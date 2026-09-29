Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O mês acaba em alta: 5 signos podem receber uma virada de prosperidade no último dia de setembro

Data de fechamento chega com sensação de avanço, oportunidades e recompensas para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:00

Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade
Signos, dinheiro, ganhos, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Na quarta-feira, 30 de setembro, o mês chega ao fim com uma combinação que pode trazer uma sensação de avanço para cinco signos do zodíaco. Depois de um período de insistência, escolhas e até algumas dúvidas, eles podem perceber que todo o esforço feito até aqui começou, enfim, a abrir espaço para novas oportunidades.

A energia do dia favorece principalmente quem está disposto a reconhecer o próprio potencial, falar com mais confiança sobre o que deseja e enxergar possibilidades onde antes só parecia existir dificuldade. Para esses cinco signos, a reta final de setembro pode funcionar como uma espécie de fechamento de ciclo, com espaço para prosperidade, reconhecimento e ganhos. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 4 signos precisam fazer um pedido antes de outubro chegar, e o que eles desejam pode mudar tudo

4 signos precisam fazer um pedido antes de outubro chegar, e o que eles desejam pode mudar tudo

Imagem - A prova chegou: 3 signos enfrentam um último desafio hoje (29 de setembro) e devem responder à altura para dar a volta por cima

A prova chegou: 3 signos enfrentam um último desafio hoje (29 de setembro) e devem responder à altura para dar a volta por cima

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (29 de setembro): rapidez ajuda a tirar planos do papel

Cor e número da sorte de hoje (29 de setembro): rapidez ajuda a tirar planos do papel

Gêmeos

Gêmeos fecha setembro com uma vantagem que conhece bem: a capacidade de conversar, conectar pessoas e perceber oportunidades antes que elas desapareçam. Na quarta-feira, usar essa habilidade de maneira estratégica pode abrir caminhos importantes.

Uma conversa pode levar a outra, uma informação pode colocar Gêmeos diante da pessoa certa ou uma ideia antiga pode ganhar uma nova possibilidade. O segredo está em permanecer curioso e flexível, sem tentar controlar exatamente de onde virá a próxima oportunidade.

Para o signo, prosperidade também pode significar estar no lugar certo, falando com as pessoas certas e disposto a fazer conexões que ainda não parecem importantes.

Dica cósmica: mantenha os olhos e os ouvidos abertos. Uma conversa aparentemente comum pode esconder a oportunidade que você estava esperando.

Comidas que são a cara de Gêmeos

Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA
Pizza de Gêmeos: Meio a meio - A indecisão ou o desejo de provar tudo faz da pizza dividida a escolha ideal. por Imagem gerada por IA
Almoço de Gêmeos: Poke bowl super colorido - Um prato moderno, cheio de texturas diferentes, prático e que combina com o ritmo dinâmico do geminiano. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Gêmeos: Macarons coloridos - Pequenos, sofisticados, de vários sabores e esteticamente perfeitos para o olhar curioso do signo. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Gêmeos: Mocha com leite vaporizado e raspas de laranja - Gêmeos adora a mistura de sabores (chocolate e café) e o toque cítrico que remete à sua agilidade mental. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Gêmeos: Pink lemonade com hortelã - Uma bebida refrescante, visualmente vibrante e que comunica a leveza e a jovialidade do signo. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Gêmeos: Club sandwich em camadas - Várias camadas de ingredientes diferentes em um único lanche, estimulando o paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Gêmeos: Tacos mexicanos variados - Comida divertida, para comer conversando e que permite muitas combinações. por Imagem gerada por IA
Fruta de Gêmeos: Mix de uvas sem semente (verdes e roxas) - Práticas de comer enquanto faz outra coisa, representando a agilidade do signo. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Gêmeos: Avocado toast com ovo pochê - O clássico das cafeterias modernas que une saúde, sabor e visual contemporâneo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Petisco de Gêmeos: Mix de bruschettas variadas - Como o signo da dualidade, Gêmeos prefere ter várias opções de sabores em uma só vez para não enjoar. por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode chegar à quarta-feira com a sensação de que finalmente está mais perto de conseguir aquilo que vinha desejando há algum tempo. O momento favorece pedidos, conversas e decisões que tenham relação com segurança, conforto e uma vida mais equilibrada. Em vez de diminuir suas próprias expectativas, o signo pode se beneficiar ao assumir com clareza o que realmente quer conquistar.

