O erro comum com o pano de prato que espalha bactérias pela máquina, contamina suas peças e põe em risco a saúde da sua família

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:47
Na correria do dia a dia, é comum colocar tudo na máquina de lavar de uma só vez. Panos de prato, camisetas, toalhas e outras peças acabam compartilhando o mesmo ciclo de lavagem para economizar tempo. Mas esse hábito, aparentemente inofensivo, pode não ser a melhor escolha para a higiene da sua casa.
Os panos de prato estão entre os itens que mais entram em contato com resíduos de alimentos, gordura, umidade e diferentes superfícies da cozinha. Por isso, exigem um cuidado especial para evitar que microrganismos sejam levados para outras peças, fenômeno conhecido como contaminação cruzada.
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Além disso, roupas comuns possuem um tipo de sujeira diferente daquela encontrada nos tecidos usados na cozinha. Misturar tudo no mesmo ciclo pode comprometer a eficiência da limpeza de ambos os grupos.
Alguns cuidados simples ajudam a eliminar melhor a sujeira e prolongam a vida útil dos tecidos.
Sim, um método tradicional continua sendo uma boa alternativa para panos muito engordurados ou com odor persistente. Basta colocar água para ferver, adicionar uma pequena quantidade de sabão em pó e deixar os panos fervendo por alguns minutos. Depois, enxágue a higienização antes da lavagem convencional.
Esse processo ajuda a desprender gordura impregnada e melhora a higienização antes da lavagem convencional.
Esse é outro detalhe que faz a diferença. Especialistas recomendam que panos utilizados para secar louças ou limpar bancadas sejam trocados diariamente, principalmente quando permanecem úmidos durante boa parte do dia.
A combinação de umidade, calor e restos de alimentos favorece a multiplicação de bactérias e fungos.
Além da forma correta de lavar os panos, algumas atitudes simples reduzem o risco de contaminação: