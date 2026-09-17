ASTRONOMIA

O planeta vizinho da Terra que engoliu a Lua, e estudo revela como ela desapareceu após colisão

Simulações indicam que a antiga lua de Vênus poderia ter sido puxada lentamente para o planeta até uma colisão; processo ajudaria a explicar mistério de bilhões de anos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:20

Vênus é semelhante à Terra em tamanho e massa, mas não possui nenhuma lua conhecida, atualmente Crédito: NASA / SDO / AIA

Se Vênus teve uma lua no início de sua história, ela pode não ter sido arrancada por uma colisão gigantesca nem simplesmente ter desaparecido no espaço. O próprio planeta pode ter sido responsável por sua destruição.

Um novo estudo publicado no The Astrophysical Journal mostra que a interação entre a gravidade de Vênus e sua rotação poderia fazer um antigo satélite entrar lentamente em uma espiral em direção ao planeta, até terminar destruído ou colidir com sua superfície.

Luas no sistema solar 1 de 8

É uma possível resposta para uma pergunta que intriga astrônomos há décadas: por que Vênus, tão parecido com a Terra, não tem uma lua?

Lua caiu em espiral

O astrofísico Stephen Kane, da Universidade da Califórnia em Riverside, e seus colegas criaram modelos computacionais para investigar o que aconteceria com diferentes luas ao redor de um Vênus jovem.

O estudo variou a rotação inicial do planeta entre 5 e 100 horas e testou satélites com massas entre 1% e dez vezes a massa da nossa Lua. O objetivo era acompanhar como as forças de maré alterariam simultaneamente a órbita do satélite e a velocidade de rotação de Vênus durante bilhões de anos.

Em uma faixa importante dos cenários estudados, a situação terminava mal para a lua. À medida que Vênus desacelerava, o ponto em que um satélite poderia permanecer sincronizado com a rotação avançava para fora e acabava alcançando sua órbita.

A partir dali, em vez de continuar se afastando, a lua começaria a perder altitude e adentrar o próprio planeta Crédito: NASA

Em alguns modelos, especialmente envolvendo luas mais massivas ou determinadas velocidades iniciais de rotação, o satélite acabaria entrando na região em que a gravidade do planeta poderia destruí-lo.

O processo levaria de dezenas de milhões a cerca de 1,7 bilhão de anos em parte das simulações.

Vênus teria engolido tudo

O resultado oferece uma alternativa às hipóteses tradicionais. Uma delas propõe que Vênus simplesmente nunca formou uma lua. Outra considera que um satélite chegou a existir, mas foi posteriormente arrancado ou destruído por uma grande colisão.

O novo trabalho mostra que uma catástrofe externa posterior não é necessariamente necessária. Sob determinadas condições iniciais, a evolução natural das marés já poderia eliminar o satélite.

Isso não significa, porém, que os pesquisadores tenham encontrado provas de uma antiga lua venusiana. O próprio estudo ressalta que a existência desse satélite continua sendo uma hipótese.

O que as simulações demonstram é que, caso uma lua tenha se formado em determinadas condições, Vênus poderia não conseguir mantê-la por toda a idade do Sistema Solar Crédito: NASA / JPL

Encontrar vestígios também seria difícil. Cerca de 80% da superfície de Vênus apresenta idades geológicas semelhantes, resultado de um grande processo de renovação ocorrido aproximadamente há um bilhão de anos, que pode ter apagado as evidências necessárias.

Colisão mudaria o planeta

Caso uma lua realmente tenha mergulhado em Vênus, o desaparecimento não teria sido silencioso. Uma colisão desse tipo seria bilhões de vezes mais intensa do que uma explosão nuclear. Segundo os pesquisadores, isso poderia alterar a rotação, atividade geológica e a atmosfera do planeta.

Essa possibilidade torna o mistério ainda maior porque Vênus é hoje um dos lugares mais hostis do Sistema Solar. Sua atmosfera extremamente densa produz um efeito estufa descontrolado, enquanto temperaturas superficiais chegam a aproximadamente 465°C.