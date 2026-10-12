INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O perigo da IA já começou: os 5 cenários catastróficos que os dados mostram que vão acontecer nos próximos anos

Agentes capazes de trabalhar sozinhos por horas, smartphones pressionados pelo custo da infraestrutura de IA e primeiros sinais de redução de vagas mostram onde estão os perigos reais



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 22:22

O avanço da inteligência artificial começa a produzir impactos que vão além dos chatbots e atingem diversos setores da sociedade Crédito: Panumas Nikhomkhai / Pexels

Quando se fala nos perigos da inteligência artificial, a imagem costuma ser de rebeliões no modelo de ‘Exterminador do Futuro’. Porém, dados recentes mostram cenários ainda mais urgentes e perigosos, pois eles são reais no presente.

Eles aparecem principalmente em cinco frentes: sistemas que estão desenvolvendo autonomia que assusta seus programadores; o aumento dos preços gerado pela pressão do setor; IAs em ataques cibernéticos; erros fatais dessas ferramentas e uma degradação do mercado de trabalho.

Breve cronologia das inteligências artificiais 1 de 16

Risco da IA Autônoma

A principal preocupação da população em geral é a rebelião das máquinas, em que as IAs se tornarão autônomas e sairão de controle. Apesar de este cenário apocalíptico ser improvável, existe preocupação real em funcionários do setor sobre autonomia robótica.

Um dos principais casos é o do ex-pesquisador da OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, Daniel Kokotajlo. O profissional abandonou a corporação, pois ele havia “perdido a confiança de que a empresa agiria de forma responsável” ao chegar perto de criar uma IA consciente.

Em fala republicada em seu perfil no X, Daniel afirmou que a competitividade entre laboratórios era um dos principais problemas. Pois, buscando produtos comercialmente competitivos, sistemas mais poderosos estariam sendo desenvolvidos antes de os mecanismos de controle acompanharem suas capacidades.

O funcionário se demitiu em 2024, e em 2026, um teste com agentes de IA da OpenAI corroborou as suas preocupações. A empresa realizou um teste massivo com mais de 1.200 agentes, em que eles deveriam realizar tarefas específicas.

Porém, por um erro de formulação dos pedidos, algumas dessas tarefas eram impossíveis dentro das regras impostas pelos avaliadores. Diante dessas barreiras, as IAs começaram a coordenar entre si métodos para realizar as tarefas, mas também para sobrepujar as regras.

Segundo investigação independente de METR e Redwood Research, os agentes trocaram mais de 70 mil mensagens em fóruns não autorizados. Eles pesquisaram formas de enganar o avaliador, manipular registros das próprias ações e esconder que haviam obtido respostas por meios diferentes daqueles previstos pelo teste.

O episódio avançou muito além de “trapacear numa prova”; os agentes apresentaram comportamento análogo ao de autopreservação na tentativa de não falharem Crédito: Markus Spiske / Pexels

Saindo do planejamento propriamente dito, eles quebraram as regras ao sair do ambiente digital no qual eles foram limitados. Após isso, eles se organizaram para trocar informações e coordenar ações, sendo a mais grave a invasão do banco de dados da empresa Hugging Face.

A Hugging Face entrou na história porque os agentes começaram a buscar, fora do ambiente previsto, soluções, informações sobre o benchmark, infraestrutura compartilhada e pistas sobre o funcionamento do “scorer”, o mecanismo que avaliava se eles haviam completado os desafios corretamente.

Na tentativa de conseguir dados para cumprir sua “missão impossível”, os agentes invadiram o banco de dados da empresa para tentar burlar suas avaliações. Mais de 90% dos agentes ativos no fórum em determinado período aderiram à operação, segundo a investigação.

Ameaça de segurança

Enquanto os agentes da OpenAI realizam ataques de forma indireta para realizar uma tarefa, um dos riscos é o uso hacker deliberado destes modelos. Desde o começo da década, diversos casos de usos de IAs como ferramentas hacker já foram registrados.

Em agosto de 2025, a Anthropic, empresa responsável pelo Claude, denunciou um caso de “vibe hacking”. Um criminoso utilizou o Claude Code para conduzir ataques contra pelo menos 17 organizações.

O Claude Code é uma ferramenta de inteligência artificial voltada para o desenvolvimento de códigos Crédito: Reprodução / Claude

Entre elas, instituições de saúde, serviços de emergência, órgãos governamentais e religiosos. O sistema foi usado para reconhecimento, coleta de credenciais, seleção dos dados que deveriam ser roubados e elaboração de pedidos de extorsão que chegaram a US$ 500 mil.

Em novembro daquele ano, a Anthropic relatou um caso ainda mais crítico: um grupo que a empresa atribuiu, com alta confiança, a um ator patrocinado pelo Estado chinês empregou Claude Code numa campanha contra cerca de 30 organizações.

A Anthropic classificou esse episódio como o primeiro caso documentado de uma campanha de ciberespionagem em larga escala amplamente executada por IA Crédito: Tima Miroshnichenko / Wikimedia Commons

O grupo transformou o Claude Code em um agente semiautônomo de ataques, capaz de mapear redes, encontrar e explorar falhas, coletar credenciais, avançar entre sistemas e auxiliar na retirada de dados roubados.

