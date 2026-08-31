O perfume favorito da Princesa Diana: descubra qual fragrância ela usava todos os dias

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:00
Muito além dos blazers marcantes e vestidos memoráveis, o legado de elegância da Princesa Diana se estende aos seus hábitos de beleza, com destaque para sua fragrância favorita, o Bluebell, da tradicional casa britânica Penhaligon's.
Perfume favorito da Princesa Diana
Lançado em 1978 e assinado pelo perfumista Michael Pickthall, o perfume aposta em uma estrutura floral verde clássica. A formulação combina notas de topo cítricas, um coração composto por jacinto, lírio do vale, rosa, ciclâmen e jasmim, e uma base quente de galbano, cravo e canela. O resultado evoca a atmosfera fresca e úmida de uma floresta inglesa.
Segundo o Celebrity Fragrance Guide (Guia de Fragrâncias de Celebridades), apesar de eleger o Bluebell como sua assinatura diária, Diana também variava o repertório olfativo em eventos festivos, recorrendo ao Hermès 24 Faubourg para ocasiões especiais.
A marca por trás do queridinho da princesa carrega forte tradição na história britânica. Fundada em 1870 por William Penhaligon, que começou como barbeiro em Londres, a casa tornou-se perfumista oficial da aristocracia e mantém a fabricação local, destacando-se pelos frascos icônicos com laços decorativos.