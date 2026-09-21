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O lixão de 'Avenida Brasil' ainda existe? Saiba o que aconteceu com a casa da Mãe Lucinda

Com a continuação da trama, relembre como foi montado o aterro cenográfico de 13 mil metros quadrados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:56

Mãe Lucinda (Vera Holtz) é a mãe afetiva de muitas crianças abandonadas no lixão em 'Avenida Brasil' Crédito: Acervo/TV Globo

A expectativa em torno de 'Avenida Brasil 2' reacendeu a curiosidade do público sobre os cenários da novela de 2012. Há 14 anos, a TV Globo construiu além do bairro do Divino, um aterro sanitário cenográfico de 13 mil metros quadrados nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ambientar a casa de Mãe Lucinda e outros personagens da trama. 

O lixão de 'Avenida Brasil

Vera Holtz (Mãe Lucinda) em Avenida Brasil, 2012 por Alex Carvalho/Globo.
Uma vista ampla do lixão de Avenida Brasil: "Todo material do cenário foi lavado", explica a produtora de arte Ana Maria de Magalhães por Globo
As cortinas de latinhas que decoram a casa de Lucinda em 'Avenida Brasil' por Globo
Mãe Lucinda (Vera Holtz) é a mãe afetiva de muitas crianças abandonadas no lixão em 'Avenida Brasil' por Acervo/TV Globo
Em Avenida Brasil, feita em lata, a santa de Lucinda por gshow
Santa de Lucinda feita em lata e garrafa pet é uma torneira em Avenida Brasil por Globo
O acabamento da casa de Lucinda é todo feito com latinha de refrigerante em Avenida Brasil por gshow
Lucinda, a mãe do lixo, diverte-se com as crianças em Avenida Brasil por Divulgação/TV Globo/João Cotta
Mel Maia no lixão em 'Avenida Brasil', 2012 por João Cotta/Globo
Carminha e Nina em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
Mel Maia em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
José de Abreu (Nilo) no lixão em Avenida Brasil, 2012 por Alex Carvalho/Globo
Vera Holtz (Mãe Lucinda) no lixão em Avenida Brasil, 2012 por Renato Rocha Miranda/Globo
José de Abreu (Nilo) e Vera Holtz (Mãe Lucinda) em Avenida Brasil, 2012 por Estevam Avellar/Globo.
Mel Maia e Bernardo Simões em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Cenário da novela 'Avenida Brasil' por Divulgação/Rede Globo
Mel Maia e Vera Holtz em bastidores de "Avenida Brasil" por Reprodução/ Instagram
Cauã Reymond e José de Abreu no lixão de 'Avenida Brasil' por Divulgação/João Miguel Júnior/Rede Globo
Carminha e Tufão em "Avenida Brasil" por Reprodução/TV Globo
Jorginho e Rita em 'Avenida Brasil' por Reprodução/TV Globo
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Vera Holtz (Mãe Lucinda) em Avenida Brasil, 2012 por Alex Carvalho/Globo.

Inspirada no antigo aterro de Jardim Gramacho, a cenografia impressionava pelo realismo, mas que escondia alguns truques. Para barrar o mau cheiro e evitar infestações de ratos e baratas, a direção de arte proibiu lixo orgânico. A montanha cênica era, na verdade, formada por entulho de obras coberto por sacolas plásticas, tecidos e roupas velhas.

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O tamanho do projeto exigiu muita logística, com até 200 caminhões de material descarregando no estúdio em um único dia. Como o elenco precisava atuar livremente no meio da sucata, uma equipe especializada fazia varreduras para recolher pregos, objetos cortantes e farpas, garantindo a segurança dos atores.

Por ficar a céu aberto, a locação sofria diretamente com ventania e chuva, obrigando os produtores a reorganizar o espaço todos os dias. Apesar da aparência imunda do lugar, quem frequentava o set garantia que o ambiente era totalmente limpo. O icônico lixão, no entanto, ficou no passado, a estrutura foi desmontada em janeiro de 2013 para dar lugar a novas cidades cenográficas da emissora.

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