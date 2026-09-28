CURIOSIDADES

O que a psicologia explica sobre o hábito que virou comum de ouvir música enquanto se espera em filas

Ouvir música em momentos de espera pode funcionar como uma forma de ocupar a atenção e regular emoções, mas o hábito não indica sozinho ansiedade ou impaciência



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 14:55

Fones de ouvido transformaram a música em uma companhia presente nos deslocamentos e momentos de espera da rotina urbana Crédito: Pexels

Colocar os fones de ouvido enquanto aguarda atendimento, enfrenta uma fila ou espera uma consulta se tornou uma cena comum no dia a dia. Para muitas pessoas, a música funciona como uma companhia durante aqueles minutos em que nada acontece, preenche o tempo e muda a percepção daquele intervalo.

A escolha por uma playlist nesses momentos pode estar relacionada à busca por estímulo mental, entretenimento ou uma maneira de modificar o próprio estado emocional. No entanto, esse comportamento, sozinho, não permite concluir que alguém seja ansioso, impaciente ou tenha dificuldade em lidar com o silêncio.

A música ocupa um espaço particular na rotina porque combina memória, emoção e atenção. Uma canção conhecida pode trazer lembranças, melhorar o humor ou simplesmente oferecer uma atividade enquanto a pessoa permanece parada esperando.

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A música transforma a experiência da espera

Esperar costuma envolver uma sensação de tempo parado. Quando não há uma tarefa para realizar, o cérebro busca estímulos para manter a atenção ocupada. Nesse cenário, ouvir música cria uma nova experiência dentro daquele momento.

A letra, o ritmo e os instrumentos oferecem diferentes pontos de foco. Assim, a fila continua existindo, mas deixa de ser a única coisa percebida pelo indivíduo.

Além disso, a escolha da música parte de uma decisão pessoal. Algumas pessoas preferem uma faixa tranquila para relaxar, enquanto outras optam por músicas mais agitadas para manter disposição ou afastar o tédio.

Segundo um estudo publicado na Frontiers in Psychology, pesquisadores analisaram os motivos pelos quais as pessoas escutam música e identificaram funções relacionadas à regulação do humor, à percepção pessoal e à conexão social.

Isso significa que uma playlist pode acompanhar diferentes necessidades emocionais, mas não representa uma explicação única para todos os casos.

Ouvir música pode ajudar a lidar com momentos desconfortáveis

Uma espera prolongada pode gerar irritação principalmente quando a pessoa sente que perdeu o controle sobre o próprio tempo. Nesse cenário, a música aparece como uma ferramenta para tornar aquele período menos desagradável.

Imagine alguém aguardando um atendimento atrasado. Ao colocar uma música conhecida, essa pessoa pode transformar alguns minutos de espera em uma oportunidade para relaxar ou simplesmente aproveitar um momento de lazer.

Ainda assim, a relação entre música e frustração depende da situação. Uma demora pequena em uma cafeteria não provoca a mesma reação emocional que uma espera por uma consulta importante ou por uma notícia.

Por isso, o uso dos fones precisa ser interpretado dentro do contexto. O mesmo comportamento pode representar distração, prazer, concentração ou apenas uma preferência cotidiana.

O hábito não significa falta de paciência

Embora algumas pessoas associem o uso constante de fones a uma tentativa de evitar qualquer momento de silêncio, especialistas alertam que esse tipo de conclusão não pode ser feita apenas observando o comportamento.

Uma pessoa pode ouvir música enquanto espera simplesmente porque gosta de escutar determinado artista, quer conhecer um álbum novo ou prefere ter um som ambiente durante o período.

A regulação emocional, nesse caso, aparece como uma possibilidade entre várias interpretações. A música pode ajudar alguém a mudar o humor, mas isso não significa que exista um problema por trás da escolha.

O significado do hábito depende da relação individual com aquela experiência.

Como usar fones sem perder atenção ao ambiente

Apesar dos benefícios de ouvir música durante uma espera, o uso dos fones exige equilíbrio. Em determinados locais, informações importantes podem ser transmitidas por avisos sonoros ou chamadas.

Alguns cuidados ajudam a manter a experiência confortável: manter o volume em um nível que permita perceber sons externos, pausar a música quando houver orientações de funcionários, acompanhar painéis ou sistemas visuais de chamada, evitar usar o alto-falante do celular em ambientes compartilhados, perceber se a música realmente está tornando aquele momento mais agradável.

A tecnologia permite transformar pequenos intervalos da rotina, mas o ambiente ao redor continua fazendo parte da experiência.

A música como companhia nos pequenos momentos do dia

O hábito de colocar uma playlist durante uma fila ou sala de espera revela uma relação cada vez mais próxima entre música e rotina. Com os fones sempre disponíveis, muitas pessoas passaram a carregar uma espécie de trilha sonora pessoal para diferentes situações.

No entanto, o significado dessa escolha varia de pessoa para pessoa. Para alguns, representa distração. Para outros, representa conforto, memória ou simplesmente uma forma de aproveitar melhor alguns minutos livres.