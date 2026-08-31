SEGREDO DE BELEZA

O perfume favorito da Princesa Diana: descubra qual fragrância ela usava todos os dias

O clássico, criado na década de 1970, conquistou a princesa com notas que remetem a bosques úmidos e flores silvestres

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:00

Princesa Diana Crédito: Reprodução/Instagram

Muito além dos blazers marcantes e vestidos memoráveis, o legado de elegância da Princesa Diana se estende aos seus hábitos de beleza, com destaque para sua fragrância favorita, o Bluebell, da tradicional casa britânica Penhaligon's.

Perfume favorito da Princesa Diana 1 de 8

Lançado em 1978 e assinado pelo perfumista Michael Pickthall, o perfume aposta em uma estrutura floral verde clássica. A formulação combina notas de topo cítricas, um coração composto por jacinto, lírio do vale, rosa, ciclâmen e jasmim, e uma base quente de galbano, cravo e canela. O resultado evoca a atmosfera fresca e úmida de uma floresta inglesa.

Segundo o Celebrity Fragrance Guide (Guia de Fragrâncias de Celebridades), apesar de eleger o Bluebell como sua assinatura diária, Diana também variava o repertório olfativo em eventos festivos, recorrendo ao Hermès 24 Faubourg para ocasiões especiais.