ASTROLOGIA

O negócio é aproveitar! 3 signos podem encontrar oportunidades incríveis ao longo desta semana (de 16 a 22 de novembro)

Novas ideias, decisões corajosas e disposição para sair da rotina podem ajudar estes signos a encontrar caminhos inesperados nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Depois de enfrentar alguns desafios, três signos podem entrar em uma semana mais favorável. Entre os dias 16 e 22 de novembro, situações inesperadas, convites e ideias promissoras tendem a abrir espaço para mudanças positivas.

Mas não basta esperar que a sorte apareça. O período pede iniciativa, coragem para experimentar caminhos diferentes e atenção às oportunidades que surgirem. Às vezes, uma boa surpresa começa justamente quando você decide fazer algo fora do habitual. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A semana pede que você aproveite o tempo e leve seus planos mais a sério, Áries. É um bom momento para pensar em uma viagem, organizar os próximos passos da carreira ou até começar a tirar do papel uma ideia de negócio. O importante é não deixar que o medo de arriscar impeça você de experimentar algo novo.

Propostas e possibilidades também podem aparecer quando você menos espera. Por isso, esteja aberto a mudar os planos e avaliar alternativas que antes pareciam distantes. A sorte pode estar justamente em uma escolha que exige iniciativa e confiança.

Dica cósmica: escolha um objetivo que realmente empolgue você e dê o primeiro passo, mesmo que ainda não tenha todas as respostas.

Filmes para Áries 1 de 10

Gêmeos

Gêmeos, talvez você esteja confortável com a rotina atual, mas isso não significa que precise permanecer nela. A semana pode ajudar a perceber que existem caminhos mais interessantes à sua espera, desde que você aceite mudar de perspectiva e experimentar o que ainda não conhece.

Nem toda novidade vai produzir resultados imediatos. Algumas oportunidades exigem paciência, adaptação e disposição para aprender durante o processo. Em vez de esperar que tudo se encaixe de uma vez, observe as pequenas possibilidades que aparecem e permita-se sair um pouco da zona de conforto.

Dica cósmica: não descarte uma ideia só porque ela parece diferente do que você costuma fazer. Dê espaço para novas experiências.

Filmes para Gêmeos 1 de 10

Sagitário

Uma ideia importante pode ganhar força nesta semana, Sagitário. Você costuma ter facilidade para imaginar grandes possibilidades, mas nem sempre acredita que elas possam se transformar em realidade. Desta vez, vale levar seus planos mais a sério e pensar no que pode fazer para colocá-los em prática.

A previsão favorece a confiança nos próprios desejos e a disposição para correr riscos calculados. Antes de iniciar um novo ciclo, você pode identificar objetivos que merecem mais dedicação e perceber que tem condições de transformar uma inspiração em algo concreto.

Dica cósmica: escolha um sonho que ficou guardado por muito tempo e transforme a vontade de realizá-lo em uma atitude prática.