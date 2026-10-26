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O hábito japonês antes de entrar em casa: foi adotado por milhões de pessoas ao redor do mundo, conecta com a natureza e ajuda a manter casa limpa

A prática pode diminuir a entrada de resíduos trazidos da rua; veja como adaptar o hábito à rotina brasileira sem precisar reformar a casa

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13:55

Presente na rotina de muitas famílias no Japão, o costume de tirar os sapatos na entrada tem relação com a organização doméstica e a separação entre ambientes internos e externos
Presente na rotina de muitas famílias no Japão, o costume de tirar os sapatos na entrada tem relação com a organização doméstica e a separação entre ambientes internos e externos Crédito: Pexels

Você chega em casa depois de um dia inteiro na rua, tira a bolsa do ombro e só pensa em descansar. Mas existe um hábito simples que pode fazer diferença na limpeza do ambiente: tirar os sapatos antes de entrar em casa. 

No Japão, esse gesto faz parte da rotina e vai muito além do conforto. A prática está ligada à cultura de organização, ao respeito pelo espaço doméstico e à ideia de manter separado os ambientes externos e internos. 

Hábito japonês de tirar os sapatos

No Japão, tirar os sapatos antes de entrar em casa é um costume ligado à limpeza e à organização do ambiente doméstico por Pexels
O genkan funciona como uma área de transição entre a rua e o interior da casa, onde os calçados costumam ser deixados por Pexels
O hábito faz parte da rotina de muitas famílias japonesas e também está relacionado à forma como os espaços internos e externos são separados por Pexels
Ao retirar os sapatos na entrada, é possível evitar que parte da sujeira acumulada nas ruas se espalhe pelos cômodos por Pexels
No Brasil, a prática pode ser adaptada com um móvel para guardar os calçados e chinelos exclusivos para usar dentro de casa por Pexels
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No Japão, tirar os sapatos antes de entrar em casa é um costume ligado à limpeza e à organização do ambiente doméstico por Pexels

Além de ajudar a reduzir a sujeira que chega da rua, o costume também chama a atenção de especialistas em microbiologia, já que os calçados podem transportar partículas e microrganismos acumulados durante os deslocamentos. 

Por que os japoneses tiram os sapatos antes de entrar em casa?

Em muitas casas japonesas, a própria arquitetura ajuda a manter esse hábito. A entrada costuma contar com uma área chamada genkan, que funciona como uma transição entre o lado de fora e o interior da residência. 

Esse espaço geralmente fica um pouco abaixo do piso do restante da casa. É ali que moradores e visitantes deixam os sapatos antes de seguir para os outros cômodos. 

Com o passar do tempo, o local também passou a receber móveis para guardar calçados, cabides e espaços para objetos usados na rua. 

Tirar os sapatos é uma forma de marcar a passagem entre o mundo exterior e o ambiente doméstico. Quando a visita acontece na casa de outra pessoa, o gesto também representa respeito. 

A prática está relacionada a uma cultura de limpeza e organização presente há séculos no Japão, influenciada por tradições como o xintoísmo e o budismo. 

O que os sapatos podem levar para dentro de casa?

Mesmo quando parecem limpos, os calçados entram em contato com diferentes superfícies ao longo do dia. Calçadas, ruas e outros ambientes externos podem deixar resíduos nas solas, que acabam sendo levados para dentro de casa. 

Além da poeira e da sujeira visível, existe a possibilidade de transportar partículas que contêm microrganismos e outros contaminantes. 

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Um estudo publicado em 2023, na revista científica Environmental Research, realizado por pesquisadores da Macquarie University, em Sydney, apontou que 60% das partículas presentes nos ambientes internos analisados tinham origem externa. 

Entre os materiais identificados estavam vestígios de metais como chumbo e zinco, encontrados em superfícies urbanas. 

Isso ajuda a entender por que retirar os sapatos na entrada pode ser uma medida útil para reduzir a entrada de sujeira. A prática, porém, não elimina todos os contaminantes nem substitui a limpeza regular da casa. 

Como adotar o hábito mesmo sem uma entrada japonesa

Nem toda casa tem um genkan ou um espaço separado entre a porta e os outros cômodos. Ainda assim, é possível adaptar a ideia sem precisar fazer reformas.

Uma alternativa é deixar uma cesta com chinelos ou pantufas perto da entrada. Assim, basta tirar os sapatos usados na rua e trocar por calçados reservados para o ambiente interno. 

Outra possibilidade é instalar uma sapateira próxima à porta. Dessa maneira, os calçados ficam guardados em um local definido, sem se espalhar pela casa. 

O mesmo princípio pode ser aplicado a outros objetos. Reservar um lugar para chaves, bolsas, casacos e acessórios ajuda a evitar que esses itens fiquem espalhados pelos cômodos. 

A organização da entrada também pode facilitar a rotina: quando cada objeto tem seu próprio lugar, fica mais simples guardar tudo assim que se chega. 

Tirar os sapatos significa andar descalço?

Não necessariamente. Deixar os sapatos da rua na entrada não significa que seja preciso passar o restante do dia com os pés descalços. 

Chinelos, pantufas e outros calçados reservados para uso interno são alternativas para quem prefere não pisar diretamente no chão. 

Embora andar descalço possa ser confortável para algumas pessoas, também é importante considerar as condições de higiene do ambiente. O contato direto com superfícies contaminadas pode favorecer problemas como verrugas plantares e infecções por fungos. 

Por isso, a principal ideia do hábito japonês é manter os calçados usados fora de casa separados daqueles utilizados no interior, sem exigir que todos caminhem descalços.

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Dicas Japão Tradição Sapato

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