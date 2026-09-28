Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O karma chegou? 3 signos podem receber o que merecem a partir de hoje (28 de setembro), enquanto durar a Lua em Touro

Depois de muito esforço nos bastidores, reconhecimento, dinheiro e novas oportunidades podem finalmente aparecer para quem estava esperando uma resposta

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo esforço produz resultado na mesma hora. Às vezes, a pessoa trabalha, insiste, entrega mais do que deveria e ainda fica com a sensação de que ninguém percebeu. A partir desta segunda-feira, 28 de setembro, porém, três signos podem começar a enxergar uma mudança nesse cenário.

A Lua entrou em Touro às 11h40 e permanece no signo até 30 de setembro, às 14h26. Nesse período, temas ligados a estabilidade, dinheiro, segurança e valorização ganham destaque. Para Touro, Libra e Capricórnio, isso pode significar que algo construído com paciência finalmente começa a receber a atenção que merece.

Não se trata de sorte caindo do céu. A ideia é justamente o contrário: o retorno pode aparecer porque esses signos já fizeram o trabalho necessário. Agora, alguém pode perceber, reconhecer ou até recompensar aquilo que vinha sendo construído nos bastidores. Veja a previsão do site "Economic Times".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de setembro): encerrar pendências abre espaço para novos passos

Cor e número da sorte de hoje (28 de setembro): encerrar pendências abre espaço para novos passos

Imagem - A sorte muda de lado: 3 signos entram em uma semana de boas surpresas entre 28 de setembro e 4 de outubro

A sorte muda de lado: 3 signos entram em uma semana de boas surpresas entre 28 de setembro e 4 de outubro

Imagem - Vênus vira o jogo no amor e no dinheiro para 5 signos até outubro; veja quem entra na mira da mudança

Vênus vira o jogo no amor e no dinheiro para 5 signos até outubro; veja quem entra na mira da mudança

Touro

Touro pode sentir com mais força, a partir de hoje, que não precisa continuar aceitando uma troca desigual. O signo costuma ter muita paciência para construir estabilidade, mas chega uma hora em que também precisa perceber se está recebendo de volta aquilo que entrega.

Nos próximos dias, uma conversa sobre dinheiro, reconhecimento ou responsabilidades pode ganhar importância. Pode ser uma oportunidade de pedir uma valorização maior, apresentar uma ideia ou simplesmente deixar claro o quanto já foi feito. Touro não precisa fazer uma grande cobrança para ser ouvido. Mostrar resultados e falar com segurança sobre o próprio valor pode mudar completamente a conversa.

Dica cósmica: não diminua o valor do seu trabalho para parecer mais fácil de contratar, agradar ou convencer alguém. Quem entrega muito também pode pedir uma troca justa.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Libra

Libra pode descobrir que um esforço que parecia ter passado despercebido estava sendo observado, sim. Uma habilidade, uma tarefa bem executada ou uma dedicação que não recebeu reconhecimento imediato pode começar a chamar atenção a partir de hoje.

A influência da Lua em Touro também favorece uma reflexão importante sobre autoestima e valorização. Não basta receber elogios dos outros se, internamente, Libra continua acreditando que precisa fazer ainda mais para merecer reconhecimento. Uma oportunidade profissional, um elogio importante ou até uma proposta financeira pode ajudar o signo a enxergar que já construiu mais do que imaginava.

Dica cósmica: aceite elogios sem procurar imediatamente uma razão para diminuí-los. Reconhecer o próprio esforço também faz parte da recompensa.

