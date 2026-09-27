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O outro reino de Pelé: fora dos gramados, ex-jogador tinha fazenda do tamanho de 980 campos de futebol no interior de SP; refúgio está à venda por R$ 35 milhões

Sítio Sossego, em Juquiá, reunia criação de gado e suínos, piscicultura, plantações, quatro sedes e estrutura de lazer

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 08:55

Pelé matinha fazenda produtiva de 700 hectares Crédito: Reprodução

Por quase 40 anos, Pelé manteve um refúgio rural em Juquiá, no interior de São Paulo, onde também atuava como produtor. O Sítio Sossego tem 661,62 hectares, área equivalente a cerca de 980 campos de futebol, e reunia criação de gado, suínos, peixes, plantações e espaços de lazer.

Em 2010, quando abriu a propriedade para jornalistas, o local tinha 1,2 mil suínos, 200 cabeças de gado Nelore e um criadouro com cinco espécies de peixes. Cerca de 370 hectares eram destinados à pecuária e à agricultura.

Atualmente, a fazenda histórica está anunciada para venda por R$ 35 milhões. O imóvel também aceita permuta e, segundo a descrição publicada no site especializado Chãozão, tem potencial para receber um hotel e outras atividades turísticas e comerciais.

Fazenda de Pelé 1 de 14

O refúgio criado durante o auge da carreira

No fim dos anos 1960, Pelé vivia o auge da carreira no Santos Futebol Clube. Foi nesse período que decidiu criar um espaço próprio em Juquiá, município localizado no Vale do Ribeira, em uma região cercada pelo Rio Juquiá e pela Mata Atlântica.

O local recebeu o nome de Sítio Sossego e, além da produção rural, passou a fazer parte da rotina do jogador como espaço de descanso, trabalho e lazer.

A atividade no campo também aproximou Pelé da cidade. Em 1999, ele recebeu o título de cidadão honorário de Juquiá. Seis anos depois, em 2005, um busto do ex-jogador foi inaugurado em uma rotatória do município.

Fazenda tinha quatro sedes e estrutura de lazer

O Sítio Sossego foi muito além de uma propriedade dedicada à produção rural. A fazenda contava com quatro sedes, estruturas para funcionários, áreas de lazer e diferentes instalações voltadas às atividades no campo.

A principal, chamada de "Sede do Pelé", tinha seis suítes com ar-condicionado, sala ampla, cozinha, varanda, piscina de 14 por 8 metros, salão de festas, churrasqueiras, saunas seca e úmida, academia, sala de convenções e salão de jogos. O espaço também tinha campo de futebol society com vestiário, quadra de esportes e quadra de bocha.

Na área destinada à produção, a fazenda contava com curral com capacidade para 500 cabeças de gado, baias para cavalos, aprisco para carneiros, barracões para máquinas e implementos, tratores, chiqueiro e tanques para piscicultura.

A propriedade ainda tinha gerador de energia, capela, casas para funcionários, escritórios, internet por fibra óptica e outras estruturas de apoio.

Gado, suínos, peixes e plantações

A fazenda tinha dupla aptidão, com atividades de pecuária e agricultura. Segundo o anúncio atual, os 370 hectares destinados à exploração rural podem ser utilizados para criação de gado de corte e leite, suinocultura, banana, palmito e outras culturas.

A área de piscicultura também fazia parte da estrutura das quatro sedes. Ao todo, o anúncio da propriedade cita diferentes tanques para a criação de peixes.

A granja de suínos, que já chegou a abrigar mais de mil animais, está atualmente desativada. De acordo com a descrição do imóvel, a estrutura possui dez barracões.

Fazenda de Pelé está à venda por R$ 35 milhões

Anos depois da morte de Pelé, em 2022, o Sítio Sossego continua anunciado para venda. O imóvel foi colocado no mercado por R$ 35 milhões e também aceita permuta.

A propriedade fica em Juquiá, no Vale do Ribeira, e é margeada pelo Rio Juquiá. Segundo o anúncio, está a 22 quilômetros de Registro, 130 quilômetros de Santos, 165 quilômetros da capital paulista e 240 quilômetros de Curitiba. A fazenda possui 661,62 hectares, com 80% de área aberta e 20% de reserva legal.

Além das estruturas voltadas à produção, o imóvel é anunciado com potencial para receber hotel e outras atividades turísticas e comerciais.