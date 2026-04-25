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O jogo vira de vez e 5 signos entram em um ciclo de recompensa onde tudo começa a dar certo após abril de 2026

Depois de um longo período de desafios, atrasos e aprendizados difíceis, uma nova fase começa a transformar esforço em resultado real

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de abril de 2026 às 13:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Imagem criada por IA

A partir do fim de abril de 2026, alguns signos entram em um momento decisivo, em que tudo aquilo que parecia parado finalmente começa a avançar. Não é uma mudança sutil, mas uma virada concreta, onde questões financeiras, profissionais e emocionais começam a se alinhar. É o início de um ciclo em que o que foi construído com paciência e persistência começa a trazer retorno, trazendo mais estabilidade, clareza e oportunidades reais. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

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Touro: Sua vida financeira e profissional começa a se estabilizar de forma muito mais consistente. Depois de enfrentar incertezas e avanços lentos, você entra em uma fase em que tudo começa a fazer sentido. Ganhos se tornam mais previsíveis, decisões ficam mais seguras e o crescimento acontece de forma contínua.

Dica cósmica: Continue pensando no longo prazo, porque essa fase favorece construções duradouras.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Câncer: Um processo de cura emocional começa a impactar diretamente suas decisões e sua forma de viver. Você passa a se posicionar com mais clareza, criando relações mais saudáveis e escolhas mais alinhadas com o que realmente quer. Essa mudança interna abre espaço para conquistas externas importantes.

Dica cósmica: Confie no seu processo emocional, ele é a base de tudo que está se transformando.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Virgem: O reconhecimento profissional começa a aparecer depois de muito esforço nos bastidores. Projetos avançam, oportunidades surgem e sua capacidade passa a ser mais valorizada. Existe uma aceleração nos resultados, como se tudo começasse a andar mais rápido.

Dica cósmica: Aproveite as oportunidades sem hesitar e mostre mais confiança no seu potencial.

Decoração que é a cara de Virgem

Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala com decoração simples e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: sala minimalista clara e organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cantinho de leitura tranquilo e organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: quarto sereno com design minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: cozinha moderna impecavelmente organizada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: mesa de trabalho com design limpo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: lavanderia organizada e funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: banheiro minimalista estilo spa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Virgem: home office extremamente organizado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Virgem: closet organizado por cores por Imagem gerada por IA

Escorpião: Uma transformação profunda marca o início de um novo capítulo na sua vida. Você se desprende de situações e pesos do passado, abrindo espaço para novas oportunidades e mais clareza sobre o futuro. Existe uma sensação de recomeço real, com mais força e direção.

Dica cósmica: Não tenha medo de mudar completamente o rumo quando sentir que é necessário.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O esforço acumulado ao longo dos últimos anos começa a se transformar em conquistas concretas. Crescimento na carreira, estabilidade financeira e reconhecimento se tornam mais presentes. Você entra em uma fase de construção sólida, onde tudo tende a se manter e evoluir.

Dica cósmica: Valorize sua trajetória e continue investindo no que já está dando certo.

Decoração que é a cara de Capricórnio

Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: closet impecável e discreto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com design clássico e moderno por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala sofisticada em tons neutros escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: quarto minimalista sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: home office executivo de alto padrão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala de jantar formal e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: sala com iluminação indireta e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: banheiro moderno com acabamento refinado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Capricórnio: hall de entrada discreto e sofisticado por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Capricórnio: cozinha elegante com acabamentos premium por Imagem gerada por IA

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Signo Câncer Touro Virgem Escorpião Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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