ASTROLOGIA

O passado que lute: 5 signos vão começar hoje (11 de setembro) um capítulo totalmente novo da vida

A Lua Nova em Virgem acontece hoje e pode abrir espaço para decisões, mudanças e recomeços que estavam esperando o momento certo

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e Lua Nova em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases da vida simplesmente perdem o sentido. Hoje, 11 de setembro, cinco signos podem perceber isso com mais clareza e sentir que chegou a hora de deixar certas situações para trás.

A Lua Nova em Virgem, que acontece às 00h26, favorece recomeços mais conscientes, especialmente quando existe algo que precisa ser reorganizado. Em vez de começar do zero sem pensar, a tendência é entender o que não funciona mais e escolher um caminho diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos

Gêmeos pode ter uma percepção importante sobre uma situação que vinha se repetindo. Algo que parecia confuso começa a fazer mais sentido, principalmente quando o signo percebe que estava tentando resolver um problema da maneira errada.

Essa clareza pode ajudar a abrir espaço para uma nova fase, seja em um projeto, em uma decisão pessoal ou em uma relação que precisava de outro tipo de conversa.

Dica cósmica: não tente recuperar o que já perdeu o sentido. Use a nova percepção para escolher um caminho mais leve.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Virgem

Virgem está no centro dessa virada e pode sentir com ainda mais força a necessidade de mudar alguma coisa. Uma decisão que vinha sendo adiada pode finalmente parecer óbvia, principalmente quando o signo percebe que continuar igual custa mais do que mudar.

O momento favorece escolhas práticas e honestas. Não é preciso transformar a vida inteira de uma vez, mas dar o primeiro passo pode ser suficiente para iniciar um capítulo diferente.

Dica cósmica: escolha uma mudança possível e comece por ela. Pequenos ajustes agora podem evitar grandes arrependimentos depois.

O date perfeito para Virgem 1 de 8

Escorpião

Escorpião pode ter uma revelação sobre algo que vinha tentando entender há algum tempo. Uma conversa, uma atitude ou até uma percepção interna pode confirmar uma suspeita e mostrar que determinada situação já não combina com a pessoa que o signo está se tornando.

Com isso, fica mais fácil abandonar velhos padrões e seguir em frente sem carregar uma dúvida que já estava pesando demais.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você já percebeu. Nem toda resposta precisa chegar acompanhada de uma grande explicação.

O date perfeito para Escorpião 1 de 8

Capricórnio

Capricórnio pode perceber que todo o esforço dos últimos tempos não foi em vão. Experiências que pareciam apenas desgastantes podem começar a mostrar o que ensinaram e, principalmente, qual caminho faz mais sentido daqui para frente.

Esse entendimento pode trazer uma mudança importante na maneira como o signo encara trabalho, planos pessoais ou decisões que estavam sendo empurradas com a barriga.

Dica cósmica: pare de insistir em um plano apenas porque já investiu muito nele. Ajustar a rota também é uma forma de avançar.

O date perfeito para Capricórnio 1 de 8

Peixes

Peixes pode sentir que algo que parecia distante começa finalmente a se tornar concreto. Um desejo antigo, uma ideia ou um projeto pode voltar à cabeça, mas dessa vez acompanhado de uma noção mais clara sobre como fazer acontecer.

A nova fase não precisa apagar o passado. Ela pode aproveitar tudo o que Peixes aprendeu até aqui para transformar uma vontade antiga em algo mais realista.

Dica cósmica: não abandone um sonho só porque ele demorou mais do que você esperava. Talvez o que faltava fosse justamente a maturidade para torná-lo possível.