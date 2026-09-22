'O primeiro da dupla sempre morre primeiro'? Após morte de Rick em acidente de helicóptero, internautas apontam coincidência curiosa entre duplas famosas

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:00
A morte de Rick, da dupla com Renner, fez uma coincidência envolvendo algumas das duplas mais conhecidas do Brasil voltar a circular nas redes sociais nesta terça-feira (22). Internautas observaram que, em vários casos famosos, foi justamente o artista cujo nome aparecia primeiro na dupla que morreu antes do parceiro.
A sequência chama atenção: Leandro, de Leandro & Leonardo; João Paulo, de João Paulo & Daniel; Claudinho, de Claudinho & Buchecha; e, agora, Rick, de Rick & Renner.
Rick e Renner, sucesso das antigas
Apesar da coincidência, a ideia de que “é sempre o primeiro da dupla que morre” não procede. Não existe qualquer relação entre a posição dos nomes e as mortes, que aconteceram em épocas e circunstâncias completamente diferentes. Há, inclusive, duplas famosas cuja história contraria a observação feita pelos internautas.
Leandro & Leonardo
Leandro morreu em junho de 1998, aos 36 anos, após enfrentar um câncer raro no pulmão. O cantor formava dupla com o irmão Leonardo, que continuou a carreira artística após a perda.
João Paulo & Daniel
Um ano antes, em setembro de 1997, João Paulo morreu aos 37 anos em um acidente de carro. O sertanejo voltava para casa depois de uma apresentação quando o veículo capotou e pegou fogo. Daniel seguiu carreira solo.
Claudinho & Buchecha
No funk melody, a história se repetiu com Claudinho & Buchecha. Claudinho morreu aos 26 anos, em julho de 2002, após um acidente de carro. Buchecha continuou na música e manteve viva a memória do parceiro em diferentes momentos da carreira.
Rick & Renner
A coincidência voltou a ser comentada após a morte de Rick, aos 59 anos. O cantor morreu após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.
Rick e Renner continuavam formando dupla e haviam dividido o palco pela última vez no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso.
Mas a 'teoria' não funciona sempre
Um dos exemplos que contrariam a sequência apontada nas redes sociais é Pena Branca & Xavantinho.
Nesse caso, Xavantinho, o segundo nome da dupla, morreu primeiro. O cantor morreu em 1999, aos 57 anos. Pena Branca continuou se apresentando e morreu mais de uma década depois, em 2010, aos 70 anos.
Assim, a sequência envolvendo Rick, Leandro, João Paulo e Claudinho pode render uma coincidência curiosa observada pelos internautas, mas não representa um padrão entre as duplas brasileiras.