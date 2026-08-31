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O gesto solidário de Taylor Swift que financiou tratamento de enfermeira que salvou vítimas de acidente

Cantora descobriu a história por meio de uma vaquinha online

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:25

Taylor Swift
Taylor Swift Crédito: Divulgação

A cantora Taylor Swift realizou uma doação de US$ 50 mil, aproximadamente R$ 259 mil, para Ashley Taunton, uma enfermeira de 42 anos que foi atropelada enquanto socorria vítimas de um acidente de trânsito em Rhode Island, nos Estados Unidos.

Mansão de R$ 97 milhões que pode ser o novo lar de Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
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Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

O incidente ocorreu em julho, quando Ashley trafegava pela rodovia I-95 e parou para prestar atendimento a adolescentes cujo carro havia sofrido um acidente durante uma chuva forte. Enquanto ajudava os jovens, a mãe de três filhos acabou sendo atingida por outro veículo na pista e sofreu ferimentos sérios.

Para arcar com os custos médicos e manter as despesas da família durante o longo processo de recuperação, conhecidos criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet. Foi através dessa vaquinha que a situação chamou a atenção da artista pop.

Além da contribuição financeira, Taylor enviou um recado direto à profissional: "Desejo a você a melhor recuperação possível e envio todo o meu carinho para sua família!". Surpresa e comovida, Ashley compartilhou a mensagem nas redes sociais para agradecer publicamente à cantora internacional pela ajuda.

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