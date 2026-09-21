O lixão de 'Avenida Brasil' ainda existe? Saiba o que aconteceu com a casa da Mãe Lucinda

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:56
A expectativa em torno de 'Avenida Brasil 2' reacendeu a curiosidade do público sobre os cenários da novela de 2012. Há 14 anos, a TV Globo construiu além do bairro do Divino, um aterro sanitário cenográfico de 13 mil metros quadrados nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ambientar a casa de Mãe Lucinda e outros personagens da trama.
O lixão de 'Avenida Brasil
Inspirada no antigo aterro de Jardim Gramacho, a cenografia impressionava pelo realismo, mas que escondia alguns truques. Para barrar o mau cheiro e evitar infestações de ratos e baratas, a direção de arte proibiu lixo orgânico. A montanha cênica era, na verdade, formada por entulho de obras coberto por sacolas plásticas, tecidos e roupas velhas.
O tamanho do projeto exigiu muita logística, com até 200 caminhões de material descarregando no estúdio em um único dia. Como o elenco precisava atuar livremente no meio da sucata, uma equipe especializada fazia varreduras para recolher pregos, objetos cortantes e farpas, garantindo a segurança dos atores.
Por ficar a céu aberto, a locação sofria diretamente com ventania e chuva, obrigando os produtores a reorganizar o espaço todos os dias. Apesar da aparência imunda do lugar, quem frequentava o set garantia que o ambiente era totalmente limpo. O icônico lixão, no entanto, ficou no passado, a estrutura foi desmontada em janeiro de 2013 para dar lugar a novas cidades cenográficas da emissora.