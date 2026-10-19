CASA E JARDIM

O famoso truque da babosa: promete fazer galhos de roseira criarem raízes e virarem novas mudas

Usar o gel da planta antes do plantio pode favorecer o enraizamento das estacas, mas a técnica exige alguns cuidados



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:38

Propagação de roseiras por estacas permite cultivar novas plantas a partir de galhos retirados de exemplares saudáveis Crédito: Ilustração gerada por IA

Multiplicar roseiras sem precisar comprar novas mudas é uma possibilidade que desperta o interesse de quem cultiva flores em casa. Entre os métodos utilizados na jardinagem doméstica, o uso da babosa para estimular o enraizamento de galhos ganhou espaço por dispensar produtos específicos e exigir poucos materiais.

Conhecida pelas folhas espessas e pelo gel transparente, a planta costuma aparecer em receitas caseiras para diferentes finalidades. Na jardinagem, a proposta é aproveitar suas propriedades para favorecer a formação de raízes em estacas, nome dado aos fragmentos de caule utilizados na reprodução vegetal.

Dicas práticas para aproveitar todo o poder da babosa na pele 1 de 2

Embora pesquisas indiquem resultados promissores com o gel de aloe vera, a eficácia da técnica depende de outros fatores. A escolha do galho, as condições do substrato e o controle da umidade são determinantes para que a estaca consiga se desenvolver e dar origem a uma nova roseira.

Como usar babosa para fazer uma muda de roseira?

Antes de iniciar o procedimento, é necessário selecionar um ramo saudável, livre de manchas, pragas ou sinais de enfraquecimento. O corte deve ser realizado com uma tesoura de poda limpa e afiada, evitando danos aos tecidos que participam do processo de cicatrização e enraizamento.

Na preparação da estaca, recomenda-se retirar as folhas próximas à extremidade inferior, que ficará enterrada. Dependendo da maturidade do ramo, parte da folhagem superior pode ser preservada para auxiliar a manutenção das funções vitais da planta.

Com o galho preparado, chega o momento de utilizar a babosa. Uma das versões mais difundidas do truque consiste em introduzir a base da estaca no interior de uma folha recém-cortada, permitindo que o tecido vegetal entre em contato direto com o gel.

Algumas adaptações orientam enterrar um pequeno pedaço da folha junto ao ramo. Entretanto, não há comprovação de que manter a babosa dentro do substrato aumente as chances de enraizamento. Uma alternativa mais próxima dos procedimentos estudados é aplicar somente o gel na extremidade cortada.

Após essa etapa, a estaca deve ser acomodada em um vaso com furos de drenagem, preenchido com substrato leve e bem aerado. O excesso de compactação dificulta a circulação de oxigênio e pode comprometer o desenvolvimento das primeiras raízes.

O que explica o possível efeito da babosa no enraizamento?

Além das aplicações conhecidas na indústria cosmética, a babosa passou a despertar interesse de pesquisadores que investigam alternativas naturais para a propagação vegetal.

Composta predominantemente por água, sua estrutura gelatinosa reúne diferentes substâncias orgânicas. Estudos experimentais indicam que a aplicação do gel pode favorecer o desenvolvimento radicular em determinadas espécies, embora os mecanismos envolvidos ainda precisem ser esclarecidos.

Uma pesquisa conduzida com estacas de Rosa canina, espécie pertencente ao mesmo gênero das roseiras ornamentais, identificou resultados superiores de enraizamento nas amostras tratadas com aloe vera em comparação ao grupo que não recebeu o produto.

Durante o experimento, os pesquisadores também avaliaram a associação do gel com ácido indolbutírico, conhecido como AIB, substância utilizada para estimular a formação de raízes. A combinação apresentou o melhor desempenho entre os tratamentos analisados.

Apesar dos resultados, existem limitações importantes. O estudo utilizou uma espécie específica e condições controladas, o que impede afirmar que a técnica terá o mesmo efeito em qualquer roseira cultivada em casa.

Cuidados durante o plantio fazem diferença

Mesmo com a aplicação da babosa, o sucesso da propagação depende principalmente do ambiente oferecido à estaca durante as primeiras semanas.

Para ramos mais jovens, a exposição direta ao sol intenso pode acelerar a perda de água antes da formação das raízes. Por esse motivo, recomenda-se manter o vaso em um local claro, protegido do calor excessivo e das condições climáticas mais severas.

Outro ponto que merece atenção é a irrigação. Embora a umidade seja indispensável ao desenvolvimento radicular, o encharcamento prolongado reduz a disponibilidade de oxigênio no substrato e favorece processos de deterioração na base do galho.

Recipientes com drenagem adequada ajudam a evitar esse problema. Também é importante observar as características do material utilizado no plantio, dando preferência a misturas que conservem parte da umidade sem impedir a circulação de ar.

Diferentemente do que muitos imaginam, o surgimento de folhas novas não representa uma confirmação de que a muda já criou raízes. Em determinadas situações, a estaca consegue produzir brotos utilizando as reservas armazenadas no próprio caule.

Conforme as orientações da Royal Horticultural Society, o enraizamento de estacas tenras de roseiras pode levar aproximadamente dois meses, dependendo das condições de cultivo. Nesse período, movimentar ou retirar constantemente o galho do vaso pode danificar raízes ainda em formação.