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O Pix vem aí? 3 signos podem encontrar dinheiro, sucesso e boas oportunidades nesta semana

De 5 a 11 de outubro, decisões sobre trabalho, dinheiro e projetos pessoais podem abrir espaço para novas oportunidades e uma fase de maior prosperidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 15:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 5 a 11 de outubro pode trazer uma combinação interessante para três signos: mais confiança para agir, novas possibilidades financeiras e a sensação de que alguns planos começam finalmente a sair do papel.

Para alguns, isso pode aparecer como uma oportunidade profissional. Para outros, como uma mudança importante na maneira de organizar o dinheiro ou até como a possibilidade de finalmente tirar um projeto pessoal do papel. O ponto em comum é perceber que existe mais potencial do que parecia no início.

Ainda assim, qualquer proposta envolvendo dinheiro merece atenção. Antes de assumir compromissos, vale conferir contratos, condições e detalhes da negociação com calma. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode perceber nesta semana que um projeto que parecia distante começa a ficar mais viável. Pode ser uma mudança de casa, uma reforma, uma mudança de cidade ou até um plano importante que vinha sendo adiado por falta de dinheiro.

A sensação é de que os recursos começam a aparecer de maneira mais favorável, mas isso não significa ficar esperando tudo acontecer sozinho. Uma oportunidade inesperada pode surgir e ajudar a aproximar Touro daquilo que deseja, desde que o signo esteja disposto a agir em vez de continuar adiando.

Dica cósmica: se aparecer uma oportunidade interessante, analise os detalhes, mas não deixe o excesso de cautela fazer você perder o momento de agir.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Câncer

Câncer pode entrar na semana com uma confiança diferente, especialmente quando o assunto é dinheiro e valorização pessoal. Depois de passar algum tempo se perguntando se estava pedindo demais ou se merecia mais, o signo começa a perceber que reconhecer o próprio valor também faz parte de construir uma vida financeira melhor.

Isso pode se refletir em decisões simples, como cobrar o que é justo pelo próprio trabalho, buscar uma oportunidade diferente ou parar de aceitar situações que não combinam mais com aquilo que deseja. Câncer também pode perceber que prosperidade não precisa significar uma vida exagerada. Ter segurança, tranquilidade e liberdade para escolher já pode representar muito.

Dica cósmica: antes de perguntar quanto você pode ganhar, lembre-se de reconhecer o valor do que você já sabe fazer.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Virgem

Virgem pode enxergar a semana como uma oportunidade de reorganizar completamente a vida financeira. Em vez de pensar apenas em ganhar mais, o signo pode começar a identificar onde está perdendo dinheiro, tempo e energia sem perceber.

É um bom momento para rever o orçamento, pesquisar novas oportunidades profissionais e colocar em ordem planos que estavam apenas no papel. Uma proposta interessante pode surgir, mas o mais importante será não se prender a um único caminho. Quanto mais aberto estiver para alternativas, mais fácil será perceber uma possibilidade que antes passava despercebida.

Dica cósmica: organize o que já está nas suas mãos antes de correr atrás de algo novo. Às vezes, o próximo passo começa justamente aí.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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