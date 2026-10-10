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O melhor de outubro ainda não aconteceu: 5 signos vão receber uma surpresa boa até o fim do mês

Dinheiro que volta, acordos que melhoram, conversas que finalmente dão certo e até pessoas do passado podem trazer uma surpresa positiva para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Outubro ainda está longe de terminar e pode guardar algumas surpresas para cinco signos. Na segunda metade do mês, situações que pareciam mal resolvidas começam a encontrar um caminho mais favorável, especialmente quando envolvem dinheiro, acordos, relacionamentos e oportunidades que pareciam perdidas.

A sorte, neste caso, não aparece necessariamente como um acontecimento grandioso. Pode ser uma cobrança que finalmente é paga, uma negociação que fica mais justa, uma pessoa que reaparece com uma proposta ou uma conversa que termina muito melhor do que o esperado.

Para esses signos, o segredo será prestar atenção ao que retorna e não descartar automaticamente aquilo que já parecia encerrado. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Touro

Touro pode receber uma notícia especialmente interessante envolvendo dinheiro ou uma divisão de responsabilidades. Um pagamento que estava atrasado pode finalmente aparecer, ou alguém pode propor uma maneira mais justa de dividir despesas que estavam pesando demais para um dos lados.

Na vida a dois, também pode surgir uma conversa importante sobre quem paga o quê, como organizar as contas ou como tornar a rotina mais equilibrada. O melhor resultado tende a aparecer quando Touro deixa tudo bem combinado, sem depender apenas de promessas.

Dica cósmica: se um acordo mudar para melhor, coloque os novos termos no papel. Clareza evita problemas e ajuda a manter o que foi conquistado.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer

Câncer pode descobrir que uma situação familiar que parecia difícil de resolver não precisava de uma grande discussão, mas de uma conversa sincera. Na segunda metade de outubro, uma ligação ou mensagem pode ajudar a diminuir uma tensão que vinha se arrastando há algum tempo.

Também existe espaço para reaproximações. Uma amizade antiga pode voltar a fazer sentido quando os dois lados conseguem deixar algumas mágoas para trás. O que parecia definitivamente encerrado pode ganhar uma segunda chance, desta vez de maneira mais leve.

Dica cósmica: fale com honestidade, mas sem transformar uma conversa importante em uma disputa. Às vezes, uma frase simples resolve o que meses de silêncio não resolveram.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Libra

Libra pode ter uma das melhores oportunidades do período para renegociar uma situação que há algum tempo parecia desequilibrada. Pode ser uma parceria profissional, uma divisão de despesas, um acordo ou até uma relação em que uma pessoa estava fazendo muito mais esforço do que a outra.

O momento favorece pedidos feitos com calma e argumentos concretos. Em vez de apenas reclamar do que está errado, Libra pode apresentar números, exemplos e uma proposta mais justa. Isso aumenta bastante as chances de ser ouvido.

Dica cósmica: não tenha medo de pedir uma condição melhor quando você consegue explicar exatamente por que ela faz sentido.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

Escorpião

Escorpião pode finalmente esclarecer uma dúvida que vinha ocupando espaço demais. Uma conversa difícil, especialmente sobre confiança, dinheiro ou responsabilidades compartilhadas, pode colocar fatos importantes na mesa e acabar com uma insegurança que se arrastava há meses.

Questões envolvendo conta conjunta, empréstimos ou algum recurso dividido com outra pessoa também podem ficar mais claras. Em vez de tentar adivinhar o que está acontecendo, Escorpião ganha mais ao perguntar diretamente e conferir as informações.

Dica cósmica: quando houver dúvida, procure os fatos antes de tirar conclusões. Uma informação que parecia preocupante pode ter uma explicação muito mais simples.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Capricórnio

Capricórnio pode ser surpreendido pelo retorno de alguém que já fez parte da sua trajetória profissional. Um antigo colega, cliente ou contato pode reaparecer trazendo uma proposta, uma indicação ou uma oportunidade que parecia ter ficado no passado.

Dinheiro também pode andar por caminhos inesperados. Uma cobrança antiga pode ser resolvida, uma pendência pode finalmente ser paga ou uma negociação pode chegar a um resultado mais interessante. A chave está em manter registros, responder com educação e não desistir depois da primeira tentativa.

Dica cósmica: mantenha seus contatos profissionais atualizados e não ignore mensagens de pessoas do passado. Uma porta antiga pode voltar a ser útil.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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