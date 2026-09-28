ASTROLOGIA

O karma chegou? 3 signos podem receber o que merecem a partir de hoje (28 de setembro), enquanto durar a Lua em Touro

Depois de muito esforço nos bastidores, reconhecimento, dinheiro e novas oportunidades podem finalmente aparecer para quem estava esperando uma resposta

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo esforço produz resultado na mesma hora. Às vezes, a pessoa trabalha, insiste, entrega mais do que deveria e ainda fica com a sensação de que ninguém percebeu. A partir desta segunda-feira, 28 de setembro, porém, três signos podem começar a enxergar uma mudança nesse cenário.

A Lua entrou em Touro às 11h40 e permanece no signo até 30 de setembro, às 14h26. Nesse período, temas ligados a estabilidade, dinheiro, segurança e valorização ganham destaque. Para Touro, Libra e Capricórnio, isso pode significar que algo construído com paciência finalmente começa a receber a atenção que merece.

Não se trata de sorte caindo do céu. A ideia é justamente o contrário: o retorno pode aparecer porque esses signos já fizeram o trabalho necessário. Agora, alguém pode perceber, reconhecer ou até recompensar aquilo que vinha sendo construído nos bastidores. Veja a previsão do site "Economic Times".

Touro

Touro pode sentir com mais força, a partir de hoje, que não precisa continuar aceitando uma troca desigual. O signo costuma ter muita paciência para construir estabilidade, mas chega uma hora em que também precisa perceber se está recebendo de volta aquilo que entrega.

Nos próximos dias, uma conversa sobre dinheiro, reconhecimento ou responsabilidades pode ganhar importância. Pode ser uma oportunidade de pedir uma valorização maior, apresentar uma ideia ou simplesmente deixar claro o quanto já foi feito. Touro não precisa fazer uma grande cobrança para ser ouvido. Mostrar resultados e falar com segurança sobre o próprio valor pode mudar completamente a conversa.

Dica cósmica: não diminua o valor do seu trabalho para parecer mais fácil de contratar, agradar ou convencer alguém. Quem entrega muito também pode pedir uma troca justa.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Libra

Libra pode descobrir que um esforço que parecia ter passado despercebido estava sendo observado, sim. Uma habilidade, uma tarefa bem executada ou uma dedicação que não recebeu reconhecimento imediato pode começar a chamar atenção a partir de hoje.

A influência da Lua em Touro também favorece uma reflexão importante sobre autoestima e valorização. Não basta receber elogios dos outros se, internamente, Libra continua acreditando que precisa fazer ainda mais para merecer reconhecimento. Uma oportunidade profissional, um elogio importante ou até uma proposta financeira pode ajudar o signo a enxergar que já construiu mais do que imaginava.

Dica cósmica: aceite elogios sem procurar imediatamente uma razão para diminuí-los. Reconhecer o próprio esforço também faz parte da recompensa.

Comidas que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio conhece bem a sensação de trabalhar durante muito tempo sem saber exatamente quando o resultado vai aparecer. O signo costuma ter facilidade para lidar com processos demorados, mas até sua paciência pode ser testada quando não existe nenhuma confirmação de que o esforço está valendo a pena.

A partir de hoje, esse cenário pode começar a mudar. Alguém em posição de reconhecer seu trabalho pode finalmente perceber o que você vem construindo, enquanto uma recompensa atrasada, uma oportunidade ou uma resposta aguardada pode se aproximar. O mais importante é não achar que precisa começar tudo de novo para provar seu valor. O trabalho já foi feito.

Dica cósmica: não recomece uma tarefa apenas porque o resultado demorou. Às vezes, você está muito mais perto da recompensa do que imagina.