Comidas que são a cara de Libra

Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Libra: Tea Sandwich de Pepino e Ervas Finas - O sanduíche do "chá das cinco" inglês: sem crosta, delicado e visualmente impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Libra: Canapés de Salmão com Cream Cheese e Dill - Pequenos, delicados e simétricos, perfeitos para uma recepção social sofisticada. por Imagem gerada por IA
Pizza de Libra: Pizza de Brie com Geleia de Pimenta e Damasco - O equilíbrio entre a sofisticação do queijo francês e o toque agridoce. por Imagem gerada por IA
Junk food de Libra: Donuts com Glacê Pastel e Confeitos Perfeitos - O clássico americano em uma versão extremamente visual e harmoniosa. por Imagem gerada por IA
Almoço de Libra: Salmão em Crosta de Amêndoas com Purê de Maçã - Um prato leve, com cores pastéis e um equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado. por Imagem gerada por IA
Fruta de Libra: Pêssegos maduros e aveludados - Uma fruta de beleza clássica, aroma suave e toque romântico. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Libra: Pink Latte de Beterraba com arte floral - A cor rosa suave e a perfeição da arte na espuma atendem à necessidade estética libriana. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Libra: Waffles com Frutas Vermelhas e Açúcar de Confeiteiro - A geometria dos waffles com a delicadeza do açúcar polvilhado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Libra: Clericot de Frutas em taça de cristal - Uma bebida compartilhada, colorida e extremamente elegante, unindo o social ao belo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sobremesa de Libra: Torta de Frutas com Creme de Confeiteiro - Cores vibrantes das frutas organizadas sobre um creme sedoso, como uma obra de arte. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio conhece bem a sensação de trabalhar durante muito tempo sem saber exatamente quando o resultado vai aparecer. O signo costuma ter facilidade para lidar com processos demorados, mas até sua paciência pode ser testada quando não existe nenhuma confirmação de que o esforço está valendo a pena.

A partir de hoje, esse cenário pode começar a mudar. Alguém em posição de reconhecer seu trabalho pode finalmente perceber o que você vem construindo, enquanto uma recompensa atrasada, uma oportunidade ou uma resposta aguardada pode se aproximar. O mais importante é não achar que precisa começar tudo de novo para provar seu valor. O trabalho já foi feito.

Dica cósmica: não recomece uma tarefa apenas porque o resultado demorou. Às vezes, você está muito mais perto da recompensa do que imagina.

Comidas que são a cara de Capricórnio

Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Capricórnio: Sanduíche de Pernil com Molho de Ervas - Robusto, tradicional e feito com carne que exige preparo lento. por Imagem gerada por IA
Almoço de Capricórnio: Ossobuco com Polenta Cremosa - Um prato que exige tempo, paciência e resulta em uma estrutura impecável. por Imagem gerada por IA
Petisco de Capricórnio: Bolinho de Arroz com Parmesão envelhecido - O reaproveitamento com qualidade e o sabor da tradição caseira. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Capricórnio: Whisky On The Rocks em copo baixo - Uma bebida atemporal, sólida e que exala maturidade e poder. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Capricórnio: Tortinha de Nozes com Caramelo - Sabores terrosos e uma estrutura firme que remete ao elemento terra. por Imagem gerada por IA
Fruta de Capricórnio: Maçã Vermelha clássica e firme - A fruta tradicional por excelência, simbolizando a estrutura e a saúde. por Imagem gerada por IA
Pizza de Capricórnio: Pizza de Calabresa Artesanal e Cebola - O clássico que nunca falha, feito com ingredientes de alta qualidade. por Imagem gerada por IA
Junk food de Capricórnio: Burger de Costela com Queijo Canastra - O rústico elevado ao nível gourmet, sólido e muito saboroso. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Capricórnio: Café Coado em cerâmica clássica - O valor da paciência e da tradição em um café bem feito e puro. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Café da manhã de Capricórnio: Pão de Queijo Mineiro quentinho - A tradição brasileira que é sólida, confiável e reconfortante. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aos 45 anos, Adriana Lima é confirmada no Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Aos 45 anos, Adriana Lima é confirmada no Victoria’s Secret Fashion Show 2026
Imagem - The Town anuncia Marilyn Manson e provoca revolta nas redes; entenda por que escolha virou alvo de críticas

The Town anuncia Marilyn Manson e provoca revolta nas redes; entenda por que escolha virou alvo de críticas