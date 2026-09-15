Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que a psicologia diz sobre manter a casa arrumada o tempo inteiro: 'não tem relação com perfeccionismo, mas com uma tentativa de organizar por fora o que incomoda por dentro'

O hábito de organizar pode trazer alívio e sensação de controle, mas alguns sinais mostram quando a rotina começa a causar sofrimento.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:21

Ambientes com menos mobiliário e decorações reduzidas, especialmente no setor social, facilitam o trabalho e diminuem sensivelmente os minutos dedicados à manutenção constante
Ambientes com menos mobiliário e decorações reduzidas, especialmente no setor social, facilitam o trabalho e diminuem sensivelmente os minutos dedicados à manutenção constante Crédito: Freepik

A almofada fora do lugar, a louça na pia ou uma roupa esquecida sobre a cadeira podem parecer pequenos detalhes. Para algumas pessoas, porém, esses sinais de desordem provocam uma inquietação que só desaparece depois que tudo volta ao lugar.

Segundo a psicologia, a necessidade constante de manter a casa organizada nem sempre está ligada ao perfeccionismo. Em determinadas situações, arrumar o ambiente pode funcionar como uma maneira de regular emoções e recuperar, ainda que por pouco tempo, a sensação de controle.

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização

Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock
1 de 7
Arrumar a cama pela manhã dá sensação de paz e organização por Shutterstock

Quando a bagunça pesa

Depois de um dia difícil, algumas pessoas não conseguem simplesmente sentar no sofá e descansar. Antes, precisam guardar objetos, lavar a louça ou organizar algum cômodo.

A questão, segundo a matéria de referência, pode ir além da limpeza. Quando problemas emocionais parecem difíceis de resolver, uma tarefa doméstica oferece algo concreto: existe uma ação que pode ser concluída e um resultado que pode ser visto imediatamente.

Uma discussão, uma preocupação financeira ou uma semana complicada continuam sem solução. Já a pia pode ser esvaziada e a sala pode ficar organizada em poucos minutos. O resultado produz uma sensação de pequena vitória e pode trazer um alívio temporário.

Organização pode acalmar

Colocar objetos no lugar cria uma sequência simples de começo, execução e conclusão. Para quem está diante de situações imprevisíveis, esse processo pode proporcionar a impressão de que alguma parte da rotina ainda está sob controle.

Por isso, organizar o guarda-roupa, limpar a cozinha ou colocar a casa em ordem pode aparecer justamente em períodos de ansiedade, conflitos ou sobrecarga.

O comportamento, entretanto, não significa automaticamente que exista um problema psicológico. Gostar de uma casa limpa e organizada pode fazer parte de uma rotina perfeitamente saudável.

O sinal está no excesso

A diferença aparece quando a organização deixa de ser uma escolha e passa a determinar o descanso e a rotina.

Não conseguir relaxar enquanto existe alguma coisa fora do lugar, sentir ansiedade quando não é possível limpar, discutir frequentemente com familiares por causa da arrumação ou interromper outras atividades para organizar a casa estão entre os sinais que merecem atenção.

Outro ponto citado na matéria é quando o alívio desaparece rapidamente. A pessoa arruma, sente-se melhor por algum tempo e volta a ficar incomodada assim que outro objeto sai do lugar. Nesse cenário, a ordem pode deixar de estar a serviço da rotina e começar a controlar o cotidiano.

Feng Shui e a organização dos quartos

Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Feng Shui: o quarto deve ter paz. Fotos de quem partiu trazem saudade, e não descanso por Costa do Sauípe/Divulgação
Quarto bagunçado, sono pesado. Feng Shui orienta que quarto deve ter ordem e vida nas imagens ao redor por Gerada por IA
Quarto organizado, mente em paz. Feng Shui valoriza espaços leves e harmoniosos por Divulgação/Hotel Morriot
Cama arrumada e espaço limpo trazem paz. Feng Shui vê o quarto como seu templo pessoal (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Bagunça no quarto, confusão na mente. Feng Shui aposta em harmonia visual e energética (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Feng Shui diz: seu quarto deve acolher, não pesar. A ordem faz a energia circular melhor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Quando o quarto está bagunçado, a energia trava (Imagem: ninoon | Shutterstock) por Imagem: ninoon | Shutterstock
eng Shui ensina que cada coisa no lugar é caminho aberto para o equilíbrio interior (Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: photonsfotografia
Feng Shui: a energia do quarto começa pela ordem dos objetos (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem) por Projeto: Camila Palladino | Imagem: Samanta Martins / MM foto e Imagem
Os quartos devem ter luzes quentes para um ambiente confortável (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Buzina de Imagem) por
1 de 12
Feng Shui recomenda: nada de fotos tristes no quarto. Preserve a energia do presente (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Nem todo perfeccionismo é igual

Uma pessoa pode ter padrões elevados de organização e, ainda assim, conseguir conviver com pequenas imperfeições. O problema aparece quando a necessidade de ordem se torna rígida e começa a produzir sofrimento.

Por isso, o tempo dedicado à limpeza não é o único aspecto a observar. Mais importante é perceber o que acontece quando a pessoa não consegue cumprir aquilo que considera necessário.

Se a casa não estiver impecável, ela consegue descansar? Pode receber uma visita sem passar horas organizando tudo? Consegue deixar uma tarefa para o dia seguinte? Essas situações ajudam a perceber se a organização continua sendo uma preferência ou se passou a funcionar como uma exigência.

Leia mais

Imagem - IZA faz festão de aniversário de 36 anos e dança com o namorado

IZA faz festão de aniversário de 36 anos e dança com o namorado

Imagem - Aos 13 anos e com 2,10m, adolescente vira destaque da seleção adulta de vôlei do Catar

Aos 13 anos e com 2,10m, adolescente vira destaque da seleção adulta de vôlei do Catar

Imagem - Ganhador da Mega-Sena: o que se sabe sobre homem que ganhou R$ 99,5 milhões e teve neta sequestrada na Bahia

Ganhador da Mega-Sena: o que se sabe sobre homem que ganhou R$ 99,5 milhões e teve neta sequestrada na Bahia

Manter o ambiente organizado pode ser uma maneira legítima de tornar a rotina mais agradável. O alerta aparece quando o comportamento começa a interferir no sono, no descanso, nas relações ou em outras atividades.

Quando buscar ajuda

Nesses casos, a orientação apresentada pela matéria é procurar um psicólogo. A ideia não é abandonar a organização, mas compreender por que a necessidade de arrumar se tornou tão difícil de interromper.

A casa pode até oferecer uma sensação de ordem quando a vida parece confusa. O ponto de atenção está em perceber quando essa sensação deixa de ser apenas um conforto e passa a ser necessária para que a pessoa consiga ficar em paz.

Tags:

Cotidiano

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Virginia Fonseca e Leo Dias terão encontro na Justiça após processo de R$ 100 mil

Virginia Fonseca e Leo Dias terão encontro na Justiça após processo de R$ 100 mil