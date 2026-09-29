ASTROLOGIA

O mês acaba em alta: 5 signos podem receber uma virada de prosperidade no último dia de setembro

Data de fechamento chega com sensação de avanço, oportunidades e recompensas para alguns signos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Na quarta-feira, 30 de setembro, o mês chega ao fim com uma combinação que pode trazer uma sensação de avanço para cinco signos do zodíaco. Depois de um período de insistência, escolhas e até algumas dúvidas, eles podem perceber que todo o esforço feito até aqui começou, enfim, a abrir espaço para novas oportunidades.

A energia do dia favorece principalmente quem está disposto a reconhecer o próprio potencial, falar com mais confiança sobre o que deseja e enxergar possibilidades onde antes só parecia existir dificuldade. Para esses cinco signos, a reta final de setembro pode funcionar como uma espécie de fechamento de ciclo, com espaço para prosperidade, reconhecimento e ganhos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos fecha setembro com uma vantagem que conhece bem: a capacidade de conversar, conectar pessoas e perceber oportunidades antes que elas desapareçam. Na quarta-feira, usar essa habilidade de maneira estratégica pode abrir caminhos importantes.

Uma conversa pode levar a outra, uma informação pode colocar Gêmeos diante da pessoa certa ou uma ideia antiga pode ganhar uma nova possibilidade. O segredo está em permanecer curioso e flexível, sem tentar controlar exatamente de onde virá a próxima oportunidade.

Para o signo, prosperidade também pode significar estar no lugar certo, falando com as pessoas certas e disposto a fazer conexões que ainda não parecem importantes.

Dica cósmica: mantenha os olhos e os ouvidos abertos. Uma conversa aparentemente comum pode esconder a oportunidade que você estava esperando.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer

Câncer pode chegar à quarta-feira com a sensação de que finalmente está mais perto de conseguir aquilo que vinha desejando há algum tempo. O momento favorece pedidos, conversas e decisões que tenham relação com segurança, conforto e uma vida mais equilibrada. Em vez de diminuir suas próprias expectativas, o signo pode se beneficiar ao assumir com clareza o que realmente quer conquistar.

Também é um bom momento para prestar atenção às oportunidades que aparecem de maneira discreta. Nem tudo precisa chegar como uma grande reviravolta para representar abundância. Para Câncer, uma proposta, uma conversa importante ou até uma mudança de perspectiva pode ser o primeiro sinal de uma fase mais próspera.

Dica cósmica: fale sobre seus planos com confiança, mas também esteja disposto a reconhecer as oportunidades que surgirem pelo caminho.

Comidas que são a cara de Câncer 1 de 10

Leão

Leão pode descobrir nesta quarta-feira que aquela aposta que parecia óbvia para si, mas nem tanto para os outros, estava no caminho certo. O signo chega ao fim de setembro com uma percepção mais clara de que sua capacidade de enxergar possibilidades antes de todo mundo pode render frutos.

Depois de insistir em uma ideia ou projeto mesmo quando os resultados demoraram a aparecer, Leão pode começar a visualizar uma fase mais confortável pela frente. A sensação é de recompensa por ter acreditado em algo que fazia sentido, mesmo quando ainda não havia garantias de que daria certo.

Dica cósmica: não esconda uma boa ideia por medo de parecer ambicioso demais. Sua visão pode abrir uma porta importante.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Escorpião sabe o quanto precisou lutar para chegar até aqui, e a quarta-feira pode reforçar justamente essa sensação de conquista. Depois de atravessar uma situação complicada, o signo começa a perceber que não apenas sobreviveu à fase difícil como também ganhou força com ela.

As conversas também ganham peso para Escorpião. O momento favorece quem sabe escolher as palavras certas e defender seus interesses sem precisar revelar tudo de uma vez. Uma oportunidade pode surgir justamente quando o signo assume mais segurança sobre aquilo que deseja construir.

Dica cósmica: transforme experiências difíceis em combustível para os próximos passos e não tenha medo de reconhecer o quanto você já avançou.

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Aquário

Aquário pode receber uma espécie de confirmação de que fez bem em não desistir de algo que considera importante. Mesmo depois de mudanças de rota, imprevistos e momentos em que abandonar tudo parecia mais fácil, existe uma sensação de que a persistência finalmente começa a fazer sentido.

O fim de setembro também pode ajudar o signo a entender melhor por que precisou passar por determinadas situações. Uma experiência que parecia confusa pode ganhar outro significado quando Aquário perceber que estava, na verdade, preparando terreno para uma oportunidade maior.

Dica cósmica: não abandone um objetivo apenas porque o resultado demorou mais do que você esperava. Persistência também pode ser uma forma de prosperidade.