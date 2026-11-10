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O pai de Gracyanne Barbosa morreu de quê?

Elias Barbosa enfrentava doença e faleceu na noite desta segunda-feira (9)

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 16:50

Elias Barbosa enfrentava luta contra doença Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O pai da musa fitness e influenciadora digital Gracyanne Barbosa morreu aos 72 anos, nesta segunda-feira (9), após enfrentar uma batalha contra um câncer de próstata.

Elias que estava internado no Hospital Regional de Brasilândia (MS), chegou a fazer as pazes com a filha antes da morte.

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A doença que desencadeou a morte de Elias matou cerca de 18,5 mil brasileiros em 2025, equivalente a 50 mortes por dia, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

De acordo com a SBU, quando diagnosticada na fase inicial, a doença tem 90% de chances de cura. No entanto, muitas vezes, nessa fase, o paciente ainda não consegue perceber os sinais do câncer.

Ainda segundo o SBU, apenas quando o tumor está em estágios avançados, costumam aparecer sintomas como presença de sangue na urina ou no semen, aumento da frequência urinária, fluxo urinário fraco ou interrupções ao urinar, disfunção erétil e dores nos ossos.

A investigação é feita com dois exames de rotina, que são medição do nível de PSA (antígeno prostático específico) no plasma sanguíneo e avaliação do tamanho, forma e textura da próstata, através de exames de toque retal. O diagnóstico é feito por biópsia caso haja suspeita de tumor.

A recomendação da SBU é que homens a partir de 50 anos procurem um urologista para uma avaliação individualizada. Para pessoas com histórico familiar da doença e para obesos, a recomendação é começar com o rastreio aos 45 anos.

Reconciliação com Gracyanne

No Dia dos Pais, há três meses, Gracyanne publicou uma foto ao lado de Elias nas redes sociais. Na homenagem, a influenciadora abriu o coração sobre amor, reconciliação e paz.

"Hoje foi um dia de amor, de reconciliação, de cura e, principalmente, de paz no coração. Eu acredito muito que Deus transforma aquilo que entregamos nas mãos Dele. Te amo pai. Feliz dia dos Pais", escreveu.

Segundo fontes ligadas à coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, o afastamento entre Gracyanne e o pai foi motivado pelo abandono de Elias, que não quis Gracyanne em sua vida durante um longo período. No entanto, a musa fitness conseguiu perdoá-lo após uma reaproximação pelo ex-namorado.