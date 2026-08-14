Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O Pix vai chegar? 3 signos podem atrair dinheiro e viver uma fase de grande sucesso financeiro hoje (14 de agosto)

Decisões tomadas recentemente podem começar a trazer resultados e abrir espaço para mais prosperidade para estes signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 11:00

Signos, fortuna, dinheiro, sorte
Signos, fortuna, dinheiro, sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns signos podem perceber nesta sexta-feira (14) que escolhas feitas anteriormente começam a produzir resultados importantes. O momento favorece confiança, boas decisões e uma postura mais aberta diante das oportunidades financeiras.

Touro, Aquário e Leão estão entre os signos que podem entrar em uma fase de maior abundância. Para eles, o sucesso financeiro pode estar relacionado tanto a decisões acertadas quanto à confiança para reconhecer o próprio valor. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - O fim de uma fase difícil? 3 signos podem recuperar a felicidade e deixar a tristeza para trás hoje (14 de agosto)

O fim de uma fase difícil? 3 signos podem recuperar a felicidade e deixar a tristeza para trás hoje (14 de agosto)

Imagem - Universo favorece uma fase de mais sorte e abundância para Áries, Touro, Leão e Escorpião hoje (14 de agosto)

Universo favorece uma fase de mais sorte e abundância para Áries, Touro, Leão e Escorpião hoje (14 de agosto)

Imagem - Hoje (14 de agosto), decisões no trabalho, dinheiro e amor podem abrir caminhos para estes signos

Hoje (14 de agosto), decisões no trabalho, dinheiro e amor podem abrir caminhos para estes signos

Touro: Uma decisão tomada recentemente pode começar a mostrar que foi muito mais importante do que parecia. Algo que não trouxe resultados imediatos pode finalmente começar a abrir portas para ganhos maiores, mostrando que você estava no caminho certo.

O momento também favorece uma postura mais otimista diante do dinheiro. Ao perceber que suas escolhas estão funcionando, você pode ganhar ainda mais confiança para continuar investindo em seus objetivos.

Dica cósmica: Confie nas decisões que já provaram que podem levar você a resultados melhores.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: Você pode estar vivendo uma fase de mais clareza para tomar decisões importantes. Com a cabeça mais organizada e confiança nas próprias escolhas, fica mais fácil perceber oportunidades e evitar movimentos que poderiam prejudicar seus planos financeiros.

O dinheiro pode começar a responder positivamente às suas atitudes, principalmente quando você assume o controle das próprias decisões. Não se trata de esperar um golpe de sorte, mas de reconhecer que parte desse resultado foi construída por você.

Dica cósmica: Confie no seu julgamento e aproveite as oportunidades que surgirem com responsabilidade.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
1 de 10
Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Aquário: Sua confiança no próprio valor pode ser um dos principais motivos para atrair novas oportunidades financeiras. Você tende a não questionar tanto se merece prosperidade, e essa segurança pode ajudar a tomar decisões com mais firmeza.

Enquanto outras pessoas podem se preocupar excessivamente com dinheiro, você consegue enxergar possibilidades e acreditar que pode conquistar mais. Essa mentalidade pode fazer diferença na hora de reconhecer uma oportunidade e aproveitá-la.

Dica cósmica: Não diminua suas expectativas quando o assunto for o que você merece conquistar.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias