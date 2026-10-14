Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que a psicologia revela: quem devolve o carrinho do supermercado tem atitude única que diz mais do que organização, responsabilidade e respeito por pequenas regras coletivas

Entenda como esse gesto influencia a convivência no dia a dia e por que uma única atitude não define o caráter de ninguém

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:59

Parece uma atitude banal, mas levar o carrinho de volta pode estar ligado à responsabilidade, à cooperação e ao respeito pelos outros
Parece uma atitude banal, mas levar o carrinho de volta pode estar ligado à responsabilidade, à cooperação e ao respeito pelos outros Crédito: Pexels

Você termina as compras, coloca as sacolas no carro e fica com uma última tarefa que é levar o carrinho de volta ao lugar certo ou deixá-lo ali mesmo, na vaga ao lado? 

Parece uma decisão pequena, mas ela tem relação com a forma como lidamos com os espaços que dividimos com outras pessoas. 

O que diz a psicologia?

Um olhar fixo e intenso, sem piscadas, pode ser um sinal de tentativa de dominância ou de um desafio por Freepik
Algumas pessoas têm dificuldade em pedir desculpas, segundo a psicologia por Imagem ilustrativa gerada por IA
Pequenas ações como ajudar e doar mostram quem é uma pessoa boa por Freepik
Transtorno de personalidade narcisista está relacionado ao desejo por atenção e bajulação (Imagem: Gannvector | Shutterstock) por
Padrões de apego podem mudar, e a terapia ajuda a construir relações mais saudáveis por Freepik
Influências biológicas ajudam a explicar o comportamento do cérebro narcisista (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
As atividades da terapia ocupacional favorecem o bem-estar emocional e fortalece a autoestima (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock) por Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock
A terapia ocupacional abrange diferentes faixas etárias e é focada nas necessidades do paciente (Imagem: Savicic | Shutterstock) por Imagem: Savicic | Shutterstock
Acessando a memória profunda, a terapia de reprocessamento generativo ajuda os casais a superarem traumas (Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock) por Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock
A terapia de reprocessamento generativo ajuda a resolver questões no relacionamento amoroso (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Tristeza, ansiedade e depressão são sinais comuns da solastalgia, quando há mudanças negativas no lar (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) por Imagem: HalynaRom | Shutterstock
Depressão sorridente existe e é perigosa por Shutterstock
A depressão pós-parto pode causar tristeza profunda na mãe (Imagem: Noelia photographer | Shutterstock) por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
A falta de exposição solar pode desencadear a depressão sazonal (Imagem: gweiz | Shutterstock) por
Estudo classifica depressão em seis biotipos (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
1 de 15
Um olhar fixo e intenso, sem piscadas, pode ser um sinal de tentativa de dominância ou de um desafio por Freepik

Devolver o carrinho é um gesto simples que pode demonstrar consideração por quem vai chegar depois. Afinal, ninguém gosta de encontrar uma vaga bloqueada ou precisar desviar de carrinhos espalhados pelo estacionamento. 

O que esse hábito pode revelar?

Quando alguém leva o carrinho de volta, está fazendo algo que nem sempre traz uma recompensa imediata. Ninguém costuma aplaudir ou agradecer por isso. Mesmo assim, a pessoa entende que aquela pequena tarefa faz parte do uso de um espaço coletivo. 

Esse comportamento pode estar ligado à responsabilidade, à cooperação e ao respeito pelos outros. É uma forma de evitar que um problema simples acabe sobrando para outra pessoa resolver. 

Pense em que está procurando uma vaga, em quem precisa passar pelo estacionamento com crianças ou em quem trabalha recolhendo os carrinhos. Uma atitude que leva poucos minutos pode facilitar a vida de várias pessoas. 

Por que deixar o carrinho no meio do caminho pode atrapalhar? 

Na correria do dia a dia, é tentador terminar as compras e ir embora sem pensar muito no carrinho. Mas, quando ele fica abandonado, pode ocupar uma vaga, atrapalhar a passagem de pedestre ou até bater em algum veículo se começar a se movimentar. 

Por isso, devolver o carrinho não é apenas uma questão de manter tudo arrumado. É também evitar um trabalho extra e ajudar a deixar o espaço mais fácil de usar para todo mundo. 

Quem deixa o carrinho para trás é irresponsável?

Calma: não dá para definir o caráter de alguém por uma única atitude. Uma pessoa pode estar com uma criança pequena, ter dificuldade para caminhar, sentir dor ou precisar lidar com algum imprevisto. 

A distância até o local de devolução e as condições do estacionamento também podem fazer diferença. 

Por isso, devolver ou não um carrinho não é um teste de personalidade. O hábito pode levantar questões sobre responsabilidade e convivência, mas não conta toda a história de quem está ali. 

No fim, a ideia é simples: em lugares que todo mundo usa, pequenas atitudes podem facilitar, ou complicar, a vida de quem vem depois. 

Tags:

Mercado Comportamento Psicologia

Mais recentes

Imagem - Homem mais tatuado do Brasil revela câncer agressivo e passará por cirurgia: 'Luta pela vida'

Homem mais tatuado do Brasil revela câncer agressivo e passará por cirurgia: 'Luta pela vida'
Imagem - Amizades se fortalecem e o amor ganha espaço: 5 signos podem ter boas surpresas nas relações ainda hoje (14 de outubro)

Amizades se fortalecem e o amor ganha espaço: 5 signos podem ter boas surpresas nas relações ainda hoje (14 de outubro)
Imagem - Jornalista que apresentou Jornal Nacional com Jéssica Senra, Ayres Rocha morre aos 62 anos

Jornalista que apresentou Jornal Nacional com Jéssica Senra, Ayres Rocha morre aos 62 anos