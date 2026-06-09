Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O motivo curioso que fez o doce pé de moleque ganhar esse nome

Duas histórias populares tentam explicar a origem do nome de um dos quitutes mais tradicionais das festas juninas, e ambas envolvem cenas curiosas do período colonial

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:30

Imagem Edicase Brasil
  Crédito: Edicase

Presença garantida nas festas juninas, o pé de moleque é um dos doces mais tradicionais do Brasil. Feito com amendoim e rapadura ou açúcar caramelizado, ele atravessa gerações e continua entre os favoritos desta época do ano. Mas uma dúvida costuma surgir quando o quitute aparece nas mesas: afinal, por que ele se chama pé de moleque?

Curiosidades sobre o Pé de Moleque

Existem versões diferentes do pé de moleque pelo Brasil por Reprodução
O amendoim ajudou a transformar o doce em símbolo das festas juninas por Reprodução
A aparência do doce lembra pés rachados, segundo uma teoria por Reprodução
Já foi conhecido como "quebra-dentes" por Reprodução
O nome pode ter surgido do grito: "Pede, moleque!" por Reprodução
A receita tem influências que vieram do Oriente Médio por Reprodução
1 de 6
Existem versões diferentes do pé de moleque pelo Brasil por Reprodução

A resposta não é única. Historiadores e pesquisadores da cultura popular apontam diferentes versões para explicar a origem do nome, e as duas mais conhecidas remontam ao período colonial brasileiro.

A primeira teoria está ligada aos vendedores de doces que trabalhavam nas ruas. Segundo essa versão, crianças costumavam se aproximar das barracas e pegar os quitutes sem autorização. Para evitar os furtos, as doceiras gritavam: "Pede, moleque! Pede!". Com o passar do tempo, a expressão teria se transformado no nome do doce.

Leia mais

Imagem - Dentadura, ovos e até um pé de galo: veja os objetos mais inusitados esquecidos em carros de aplicativo

Dentadura, ovos e até um pé de galo: veja os objetos mais inusitados esquecidos em carros de aplicativo

Imagem - Fortuna bilionária e pensão de R$ 592 mil: o acordo que Cristiano Ronaldo teria com Georgina em caso de separação

Fortuna bilionária e pensão de R$ 592 mil: o acordo que Cristiano Ronaldo teria com Georgina em caso de separação

Imagem - Olha o celular assim que acorda? Veja o que esse hábito pode fazer com o seu cérebro

Olha o celular assim que acorda? Veja o que esse hábito pode fazer com o seu cérebro

Outra narrativa bastante popular relaciona o nome à aparência dos pés de crianças pobres da época. Muitos meninos andavam descalços pelas ruas de terra e pedra, o que deixava a pele ressecada, rachada e com aspecto irregular. Para alguns estudiosos, a superfície craquelada do doce lembrava esses pés, dando origem à expressão "pé de moleque".

Apesar das divergências sobre a explicação exata, as duas versões continuam sendo reproduzidas em pesquisas e relatos sobre a história da alimentação brasileira.

O que se sabe com mais segurança é que o doce chegou ao Brasil durante o período colonial. Inspirado em receitas que misturavam melado e oleaginosas, ele ganhou características próprias por aqui graças à abundância de cana-de-açúcar e amendoim.

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho

Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação
1 de 13
Prefeitura divulga atrações do São João no Pelourinho por Divulgação

Antes de receber o nome atual, o quitute também ficou conhecido por apelidos curiosos como "quebra-queixo" e "quebra-dentes", uma referência à textura extremamente dura que algumas versões tinham no passado.

Séculos depois, o pé de moleque continua ocupando lugar de destaque nas festas juninas e carregando uma história tão curiosa quanto seu próprio nome.

Mais recentes

Imagem - Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas

Exposição no Museu de Arte da Bahia ganha visitas guiadas e contação de histórias gratuitas
Imagem - Vaza áudio de briga entre Cowboy e a esposa: ‘A vida vai te cobrar’

Vaza áudio de briga entre Cowboy e a esposa: ‘A vida vai te cobrar’
Imagem - Mãe de Endrick se surpreende após gastar mais de R$ 800 em enxoval para cachorro: 'É outro filho'

Mãe de Endrick se surpreende após gastar mais de R$ 800 em enxoval para cachorro: 'É outro filho'