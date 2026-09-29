SAÚDE

O pai de Bruno Gagliasso morreu de quê? Entenda doença que atingiu Paulo César Marques aos 79 anos

Paulo César estava internado havia cerca de 20 dias e sofreu um AVC; entenda o que acontece no organismo e quais sintomas exigem atendimento imediato

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:54

Morre Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Paulo César Pereira Marques, pai do ator Bruno Gagliasso, morreu nesta segunda-feira (28), aos 79 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Samaritano Barra e, durante o período, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC), além de ter passado por duas cirurgias cardíacas.

As informações divulgadas sobre a morte apontam que Paulo César sofreu um AVC durante a internação. Não foram detalhados publicamente, porém, o tipo de AVC, os sintomas apresentados por ele nem o problema cardíaco que levou às duas cirurgias.

Bruno Gagliasso 1 de 11

Por isso, embora seja possível explicar como a doença funciona e quais são seus principais sinais, não é possível determinar, com as informações disponíveis, o que provocou o AVC no caso do pai de Bruno Gagliasso.

O que é um AVC?

O acidente vascular cerebral, popularmente chamado de derrame, acontece quando o fluxo de sangue para determinada região do cérebro é interrompido ou quando ocorre o rompimento de um vaso sanguíneo cerebral. Sem o fornecimento adequado de sangue e oxigênio, células do cérebro podem sofrer danos rapidamente.

Existem dois tipos principais de AVC. O isquêmico acontece quando uma artéria é obstruída, impedindo a passagem do sangue para uma região cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, esse é o tipo mais frequente e representa cerca de 85% dos casos.

Já o AVC hemorrágico ocorre quando um vaso sanguíneo cerebral se rompe, provocando sangramento. Apesar de ser menos frequente, pode apresentar maior mortalidade.

Não foi divulgado qual tipo de AVC Paulo César sofreu.

Quais são os sintomas de um AVC?

Os sinais de um AVC geralmente aparecem de maneira repentina. Entre os principais sintomas de alerta estão fraqueza ou formigamento em um lado do corpo, alteração ou perda da visão, dificuldade para falar ou compreender o que outras pessoas dizem, alteração no equilíbrio e na coordenação e dificuldade para caminhar.

A pessoa também pode apresentar assimetria facial, como ficar com um dos lados da boca torto, além de dor de cabeça súbita e intensa, sem uma causa aparente.

Uma forma simples de identificar alguns sinais é pedir que a pessoa sorria, levante os dois braços e repita uma frase. Alterações repentinas nessas tarefas podem indicar um AVC.

Diante de qualquer suspeita, a recomendação médica é procurar atendimento de emergência imediatamente. No Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado pelo telefone 192.

O que pode causar um AVC?

Diversas condições podem aumentar o risco de uma pessoa sofrer um AVC. Entre os principais fatores estão hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, doenças cardíacas, tabagismo, sedentarismo, obesidade e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. A idade também está associada ao aumento do risco.

No AVC isquêmico, a interrupção do fluxo sanguíneo pode ocorrer pela formação de um coágulo no próprio vaso ou pela chegada de um coágulo formado em outra parte do organismo.

Já o AVC hemorrágico pode estar relacionado, entre outras causas, à hipertensão arterial não controlada ou ao rompimento de um aneurisma.

Esses são fatores gerais relacionados à doença e não significam que algum deles tenha provocado o AVC de Paulo César. Não foram divulgados detalhes médicos suficientes para estabelecer a causa específica do quadro.

Por que o atendimento precisa ser rápido?

O AVC é uma emergência médica porque o cérebro pode sofrer danos à medida que permanece sem o fornecimento adequado de sangue e oxigênio. Por isso, reconhecer os primeiros sinais e buscar atendimento imediatamente pode fazer diferença no tratamento e nas possibilidades de recuperação.

O Rancho da Montanha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank 1 de 39

Exames de imagem, especialmente a tomografia computadorizada do crânio, são utilizados na avaliação inicial para ajudar a identificar o tipo de AVC e orientar a conduta médica.