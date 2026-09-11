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O passado que lute: 5 signos vão começar hoje (11 de setembro) um capítulo totalmente novo da vida

A Lua Nova em Virgem acontece hoje e pode abrir espaço para decisões, mudanças e recomeços que estavam esperando o momento certo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:00

Signos e Lua Nova em Virgem
Signos e Lua Nova em Virgem Crédito: Imagem gerada por IA

Algumas fases da vida simplesmente perdem o sentido. Hoje, 11 de setembro, cinco signos podem perceber isso com mais clareza e sentir que chegou a hora de deixar certas situações para trás.

A Lua Nova em Virgem, que acontece às 00h26, favorece recomeços mais conscientes, especialmente quando existe algo que precisa ser reorganizado. Em vez de começar do zero sem pensar, a tendência é entender o que não funciona mais e escolher um caminho diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Gêmeos

Gêmeos pode ter uma percepção importante sobre uma situação que vinha se repetindo. Algo que parecia confuso começa a fazer mais sentido, principalmente quando o signo percebe que estava tentando resolver um problema da maneira errada.

Essa clareza pode ajudar a abrir espaço para uma nova fase, seja em um projeto, em uma decisão pessoal ou em uma relação que precisava de outro tipo de conversa.

Dica cósmica: não tente recuperar o que já perdeu o sentido. Use a nova percepção para escolher um caminho mais leve.

O date perfeito para Gêmeos

O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com drinks diferentes e decoração criativa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: bar com jogos e clima descontraído por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: café descolado com livros por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: rua com várias lojinhas e vitrines criativas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: livraria charmosa com cantinho de leitura por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: cinema alternativo com estética retrô por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Gêmeos: feira de rua com várias opções de comida por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Gêmeos: mesa com brunch variado e colorido por Imagem gerada por IA

Virgem

Virgem está no centro dessa virada e pode sentir com ainda mais força a necessidade de mudar alguma coisa. Uma decisão que vinha sendo adiada pode finalmente parecer óbvia, principalmente quando o signo percebe que continuar igual custa mais do que mudar.

O momento favorece escolhas práticas e honestas. Não é preciso transformar a vida inteira de uma vez, mas dar o primeiro passo pode ser suficiente para iniciar um capítulo diferente.

Dica cósmica: escolha uma mudança possível e comece por ela. Pequenos ajustes agora podem evitar grandes arrependimentos depois.

O date perfeito para Virgem

O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: café minimalista com apresentação impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: aula de culinária como experiência a dois por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: visita a galeria de arte moderna por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: jantar leve com mesa posta perfeita por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: passeio em jardim bem cuidado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: tarde em livraria organizada e silenciosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Virgem: noite de planejamento de viagem juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Virgem: piquenique perfeitamente organizado por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode ter uma revelação sobre algo que vinha tentando entender há algum tempo. Uma conversa, uma atitude ou até uma percepção interna pode confirmar uma suspeita e mostrar que determinada situação já não combina com a pessoa que o signo está se tornando.

Com isso, fica mais fácil abandonar velhos padrões e seguir em frente sem carregar uma dúvida que já estava pesando demais.

Dica cósmica: confie mais naquilo que você já percebeu. Nem toda resposta precisa chegar acompanhada de uma grande explicação.

O date perfeito para Escorpião

O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite de vinho com música ambiente por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar tarde da noite com clima silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: conversa na varanda com drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: jantar à luz de velas com clima bem intimista por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: bar com iluminação baixa e drinks fortes por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: drinks por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Escorpião: noite em quarto de hotel com clima reservado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Escorpião: sessão de filme por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode perceber que todo o esforço dos últimos tempos não foi em vão. Experiências que pareciam apenas desgastantes podem começar a mostrar o que ensinaram e, principalmente, qual caminho faz mais sentido daqui para frente.

Esse entendimento pode trazer uma mudança importante na maneira como o signo encara trabalho, planos pessoais ou decisões que estavam sendo empurradas com a barriga.

Dica cósmica: pare de insistir em um plano apenas porque já investiu muito nele. Ajustar a rota também é uma forma de avançar.

O date perfeito para Capricórnio

O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: degustação de vinhos em ambiente elegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: restaurante com vista bonita e clima mais reservado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: passeio em livraria grande e organizada por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em restaurante sofisticado e discreto por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: café em lugar mais arrumado e silencioso por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: noite com queijos e vinhos por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Capricórnio: jantar em casa com tudo bem planejado por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Capricórnio: almoço bem servido em restaurante tradicional por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes pode sentir que algo que parecia distante começa finalmente a se tornar concreto. Um desejo antigo, uma ideia ou um projeto pode voltar à cabeça, mas dessa vez acompanhado de uma noção mais clara sobre como fazer acontecer.

A nova fase não precisa apagar o passado. Ela pode aproveitar tudo o que Peixes aprendeu até aqui para transformar uma vontade antiga em algo mais realista.

Dica cósmica: não abandone um sonho só porque ele demorou mais do que você esperava. Talvez o que faltava fosse justamente a maturidade para torná-lo possível.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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