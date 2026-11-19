ASTROLOGIA

O pior já passou? 3 signos podem se livrar de problemas que pareciam não ter fim hoje (19 de novembro)

Problemas que pareciam não ter solução começam a perder força, enquanto estes signos recuperam a esperança e enxergam caminhos para deixar os dias difíceis para trás

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:00

Signos e atenção, cuidado, alerta Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo problema se resolve de uma hora para outra, mas chega um momento em que as coisas começam a fazer mais sentido. Nesta quinta-feira (19), três signos podem perceber que estão mais perto de superar dificuldades que se arrastavam há semanas ou até meses.

A mudança começa quando eles conseguem enxergar uma saída e recuperar a confiança na própria capacidade de seguir em frente. Depois de tanta insistência, a sensação é de que o período mais complicado está ficando para trás. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Áries vem enfrentando um problema persistente há alguns meses. Em determinados momentos, a situação pareceu tão complicada que você chegou a pensar em desistir. Mesmo assim, continuou tentando encontrar uma solução, ainda que nem sempre soubesse exatamente por onde começar.

Agora, a perspectiva começa a mudar. Você pode finalmente enxergar os resultados da sua persistência e perceber que não está mais preso à mesma dificuldade. Essa descoberta traz esperança, mas também disposição para continuar avançando. O que antes parecia impossível começa a ficar ao seu alcance.

Dica cósmica: reconheça o quanto você já caminhou. Não deixe que as dificuldades anteriores façam você duvidar da sua capacidade.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

Leão

Leão pode ter atravessado um período especialmente desgastante. Mesmo quando as coisas pareciam melhorar, novos obstáculos surgiam pelo caminho. Ainda assim, você tentou manter o otimismo e acreditar que uma situação mais favorável estava por vir.

Nesta quinta-feira, uma pequena abertura pode ser suficiente para mudar sua perspectiva. Você começa a perceber que os problemas não vão durar para sempre e que existem motivos para voltar a fazer planos. A esperança ganha força e ajuda a recuperar a confiança no futuro.

Dica cósmica: não espere que tudo esteja perfeito para voltar a acreditar. Um primeiro sinal de melhora já pode renovar suas energias.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Capricórnio

Capricórnio sente que os últimos meses foram uma sequência de provas de resistência. Você sabe que tem capacidade para superar os obstáculos, mas a demora para encontrar uma solução pode ter provocado cansaço e impaciência. Em alguns momentos, pareceu que o fim dessa fase nunca chegaria.

Agora, a perspectiva é de alívio. As dificuldades começam a perder espaço, e você pode perceber que está entrando em um período mais tranquilo. A vontade de olhar para trás e reviver os problemas diminui, dando lugar à confiança de que é possível construir uma realidade diferente.

Dica cósmica: não carregue para o futuro o medo de repetir os erros do passado. Permita-se aproveitar as mudanças positivas.