Segundo a Anthropic, a IA executou aproximadamente 80% a 90% do trabalho operacional, enquanto humanos ficavam responsáveis principalmente por decisões estratégicas e pontos de aprovação.

Em seu relatório de setembro de 2026, a Anthropic afirmou ter observado criminosos e operadores estatais permitindo que Claude conduzisse partes inteiras de operações: reconhecimento, exploração de vulnerabilidades, roubo de credenciais e exfiltração de dados.

Acidentes comprometedores

Apesar da evolução dos sistemas de IA estar em escala exponencial, ainda existe um fator importante nesse cenário: IAs ainda erram e podem alucinar respostas e ações.

Em julho de 2025, um agente da Replit apagou um banco de dados com registros de mais de 1.200 executivos e cerca de 1.190 empresas, apesar de existir uma ordem explícita para não realizar alterações. Depois, o sistema ainda informou incorretamente que a recuperação seria impossível.

O risco de comprometimento de infraestrutura digital crítica é tão alto que o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) começou a preparar perfil específico para uso confiável de IA em infraestrutura crítica em 2026.

O órgão cita setores nos quais esses sistemas podem atuar diretamente e destaca a necessidade de administrar riscos durante todo o ciclo de vida antes de conectar agentes a capacidades operacionais.

Mercado de trabalho em risco

Os efeitos da inteligência artificial sobre o emprego já começam a aparecer nos dados. Estudos recentes indicam que o impacto está concentrado principalmente em jovens e trabalhadores no início da carreira, justamente nas funções com tarefas mais fáceis de automatizar.

Uma análise do Stanford Digital Economy Lab mostrou que o emprego entre pessoas de 22 a 25 anos em profissões altamente expostas à IA ficou 19% abaixo do esperado. O principal efeito não veio de demissões em massa, mas da redução nas contratações para cargos de entrada.

O Census Bureau encontrou tendência semelhante. Em setores mais expostos à inteligência artificial, o emprego de trabalhadores de 22 a 24 anos terminou cerca de 15% abaixo da trajetória anterior, o equivalente à perda de mais de 150 mil vagas iniciais.

Entre recém-formados de cursos muito expostos, a chance de conseguir o primeiro emprego caiu e os salários iniciais também recuaram Crédito: George Pak / Pexels

Outros levantamentos apontam efeitos em áreas como ciência da computação, engenharia da computação e idiomas. A OIT ressalta que isso ainda não representa uma substituição generalizada de trabalhadores, mas o risco está na degradação da entrada no mercado.

A degradação ocorre a partir do momento em que menos profissionais têm acesso aos cargos iniciais do setor. Sem essa oportunidade, os profissionais não se desenvolvem o suficiente para ocupar cargos mais complexos, nos quais as IAs não podem atuar.

Dessa maneira, há uma diminuição da produção de profissionais capacitados e experientes. Conforme os atuais funcionários deste cargo vão se aposentando, cria-se um vácuo no qual não existem profissionais novos igualmente capacitados para operar.

Pressão nos preços e diminuição do acesso

Um dos efeitos práticos que mais afeta a população média é a pressão que a infraestrutura de IA exerce sobre os preços de tecnologia em todo o mundo. Conforme as empresas investem cada vez mais nessa tecnologia, maior é a necessidade de insumos básicos.

Os modelos e sistemas de inteligência artificial demandam data centers gigantes em que seus servidores serão hospedados. A construção destes polos tecnológicos exige materiais, como memória RAM, que também são utilizados em produtos comerciais.

Um resultado dessa competição dos data centers é a chamada “Crise da Memória RAM”, em que os preços desse componente aumentaram drasticamente por todo o mundo Crédito: Adriano Ponte Abreu / Pexels

A pressão ficou tão grande que, em 2026, cerca de 22% da capacidade de produção de wafers de DRAM já estava direcionada à memória HBM, utilizada principalmente em aceleradores de inteligência artificial.

Ao mesmo tempo, fornecedores passaram a operar com estoques historicamente baixos, enquanto empresas de nuvem garantiam grandes volumes por meio de contratos antecipados. O reflexo chegou diretamente aos fabricantes.

A Framework, conhecida por seus notebooks modulares, informou que o custo de determinados módulos de memória mais que dobrou e chegou a reduzir a quantidade de RAM de alguns computadores já vendidos porque não possuía componentes suficientes nas configurações escolhidas pelos clientes.

Em outro caso, a empresa suspendeu a produção de um dispositivo de armazenamento diante da dificuldade de encontrar NAND por preços viáveis Crédito: Divulgação / Framework

O encarecimento também começa a mudar a forma como consumidores acessam aparelhos caros. Existe um modelo de negócios conhecido como leasing, em que um consumidor paga uma assinatura para ter acesso a aparelhos caros demais para aquisição.

Os principais modelos de leasing englobam máquinas de alta complexidade e automóveis, nos quais, ao final do plano, há uma possibilidade de compra do aparelho. Porém, as empresas começam a anunciar leasing de aparelhos historicamente mais baratos.