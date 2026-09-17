O planeta vizinho da Terra que engoliu a Lua, e estudo revela como ela desapareceu após colisão

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:20
Se Vênus teve uma lua no início de sua história, ela pode não ter sido arrancada por uma colisão gigantesca nem simplesmente ter desaparecido no espaço. O próprio planeta pode ter sido responsável por sua destruição.
Um novo estudo publicado no The Astrophysical Journal mostra que a interação entre a gravidade de Vênus e sua rotação poderia fazer um antigo satélite entrar lentamente em uma espiral em direção ao planeta, até terminar destruído ou colidir com sua superfície.
Luas no sistema solar
É uma possível resposta para uma pergunta que intriga astrônomos há décadas: por que Vênus, tão parecido com a Terra, não tem uma lua?
O astrofísico Stephen Kane, da Universidade da Califórnia em Riverside, e seus colegas criaram modelos computacionais para investigar o que aconteceria com diferentes luas ao redor de um Vênus jovem.
O estudo variou a rotação inicial do planeta entre 5 e 100 horas e testou satélites com massas entre 1% e dez vezes a massa da nossa Lua. O objetivo era acompanhar como as forças de maré alterariam simultaneamente a órbita do satélite e a velocidade de rotação de Vênus durante bilhões de anos.
Em uma faixa importante dos cenários estudados, a situação terminava mal para a lua. À medida que Vênus desacelerava, o ponto em que um satélite poderia permanecer sincronizado com a rotação avançava para fora e acabava alcançando sua órbita.
Em alguns modelos, especialmente envolvendo luas mais massivas ou determinadas velocidades iniciais de rotação, o satélite acabaria entrando na região em que a gravidade do planeta poderia destruí-lo.
O processo levaria de dezenas de milhões a cerca de 1,7 bilhão de anos em parte das simulações.
O resultado oferece uma alternativa às hipóteses tradicionais. Uma delas propõe que Vênus simplesmente nunca formou uma lua. Outra considera que um satélite chegou a existir, mas foi posteriormente arrancado ou destruído por uma grande colisão.
O novo trabalho mostra que uma catástrofe externa posterior não é necessariamente necessária. Sob determinadas condições iniciais, a evolução natural das marés já poderia eliminar o satélite.
Isso não significa, porém, que os pesquisadores tenham encontrado provas de uma antiga lua venusiana. O próprio estudo ressalta que a existência desse satélite continua sendo uma hipótese.
Encontrar vestígios também seria difícil. Cerca de 80% da superfície de Vênus apresenta idades geológicas semelhantes, resultado de um grande processo de renovação ocorrido aproximadamente há um bilhão de anos, que pode ter apagado as evidências necessárias.
Caso uma lua realmente tenha mergulhado em Vênus, o desaparecimento não teria sido silencioso. Uma colisão desse tipo seria bilhões de vezes mais intensa do que uma explosão nuclear. Segundo os pesquisadores, isso poderia alterar a rotação, atividade geológica e a atmosfera do planeta.
Essa possibilidade torna o mistério ainda maior porque Vênus é hoje um dos lugares mais hostis do Sistema Solar. Sua atmosfera extremamente densa produz um efeito estufa descontrolado, enquanto temperaturas superficiais chegam a aproximadamente 465°C.
Ainda assim, estudar o passado do planeta pode ajudar a responder uma pergunta que vai muito além de Vênus. Se mundos semelhantes à Terra podem formar luas e depois perdê-las naturalmente, astrônomos talvez precisem reconsiderar o papel desses satélites na evolução de planetas potencialmente habitáveis.