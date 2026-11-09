Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O novo relógio de Gabriel Bortoleto: modelo da Acto é inspirado na Fórmula 1, custa quase R$ 50 mil e terá 200 unidades

Modelo exclusivo tem apenas 200 unidades, detalhes inspirados na Fórmula 1 e mostrador que reproduz o circuito de Interlagos

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 19:19

Gabriel Bortoleto participa do lançamento de relógio exclusivo desenvolvido em parceria com a marca brasileira Acto
Gabriel Bortoleto participa do lançamento de relógio exclusivo desenvolvido em parceria com a marca brasileira Acto Crédito: Foto: Acto

O universo da Fórmula 1 vai além das pistas, dos motores e dos carros milionários. Para quem acompanha o automobilismo, os detalhes que representam o esporte também podem chegar aos acessórios de luxo. É justamente essa a proposta de um novo lançamento da relojoaria brasileira Acto, desenvolvido em parceria com o piloto Gabriel Bortoleto.

Batizado de AGB05, o relógio combina materiais utilizados em projetos de alta performance com referências visuais ao automobilismo. O modelo terá uma edição limitada de apenas 200 unidades numeradas, com preço de R$ 49.955,55 cada.

Actocom Bortoleto

Relógio desenvolvido pela Acto traz mostrador inspirado no traçado do Autódromo de Interlagos, em São Paulo por Foto: Yu Chu Chin- Wikimedia Commons
Modelo AGB05 combina titânio e carbono em um design inspirado no automobilismo por Foto: Acto
Novo relógio da Acto homenageia a trajetória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 por Foto: Acto
Edição especial assinada com Gabriel Bortoleto terá apenas 200 unidades numeradas por Foto: Acto
1 de 4
Relógio desenvolvido pela Acto traz mostrador inspirado no traçado do Autódromo de Interlagos, em São Paulo por Foto: Yu Chu Chin- Wikimedia Commons

A pré-venda está prevista para começar em 10 de novembro, às 19h, diretamente no site oficial da marca. O lançamento também marca a estreia de uma nova linha da Acto, com uma proposta mais técnica e esportiva.

Relógio da Acto aposta em referências à Fórmula 1

O AGB05 foi desenvolvido para traduzir elementos do automobilismo em um acessório de luxo. A parceria com Gabriel Bortoleto aparece em diferentes detalhes do projeto, que utiliza referências à carreira do piloto e ao universo da principal categoria do esporte a motor.

Um dos destaques está no mostrador, construído em camadas e inspirado no traçado do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O desenho reproduz referências a trechos conhecidos do circuito, incluindo as curvas Laranjinha e Pinheirinho. As cores também foram escolhidas para fazer referência ao capacete utilizado pelo brasileiro.

Outro detalhe está na coroa de titânio, que recebe um anel de borracha vermelha. A escolha remete aos sistemas de fixação das rodas dos carros de corrida e aos seletores presentes nos volantes dos monopostos da Fórmula 1.

Quais são as características do AGB05?

Além das referências visuais ao automobilismo, o novo relógio da Acto utiliza materiais e dimensões que reforçam sua proposta técnica.

A caixa combina titânio grau 5 e carbono, materiais conhecidos pela aplicação em projetos que exigem resistência e baixo peso.

O perfil ultrafino é outro ponto destacado pela marca, que aposta em uma construção compacta sem abandonar a identidade esportiva do modelo.

Confira as principais dimensões do AGB05:

  • Materiais da caixa: titânio grau 5 e carbono;
  • Dimensões: 35 mm por 39 mm;
  • Distância entre as extremidades: 45 mm de lug to lug;
  • Altura: 9,45 mm;
  • Pulseira: UltraKnit, com borracha e tecido;
  • Coroa: titânio com anel de borracha vermelha;
  • Mostrador: construção em camadas com referências ao circuito de Interlagos.

Modelo terá apenas 200 unidades à venda

A exclusividade é um dos principais pontos do lançamento. A Acto produzirá somente 200 unidades numeradas do AGB05, cada uma comercializada por R$ 49.955,55. A pré-venda começa no dia 10 de novembro, às 19h, pelo site da fabricante.

Novo relógio da Acto homenageia a trajetória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
Novo relógio da Acto homenageia a trajetória de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 Crédito: Foto: Acto

O valor posiciona o lançamento no segmento de relógios de luxo, com uma proposta que une design autoral, produção limitada e uma parceria com um nome brasileiro em ascensão no automobilismo internacional.

Para os colecionadores, a edição também representa uma oportunidade de adquirir um modelo com referências a um piloto que iniciou sua trajetória na Fórmula 1 em 2025.

Quem é Gabriel Bortoleto, parceiro da Acto?

Natural de São Paulo, Gabriel Bortoleto construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base do automobilismo antes de chegar à Fórmula 1. O brasileiro conquistou o título da Fórmula 3 em 2023 e da Fórmula 2 em 2024.

Um detalhe chama a atenção: ele venceu os dois campeonatos logo em suas respectivas temporadas de estreia. Em 2025, deu o passo seguinte na carreira e chegou à principal categoria do automobilismo mundial. Atualmente, representa a Audi Revolut F1 Team.

Leia mais

Imagem - Heineken compra 100% do controle da Better Drinks: empresa é dona da cerveja Praya, do chá Baer-Mate e da água Mamba Water

Heineken compra 100% do controle da Better Drinks: empresa é dona da cerveja Praya, do chá Baer-Mate e da água Mamba Water

A relação entre o piloto e a Acto, porém, não começou com o desenvolvimento do AGB05. Bortoleto já era cliente da relojoaria brasileira quando ainda competia na Fórmula 3. Essa ligação anterior ajudou a aproximar as duas partes e deu origem ao projeto que agora chega ao mercado.

Tags:

Relógio Fórmula 1

Mais recentes

Imagem - Suposto pivô de treta entre Ana Castela e Jon Vlogs abre o jogo: 'Fofoca todo mundo gosta'

Suposto pivô de treta entre Ana Castela e Jon Vlogs abre o jogo: 'Fofoca todo mundo gosta'
Imagem - Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona

Virginia e Leo Dias fecham acordo após processo por danos morais; valor impressiona
Imagem - Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1