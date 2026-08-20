DICAS

O erro comum com o pano de prato que espalha bactérias pela máquina, contamina suas peças e põe em risco a saúde da sua família

Misturar panos de prato com roupas comuns parece inofensivo, mas especialistas alertam para o risco de contaminação cruzada. Veja como lavar do jeito certo



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:47

Saiba por que separar os panos de prato das demais roupas pode fazer diferença na higiene da cozinha e conheça a técnica da fervura para reforçar a limpeza Crédito: Pexels

Na correria do dia a dia, é comum colocar tudo na máquina de lavar de uma só vez. Panos de prato, camisetas, toalhas e outras peças acabam compartilhando o mesmo ciclo de lavagem para economizar tempo. Mas esse hábito, aparentemente inofensivo, pode não ser a melhor escolha para a higiene da sua casa.

Os panos de prato estão entre os itens que mais entram em contato com resíduos de alimentos, gordura, umidade e diferentes superfícies da cozinha. Por isso, exigem um cuidado especial para evitar que microrganismos sejam levados para outras peças, fenômeno conhecido como contaminação cruzada.

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Além disso, roupas comuns possuem um tipo de sujeira diferente daquela encontrada nos tecidos usados na cozinha. Misturar tudo no mesmo ciclo pode comprometer a eficiência da limpeza de ambos os grupos.

Como lavar pano de prato corretamente

Alguns cuidados simples ajudam a eliminar melhor a sujeira e prolongam a vida útil dos tecidos.

Lave separadamente: o ideal é reservar uma lavagem apenas para panos de prato ou, pelo menos, para outros panos utilizados na limpeza da cozinha. Faça uma pré-lavagem quando necessário: se houver gordura ou manchas mais difíceis, deixe os panos de molho por cerca de 20 a 30 minutos em água quente com sabão antes da lavagem principal. Prefira água quente: sempre que o tecido permitir, utilize programas de lavagem com água quente. Temperaturas mais elevadas ajudam na remoção de gordura e reduzem a presença de bactérias. Use produtos adequados: sabão em pó ou detergentes específicos para roupas são suficientes para a limpeza diária. Nos panos brancos, o uso eventual de alvejante adequado para tecidos pode reforçar a higienização, seguindo sempre as orientações do fabricante.

A fervura ainda funciona?

Sim, um método tradicional continua sendo uma boa alternativa para panos muito engordurados ou com odor persistente. Basta colocar água para ferver, adicionar uma pequena quantidade de sabão em pó e deixar os panos fervendo por alguns minutos. Depois, enxágue a higienização antes da lavagem convencional.

Esse processo ajuda a desprender gordura impregnada e melhora a higienização antes da lavagem convencional.

Com que frequência trocar o pano de prato?

Esse é outro detalhe que faz a diferença. Especialistas recomendam que panos utilizados para secar louças ou limpar bancadas sejam trocados diariamente, principalmente quando permanecem úmidos durante boa parte do dia.

A combinação de umidade, calor e restos de alimentos favorece a multiplicação de bactérias e fungos.

Outros hábitos que ajudam a manter a cozinha mais segura

Além da forma correta de lavar os panos, algumas atitudes simples reduzem o risco de contaminação: