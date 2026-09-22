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'O primeiro da dupla sempre morre primeiro'? Após morte de Rick em acidente de helicóptero, internautas apontam coincidência curiosa entre duplas famosas

Usuários das redes sociais observaram que, em casos como Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel e Claudinho & Buchecha, o primeiro nome da dupla morreu antes do parceiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:00

Leandro e João Paulo morreram de forma precoce
Leandro e João Paulo morreram de forma precoce Crédito: Reprodução

A morte de Rick, da dupla com Renner, fez uma coincidência envolvendo algumas das duplas mais conhecidas do Brasil voltar a circular nas redes sociais nesta terça-feira (22). Internautas observaram que, em vários casos famosos, foi justamente o artista cujo nome aparecia primeiro na dupla que morreu antes do parceiro.

A sequência chama atenção: Leandro, de Leandro & Leonardo; João Paulo, de João Paulo & Daniel; Claudinho, de Claudinho & Buchecha; e, agora, Rick, de Rick & Renner.

Rick e Renner, sucesso das antigas

Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação
Além de cantar, Rick também compunha e produzia os álbuns por Reprodução/Divulgação
Rick nasceu em Porto Nacional, no Tocantins, em 1966 por Reprodução/Divulgação
Zezé di Camargo era amigo de Rick por Reprodução
Helicóptero que transportava o cantor Rick desapareceu na Serra de Santa Catarina por Reprodução/Divulgação
Aos seis anos, Rick mudou-se com a família para Brasília por Reprodução/Divulgação
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Rick começou a carreira cantando em bares de Brasília quando criança por Reprodução/Divulgação

Apesar da coincidência, a ideia de que “é sempre o primeiro da dupla que morre” não procede. Não existe qualquer relação entre a posição dos nomes e as mortes, que aconteceram em épocas e circunstâncias completamente diferentes. Há, inclusive, duplas famosas cuja história contraria a observação feita pelos internautas.

Leandro & Leonardo

Leandro morreu em junho de 1998, aos 36 anos, após enfrentar um câncer raro no pulmão. O cantor formava dupla com o irmão Leonardo, que continuou a carreira artística após a perda.

João Paulo & Daniel

Um ano antes, em setembro de 1997, João Paulo morreu aos 37 anos em um acidente de carro. O sertanejo voltava para casa depois de uma apresentação quando o veículo capotou e pegou fogo. Daniel seguiu carreira solo.

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Claudinho & Buchecha

No funk melody, a história se repetiu com Claudinho & Buchecha. Claudinho morreu aos 26 anos, em julho de 2002, após um acidente de carro. Buchecha continuou na música e manteve viva a memória do parceiro em diferentes momentos da carreira.

Rick & Renner

A coincidência voltou a ser comentada após a morte de Rick, aos 59 anos. O cantor morreu após a queda do helicóptero em que viajava em Santa Catarina. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve sobreviventes.

Rick e Renner continuavam formando dupla e haviam dividido o palco pela última vez no sábado (19), em Sorriso, no Mato Grosso.

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Mas a 'teoria' não funciona sempre

Um dos exemplos que contrariam a sequência apontada nas redes sociais é Pena Branca & Xavantinho.

Nesse caso, Xavantinho, o segundo nome da dupla, morreu primeiro. O cantor morreu em 1999, aos 57 anos. Pena Branca continuou se apresentando e morreu mais de uma década depois, em 2010, aos 70 anos.

Assim, a sequência envolvendo Rick, Leandro, João Paulo e Claudinho pode render uma coincidência curiosa observada pelos internautas, mas não representa um padrão entre as duplas brasileiras.

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