Também é um bom momento para prestar atenção às oportunidades que aparecem de maneira discreta. Nem tudo precisa chegar como uma grande reviravolta para representar abundância. Para Câncer, uma proposta, uma conversa importante ou até uma mudança de perspectiva pode ser o primeiro sinal de uma fase mais próspera.

Dica cósmica: fale sobre seus planos com confiança, mas também esteja disposto a reconhecer as oportunidades que surgirem pelo caminho.

Comidas que são a cara de Câncer

Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Câncer: Brigadeiro - O doce que é sinônimo de festa, infância e o acalento perfeito para qualquer momento emocional. por Imagem gerada por IA
Sabor de pizza de Câncer: Marguerita clássica - Simplicidade, tradição e o conforto do manjericão fresco com queijo derretido. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Câncer: Pão na chapa com requeijão na saída - Simples, quentinho e com aquele gosto de cuidado matinal. por Imagem gerada por IA
Petisco de Câncer: Bolinhos de chuva polvilhados com açúcar - A comida afetiva por excelência, com cheiro de casa de vó e tarde chuvosa. por Imagem gerada por IA
Fruta de Câncer: Melancia suculenta - Uma fruta cheia de água (elemento do signo), doce e que remete a momentos de frescor em família. por Imagem gerada por IA
Bebida de Câncer: Milkshake de baunilha clássico - Remete à infância e à doçura nostálgica que Câncer tanto valoriza. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Câncer: Queijo/Misto quente ultra queijudo - O ápice do "comfort food", quentinho e feito com pão de forma macio. por Imagem gerada por IA
Junk food de Câncer: Pipoca amanteigada de cinema - Perfeita para o programa favorito de Câncer: maratona de filmes no sofá de casa. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Câncer: Chá de camomila com mel e canela - O signo regido pela Lua busca o calmante e o conforto emocional de uma bebida morna. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Câncer: Spaghetti à Bolonhesa caseiro - O prato clássico de domingo que remete ao cuidado, com molho apurado por horas e aquela sensação de casa cheia. por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode descobrir nesta quarta-feira que aquela aposta que parecia óbvia para si, mas nem tanto para os outros, estava no caminho certo. O signo chega ao fim de setembro com uma percepção mais clara de que sua capacidade de enxergar possibilidades antes de todo mundo pode render frutos.

Depois de insistir em uma ideia ou projeto mesmo quando os resultados demoraram a aparecer, Leão pode começar a visualizar uma fase mais confortável pela frente. A sensação é de recompensa por ter acreditado em algo que fazia sentido, mesmo quando ainda não havia garantias de que daria certo.

Dica cósmica: não esconda uma boa ideia por medo de parecer ambicioso demais. Sua visão pode abrir uma porta importante.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião sabe o quanto precisou lutar para chegar até aqui, e a quarta-feira pode reforçar justamente essa sensação de conquista. Depois de atravessar uma situação complicada, o signo começa a perceber que não apenas sobreviveu à fase difícil como também ganhou força com ela.

As conversas também ganham peso para Escorpião. O momento favorece quem sabe escolher as palavras certas e defender seus interesses sem precisar revelar tudo de uma vez. Uma oportunidade pode surgir justamente quando o signo assume mais segurança sobre aquilo que deseja construir.

Dica cósmica: transforme experiências difíceis em combustível para os próximos passos e não tenha medo de reconhecer o quanto você já avançou.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode receber uma espécie de confirmação de que fez bem em não desistir de algo que considera importante. Mesmo depois de mudanças de rota, imprevistos e momentos em que abandonar tudo parecia mais fácil, existe uma sensação de que a persistência finalmente começa a fazer sentido.

O fim de setembro também pode ajudar o signo a entender melhor por que precisou passar por determinadas situações. Uma experiência que parecia confusa pode ganhar outro significado quando Aquário perceber que estava, na verdade, preparando terreno para uma oportunidade maior.

Dica cósmica: não abandone um objetivo apenas porque o resultado demorou mais do que você esperava. Persistência também pode ser uma forma de prosperidade.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
1 de 10
Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Helicóptero que levava Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB

Helicóptero que levava Rick voava em espaço aéreo não controlado, diz FAB
Imagem - Mulher que será executada nesta quarta (30) tem último pedido negado e vai quebrar marca de mais de 200 anos: ‘Não tenho medo de morrer’

Mulher que será executada nesta quarta (30) tem último pedido negado e vai quebrar marca de mais de 200 anos: ‘Não tenho medo de morrer’