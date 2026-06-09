SÃO JOÃO

O motivo curioso que fez o doce pé de moleque ganhar esse nome

Duas histórias populares tentam explicar a origem do nome de um dos quitutes mais tradicionais das festas juninas, e ambas envolvem cenas curiosas do período colonial

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 14:30

Crédito: Edicase

Presença garantida nas festas juninas, o pé de moleque é um dos doces mais tradicionais do Brasil. Feito com amendoim e rapadura ou açúcar caramelizado, ele atravessa gerações e continua entre os favoritos desta época do ano. Mas uma dúvida costuma surgir quando o quitute aparece nas mesas: afinal, por que ele se chama pé de moleque?

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A resposta não é única. Historiadores e pesquisadores da cultura popular apontam diferentes versões para explicar a origem do nome, e as duas mais conhecidas remontam ao período colonial brasileiro.

A primeira teoria está ligada aos vendedores de doces que trabalhavam nas ruas. Segundo essa versão, crianças costumavam se aproximar das barracas e pegar os quitutes sem autorização. Para evitar os furtos, as doceiras gritavam: "Pede, moleque! Pede!". Com o passar do tempo, a expressão teria se transformado no nome do doce.

Outra narrativa bastante popular relaciona o nome à aparência dos pés de crianças pobres da época. Muitos meninos andavam descalços pelas ruas de terra e pedra, o que deixava a pele ressecada, rachada e com aspecto irregular. Para alguns estudiosos, a superfície craquelada do doce lembrava esses pés, dando origem à expressão "pé de moleque".

Apesar das divergências sobre a explicação exata, as duas versões continuam sendo reproduzidas em pesquisas e relatos sobre a história da alimentação brasileira.

O que se sabe com mais segurança é que o doce chegou ao Brasil durante o período colonial. Inspirado em receitas que misturavam melado e oleaginosas, ele ganhou características próprias por aqui graças à abundância de cana-de-açúcar e amendoim.

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Antes de receber o nome atual, o quitute também ficou conhecido por apelidos curiosos como "quebra-queixo" e "quebra-dentes", uma referência à textura extremamente dura que algumas versões tinham no passado.