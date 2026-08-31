O gesto solidário de Taylor Swift que financiou tratamento de enfermeira que salvou vítimas de acidente

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:25
A cantora Taylor Swift realizou uma doação de US$ 50 mil, aproximadamente R$ 259 mil, para Ashley Taunton, uma enfermeira de 42 anos que foi atropelada enquanto socorria vítimas de um acidente de trânsito em Rhode Island, nos Estados Unidos.
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O incidente ocorreu em julho, quando Ashley trafegava pela rodovia I-95 e parou para prestar atendimento a adolescentes cujo carro havia sofrido um acidente durante uma chuva forte. Enquanto ajudava os jovens, a mãe de três filhos acabou sendo atingida por outro veículo na pista e sofreu ferimentos sérios.
Para arcar com os custos médicos e manter as despesas da família durante o longo processo de recuperação, conhecidos criaram uma campanha de financiamento coletivo na internet. Foi através dessa vaquinha que a situação chamou a atenção da artista pop.
Além da contribuição financeira, Taylor enviou um recado direto à profissional: "Desejo a você a melhor recuperação possível e envio todo o meu carinho para sua família!". Surpresa e comovida, Ashley compartilhou a mensagem nas redes sociais para agradecer publicamente à cantora internacional pela ajuda.