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O planeta vizinho da Terra que engoliu a Lua, e estudo revela como ela desapareceu após colisão

Simulações indicam que a antiga lua de Vênus poderia ter sido puxada lentamente para o planeta até uma colisão; processo ajudaria a explicar mistério de bilhões de anos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:20

Vênus é semelhante à Terra em tamanho e massa, mas não possui nenhuma lua conhecida, atualmente
Vênus é semelhante à Terra em tamanho e massa, mas não possui nenhuma lua conhecida, atualmente Crédito: NASA / SDO / AIA

Se Vênus teve uma lua no início de sua história, ela pode não ter sido arrancada por uma colisão gigantesca nem simplesmente ter desaparecido no espaço. O próprio planeta pode ter sido responsável por sua destruição.

Um novo estudo publicado no The Astrophysical Journal mostra que a interação entre a gravidade de Vênus e sua rotação poderia fazer um antigo satélite entrar lentamente em uma espiral em direção ao planeta, até terminar destruído ou colidir com sua superfície.

Luas no sistema solar

Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons
Vênus não possui nenhum satélite conhecido e seu nome é derivado da deusa romana da beleza, equivalente a deusa grega Afrodite por NASA / SDO / AIA
Nosso satélite é simplesmente chamado de Lua porque era o único conhecido antes das descobertas de Galileu; o único corpo celeste, além da Terra, pisado pelo ser humano por Neil A. Armstrong / NASA
As luas marcianas são Fobos e Deimos, nomes dos deuses-filhos de Ares, equivalente grego do deus romano da guerra, Marte: seus nomes significam “medo” e “terror” por NASA / JPL
Júpiter possui 115 luas reconhecidas,. Entre as principais estão Io, Europa e Ganimedes: seus nomes vêm de personagens ligados a Zeus, equivalente grego do romano Júpiter por NASA / JPL
Saturno lidera o Sistema Solar com 293 luas confirmadas. Entre as principais estão Titã, Encélado e Reia: Titã remete aos Titãs gregos, Encélado a um gigante e Reia era esposa de Cronos, equivalente grego de Saturno por NASA
Urano possui 29 luas conhecidas, mas foge da tradição greco-romana: seus satélites recebem nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Titânia, Oberon e Miranda estão entre os maiores exemplos dessa peculiar família literária por NASA / JPL
Netuno possui 16 luas conhecidas, entre elas Tritão, Nereida e Proteu. Como o planeta leva o nome do deus romano dos mares, seus satélites homenageiam divindades e ninfas marinhas gregas por NASA / JPL
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Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons

É uma possível resposta para uma pergunta que intriga astrônomos há décadas: por que Vênus, tão parecido com a Terra, não tem uma lua?

Lua caiu em espiral

O astrofísico Stephen Kane, da Universidade da Califórnia em Riverside, e seus colegas criaram modelos computacionais para investigar o que aconteceria com diferentes luas ao redor de um Vênus jovem.

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O estudo variou a rotação inicial do planeta entre 5 e 100 horas e testou satélites com massas entre 1% e dez vezes a massa da nossa Lua. O objetivo era acompanhar como as forças de maré alterariam simultaneamente a órbita do satélite e a velocidade de rotação de Vênus durante bilhões de anos.

Em uma faixa importante dos cenários estudados, a situação terminava mal para a lua. À medida que Vênus desacelerava, o ponto em que um satélite poderia permanecer sincronizado com a rotação avançava para fora e acabava alcançando sua órbita.

A partir dali, em vez de continuar se afastando, a lua começaria a perder altitude e adentrar o próprio planeta
A partir dali, em vez de continuar se afastando, a lua começaria a perder altitude e adentrar o próprio planeta Crédito: NASA

Em alguns modelos, especialmente envolvendo luas mais massivas ou determinadas velocidades iniciais de rotação, o satélite acabaria entrando na região em que a gravidade do planeta poderia destruí-lo.

O processo levaria de dezenas de milhões a cerca de 1,7 bilhão de anos em parte das simulações.

Vênus teria engolido tudo

O resultado oferece uma alternativa às hipóteses tradicionais. Uma delas propõe que Vênus simplesmente nunca formou uma lua. Outra considera que um satélite chegou a existir, mas foi posteriormente arrancado ou destruído por uma grande colisão.

O novo trabalho mostra que uma catástrofe externa posterior não é necessariamente necessária. Sob determinadas condições iniciais, a evolução natural das marés já poderia eliminar o satélite.

Isso não significa, porém, que os pesquisadores tenham encontrado provas de uma antiga lua venusiana. O próprio estudo ressalta que a existência desse satélite continua sendo uma hipótese.

O que as simulações demonstram é que, caso uma lua tenha se formado em determinadas condições, Vênus poderia não conseguir mantê-la por toda a idade do Sistema Solar
O que as simulações demonstram é que, caso uma lua tenha se formado em determinadas condições, Vênus poderia não conseguir mantê-la por toda a idade do Sistema Solar Crédito: NASA / JPL

Encontrar vestígios também seria difícil. Cerca de 80% da superfície de Vênus apresenta idades geológicas semelhantes, resultado de um grande processo de renovação ocorrido aproximadamente há um bilhão de anos, que pode ter apagado as evidências necessárias.

Colisão mudaria o planeta

Caso uma lua realmente tenha mergulhado em Vênus, o desaparecimento não teria sido silencioso. Uma colisão desse tipo seria bilhões de vezes mais intensa do que uma explosão nuclear. Segundo os pesquisadores, isso poderia alterar a rotação, atividade geológica e a atmosfera do planeta.

Essa possibilidade torna o mistério ainda maior porque Vênus é hoje um dos lugares mais hostis do Sistema Solar. Sua atmosfera extremamente densa produz um efeito estufa descontrolado, enquanto temperaturas superficiais chegam a aproximadamente 465°C.

Ainda assim, estudar o passado do planeta pode ajudar a responder uma pergunta que vai muito além de Vênus. Se mundos semelhantes à Terra podem formar luas e depois perdê-las naturalmente, astrônomos talvez precisem reconsiderar o papel desses satélites na evolução de planetas potencialmente habitáveis.

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Astronomer Pesquisa Lua Estudo Ciência Tecnologia Espaço

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