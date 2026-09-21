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O lixão de 'Avenida Brasil' ainda existe? Saiba o que aconteceu com a casa da Mãe Lucinda

Com a continuação da trama, relembre como foi montado o aterro cenográfico de 13 mil metros quadrados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:56

Mãe Lucinda (Vera Holtz) é a mãe afetiva de muitas crianças abandonadas no lixão em 'Avenida Brasil' Crédito: Acervo/TV Globo

A expectativa em torno de 'Avenida Brasil 2' reacendeu a curiosidade do público sobre os cenários da novela de 2012. Há 14 anos, a TV Globo construiu além do bairro do Divino, um aterro sanitário cenográfico de 13 mil metros quadrados nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ambientar a casa de Mãe Lucinda e outros personagens da trama.

O lixão de 'Avenida Brasil 1 de 20

Inspirada no antigo aterro de Jardim Gramacho, a cenografia impressionava pelo realismo, mas que escondia alguns truques. Para barrar o mau cheiro e evitar infestações de ratos e baratas, a direção de arte proibiu lixo orgânico. A montanha cênica era, na verdade, formada por entulho de obras coberto por sacolas plásticas, tecidos e roupas velhas.

O tamanho do projeto exigiu muita logística, com até 200 caminhões de material descarregando no estúdio em um único dia. Como o elenco precisava atuar livremente no meio da sucata, uma equipe especializada fazia varreduras para recolher pregos, objetos cortantes e farpas, garantindo a segurança dos atores.