo identificou mais de 100 espécies de bactérias associadas ao consumo da bebida. Entre elas, uma chamou especialmente a atenção dos pesquisadores: a Lawsonibacter asaccharolyticus

Segundo Spector, essa bactéria apareceu em uma quantidade entre seis e oito vezes maior entre consumidores habituais de café.

Ela também pode ser encontrada em pessoas que não tomam café, mas os dados indicam uma relação entre o consumo da bebida e sua maior presença no intestino.

O efeito não parece depender apenas da cafeína

Uma das partes mais curiosas, é que o padrão observado também apareceu entre pessoas que consumiam café descafeinado. Isso sugere que a possível relação com a microbiota não estaria ligada exclusivamente à cafeína.

A explicação apontada pelos pesquisadores passa pela complexa composição química do café, especialmente pelos polifenóis, compostos presentes naturalmente na bebida.

No intestino, esses componentes podem interagir com os microrganismos e ser transformados em diferentes metabólitos.

O que os polifenóis têm a ver com isso?

Os polifenóis presentes no café são utilizados pelos microrganismos intestinais em processos que resultam na formação de metabólitos. Entre os compostos mencionados nas pesquisas estão o ácido quínico e o hipurato.

Essas substâncias aparecem associadas, em diferentes trabalhos científicos, a aspectos relacionados à saúde metabólica e cardiovascular.

Por isso, o interesse científico pelo café não está apenas no efeito estimulante conhecido por quem precisa de uma dose de energia pela manhã.

A bebida também passou a ser estudada pela forma como seus componentes interagem com o ecossistema de microrganismos do intestino.

E por que a microbiota chama atenção

A microbiota intestinal reúne milhões de microrganismos que vivem no sistema digestivo.

A diversidade desse ecossistema é considerada um importante marcador relacionado à saúde intestinal e aparece associada a aspectos como metabolismo e processos inflamatórios.

Isso ajuda a explicar por que hábitos aparentemente simples, como beber café, passaram a ser observados pelos pesquisadores de uma maneira mais ampla.

A questão deixou de ser apenas “café dá energia?” e passou a incluir outra pergunta: o que acontece com os microrganismos do intestino quando essa bebida faz parte da alimentação?

Café descafeinado também entrou na história

Para quem gosta do sabor, mas precisa evitar a cafeína, existe outro detalhe interessante.

Os estudos citados por Spector encontraram padrões semelhantes no microbioma entre consumidores de café com cafeína e descafeinado.