CURIOSIDADE

O novo relógio de Gabriel Bortoleto: modelo da Acto é inspirado na Fórmula 1, custa quase R$ 50 mil e terá 200 unidades

Modelo exclusivo tem apenas 200 unidades, detalhes inspirados na Fórmula 1 e mostrador que reproduz o circuito de Interlagos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19:19

Gabriel Bortoleto participa do lançamento de relógio exclusivo desenvolvido em parceria com a marca brasileira Acto Crédito: Foto: Acto

O universo da Fórmula 1 vai além das pistas, dos motores e dos carros milionários. Para quem acompanha o automobilismo, os detalhes que representam o esporte também podem chegar aos acessórios de luxo. É justamente essa a proposta de um novo lançamento da relojoaria brasileira Acto, desenvolvido em parceria com o piloto Gabriel Bortoleto.

Batizado de AGB05, o relógio combina materiais utilizados em projetos de alta performance com referências visuais ao automobilismo. O modelo terá uma edição limitada de apenas 200 unidades numeradas, com preço de R$ 49.955,55 cada.

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A pré-venda está prevista para começar em 10 de novembro, às 19h, diretamente no site oficial da marca. O lançamento também marca a estreia de uma nova linha da Acto, com uma proposta mais técnica e esportiva.

Relógio da Acto aposta em referências à Fórmula 1

O AGB05 foi desenvolvido para traduzir elementos do automobilismo em um acessório de luxo. A parceria com Gabriel Bortoleto aparece em diferentes detalhes do projeto, que utiliza referências à carreira do piloto e ao universo da principal categoria do esporte a motor.

Um dos destaques está no mostrador, construído em camadas e inspirado no traçado do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O desenho reproduz referências a trechos conhecidos do circuito, incluindo as curvas Laranjinha e Pinheirinho. As cores também foram escolhidas para fazer referência ao capacete utilizado pelo brasileiro.

Outro detalhe está na coroa de titânio, que recebe um anel de borracha vermelha. A escolha remete aos sistemas de fixação das rodas dos carros de corrida e aos seletores presentes nos volantes dos monopostos da Fórmula 1.

Quais são as características do AGB05?

Além das referências visuais ao automobilismo, o novo relógio da Acto utiliza materiais e dimensões que reforçam sua proposta técnica.

A caixa combina titânio grau 5 e carbono, materiais conhecidos pela aplicação em projetos que exigem resistência e baixo peso.

O perfil ultrafino é outro ponto destacado pela marca, que aposta em uma construção compacta sem abandonar a identidade esportiva do modelo.

Confira as principais dimensões do AGB05:

Materiais da caixa: titânio grau 5 e carbono;

Dimensões: 35 mm por 39 mm;

Distância entre as extremidades: 45 mm de lug to lug;

Altura: 9,45 mm;

Pulseira: UltraKnit, com borracha e tecido;

Coroa: titânio com anel de borracha vermelha;

Mostrador: construção em camadas com referências ao circuito de Interlagos.

Modelo terá apenas 200 unidades à venda

A exclusividade é um dos principais pontos do lançamento. A Acto produzirá somente 200 unidades numeradas do AGB05, cada uma comercializada por R$ 49.955,55. A pré-venda começa no dia 10 de novembro, às 19h, pelo site da fabricante.

Novo relógio da Acto homenageia a trajetória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 Crédito: Foto: Acto

O valor posiciona o lançamento no segmento de relógios de luxo, com uma proposta que une design autoral, produção limitada e uma parceria com um nome brasileiro em ascensão no automobilismo internacional.

Para os colecionadores, a edição também representa uma oportunidade de adquirir um modelo com referências a um piloto que iniciou sua trajetória na Fórmula 1 em 2025.

Quem é Gabriel Bortoleto, parceiro da Acto?

Natural de São Paulo, Gabriel Bortoleto construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base do automobilismo antes de chegar à Fórmula 1. O brasileiro conquistou o título da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024.

Um detalhe chama a atenção: ele venceu os dois campeonatos logo em suas respectivas temporadas de estreia. Em 2025, deu o passo seguinte na carreira e chegou à principal categoria do automobilismo mundial. Atualmente, representa a Audi Revolut F1 Team.