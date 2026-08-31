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O perfume favorito da Princesa Diana: descubra qual fragrância ela usava todos os dias

O clássico, criado na década de 1970, conquistou a princesa com notas que remetem a bosques úmidos e flores silvestres

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 15:00

Princesa Diana
Princesa Diana Crédito: Reprodução/Instagram

Muito além dos blazers marcantes e vestidos memoráveis, o legado de elegância da Princesa Diana se estende aos seus hábitos de beleza, com destaque para sua fragrância favorita, o Bluebell, da tradicional casa britânica Penhaligon's.

Perfume favorito da Princesa Diana

Bluebell da casa de perfumes britânica Penhaligon's por Reprodução
Princesa Diana por Reprodução | Instagram
Princesa Diana por Reprodução
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
Web comparou Princesa Diana e Meghan Markle por Reprodução | Redes Sociais
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Bluebell da casa de perfumes britânica Penhaligon's por Reprodução

Lançado em 1978 e assinado pelo perfumista Michael Pickthall, o perfume aposta em uma estrutura floral verde clássica. A formulação combina notas de topo cítricas, um coração composto por jacinto, lírio do vale, rosa, ciclâmen e jasmim, e uma base quente de galbano, cravo e canela. O resultado evoca a atmosfera fresca e úmida de uma floresta inglesa.

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Segundo o Celebrity Fragrance Guide (Guia de Fragrâncias de Celebridades), apesar de eleger o Bluebell como sua assinatura diária, Diana também variava o repertório olfativo em eventos festivos, recorrendo ao Hermès 24 Faubourg para ocasiões especiais.

A marca por trás do queridinho da princesa carrega forte tradição na história britânica. Fundada em 1870 por William Penhaligon, que começou como barbeiro em Londres, a casa tornou-se perfumista oficial da aristocracia e mantém a fabricação local, destacando-se pelos frascos icônicos com laços decorativos.

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