COTIDIANO

O que a psicologia diz sobre manter a casa arrumada o tempo inteiro: 'não tem relação com perfeccionismo, mas com uma tentativa de organizar por fora o que incomoda por dentro'

O hábito de organizar pode trazer alívio e sensação de controle, mas alguns sinais mostram quando a rotina começa a causar sofrimento.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:21

Ambientes com menos mobiliário e decorações reduzidas, especialmente no setor social, facilitam o trabalho e diminuem sensivelmente os minutos dedicados à manutenção constante Crédito: Freepik

A almofada fora do lugar, a louça na pia ou uma roupa esquecida sobre a cadeira podem parecer pequenos detalhes. Para algumas pessoas, porém, esses sinais de desordem provocam uma inquietação que só desaparece depois que tudo volta ao lugar.

Segundo a psicologia, a necessidade constante de manter a casa organizada nem sempre está ligada ao perfeccionismo. Em determinadas situações, arrumar o ambiente pode funcionar como uma maneira de regular emoções e recuperar, ainda que por pouco tempo, a sensação de controle.

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Quando a bagunça pesa

Depois de um dia difícil, algumas pessoas não conseguem simplesmente sentar no sofá e descansar. Antes, precisam guardar objetos, lavar a louça ou organizar algum cômodo.

A questão, segundo a matéria de referência, pode ir além da limpeza. Quando problemas emocionais parecem difíceis de resolver, uma tarefa doméstica oferece algo concreto: existe uma ação que pode ser concluída e um resultado que pode ser visto imediatamente.

Uma discussão, uma preocupação financeira ou uma semana complicada continuam sem solução. Já a pia pode ser esvaziada e a sala pode ficar organizada em poucos minutos. O resultado produz uma sensação de pequena vitória e pode trazer um alívio temporário.

Organização pode acalmar

Colocar objetos no lugar cria uma sequência simples de começo, execução e conclusão. Para quem está diante de situações imprevisíveis, esse processo pode proporcionar a impressão de que alguma parte da rotina ainda está sob controle.

Por isso, organizar o guarda-roupa, limpar a cozinha ou colocar a casa em ordem pode aparecer justamente em períodos de ansiedade, conflitos ou sobrecarga.

O comportamento, entretanto, não significa automaticamente que exista um problema psicológico. Gostar de uma casa limpa e organizada pode fazer parte de uma rotina perfeitamente saudável.

O sinal está no excesso

A diferença aparece quando a organização deixa de ser uma escolha e passa a determinar o descanso e a rotina.

Não conseguir relaxar enquanto existe alguma coisa fora do lugar, sentir ansiedade quando não é possível limpar, discutir frequentemente com familiares por causa da arrumação ou interromper outras atividades para organizar a casa estão entre os sinais que merecem atenção.

Outro ponto citado na matéria é quando o alívio desaparece rapidamente. A pessoa arruma, sente-se melhor por algum tempo e volta a ficar incomodada assim que outro objeto sai do lugar. Nesse cenário, a ordem pode deixar de estar a serviço da rotina e começar a controlar o cotidiano.

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Nem todo perfeccionismo é igual

Uma pessoa pode ter padrões elevados de organização e, ainda assim, conseguir conviver com pequenas imperfeições. O problema aparece quando a necessidade de ordem se torna rígida e começa a produzir sofrimento.

Por isso, o tempo dedicado à limpeza não é o único aspecto a observar. Mais importante é perceber o que acontece quando a pessoa não consegue cumprir aquilo que considera necessário.

Se a casa não estiver impecável, ela consegue descansar? Pode receber uma visita sem passar horas organizando tudo? Consegue deixar uma tarefa para o dia seguinte? Essas situações ajudam a perceber se a organização continua sendo uma preferência ou se passou a funcionar como uma exigência.

Manter o ambiente organizado pode ser uma maneira legítima de tornar a rotina mais agradável. O alerta aparece quando o comportamento começa a interferir no sono, no descanso, nas relações ou em outras atividades.

Quando buscar ajuda

Nesses casos, a orientação apresentada pela matéria é procurar um psicólogo. A ideia não é abandonar a organização, mas compreender por que a necessidade de arrumar se tornou tão difícil de interromper.