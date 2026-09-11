O passado que lute: 5 signos vão começar hoje (11 de setembro) um capítulo totalmente novo da vida

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Giuliana Mancini
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:00
Algumas fases da vida simplesmente perdem o sentido. Hoje, 11 de setembro, cinco signos podem perceber isso com mais clareza e sentir que chegou a hora de deixar certas situações para trás.
A Lua Nova em Virgem, que acontece às 00h26, favorece recomeços mais conscientes, especialmente quando existe algo que precisa ser reorganizado. Em vez de começar do zero sem pensar, a tendência é entender o que não funciona mais e escolher um caminho diferente. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos
Gêmeos pode ter uma percepção importante sobre uma situação que vinha se repetindo. Algo que parecia confuso começa a fazer mais sentido, principalmente quando o signo percebe que estava tentando resolver um problema da maneira errada.
Essa clareza pode ajudar a abrir espaço para uma nova fase, seja em um projeto, em uma decisão pessoal ou em uma relação que precisava de outro tipo de conversa.
Dica cósmica: não tente recuperar o que já perdeu o sentido. Use a nova percepção para escolher um caminho mais leve.
O date perfeito para Gêmeos
Virgem
Virgem está no centro dessa virada e pode sentir com ainda mais força a necessidade de mudar alguma coisa. Uma decisão que vinha sendo adiada pode finalmente parecer óbvia, principalmente quando o signo percebe que continuar igual custa mais do que mudar.
O momento favorece escolhas práticas e honestas. Não é preciso transformar a vida inteira de uma vez, mas dar o primeiro passo pode ser suficiente para iniciar um capítulo diferente.
Dica cósmica: escolha uma mudança possível e comece por ela. Pequenos ajustes agora podem evitar grandes arrependimentos depois.
O date perfeito para Virgem
Escorpião
Escorpião pode ter uma revelação sobre algo que vinha tentando entender há algum tempo. Uma conversa, uma atitude ou até uma percepção interna pode confirmar uma suspeita e mostrar que determinada situação já não combina com a pessoa que o signo está se tornando.
Com isso, fica mais fácil abandonar velhos padrões e seguir em frente sem carregar uma dúvida que já estava pesando demais.
Dica cósmica: confie mais naquilo que você já percebeu. Nem toda resposta precisa chegar acompanhada de uma grande explicação.
O date perfeito para Escorpião
Capricórnio
Capricórnio pode perceber que todo o esforço dos últimos tempos não foi em vão. Experiências que pareciam apenas desgastantes podem começar a mostrar o que ensinaram e, principalmente, qual caminho faz mais sentido daqui para frente.
Esse entendimento pode trazer uma mudança importante na maneira como o signo encara trabalho, planos pessoais ou decisões que estavam sendo empurradas com a barriga.
Dica cósmica: pare de insistir em um plano apenas porque já investiu muito nele. Ajustar a rota também é uma forma de avançar.
O date perfeito para Capricórnio
Peixes
Peixes pode sentir que algo que parecia distante começa finalmente a se tornar concreto. Um desejo antigo, uma ideia ou um projeto pode voltar à cabeça, mas dessa vez acompanhado de uma noção mais clara sobre como fazer acontecer.
A nova fase não precisa apagar o passado. Ela pode aproveitar tudo o que Peixes aprendeu até aqui para transformar uma vontade antiga em algo mais realista.
Dica cósmica: não abandone um sonho só porque ele demorou mais do que você esperava. Talvez o que faltava fosse justamente a maturidade para torná-lo possível.
O date perfeito para Peixes