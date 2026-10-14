COMPORTAMENTO

O que a psicologia revela: quem devolve o carrinho do supermercado tem atitude única que diz mais do que organização, responsabilidade e respeito por pequenas regras coletivas

Entenda como esse gesto influencia a convivência no dia a dia e por que uma única atitude não define o caráter de ninguém



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10:59

Parece uma atitude banal, mas levar o carrinho de volta pode estar ligado à responsabilidade, à cooperação e ao respeito pelos outros Crédito: Pexels

Você termina as compras, coloca as sacolas no carro e fica com uma última tarefa que é levar o carrinho de volta ao lugar certo ou deixá-lo ali mesmo, na vaga ao lado?

Parece uma decisão pequena, mas ela tem relação com a forma como lidamos com os espaços que dividimos com outras pessoas.

O que diz a psicologia? 1 de 15

Devolver o carrinho é um gesto simples que pode demonstrar consideração por quem vai chegar depois. Afinal, ninguém gosta de encontrar uma vaga bloqueada ou precisar desviar de carrinhos espalhados pelo estacionamento.

O que esse hábito pode revelar?

Quando alguém leva o carrinho de volta, está fazendo algo que nem sempre traz uma recompensa imediata. Ninguém costuma aplaudir ou agradecer por isso. Mesmo assim, a pessoa entende que aquela pequena tarefa faz parte do uso de um espaço coletivo.

Esse comportamento pode estar ligado à responsabilidade, à cooperação e ao respeito pelos outros. É uma forma de evitar que um problema simples acabe sobrando para outra pessoa resolver.

Pense em que está procurando uma vaga, em quem precisa passar pelo estacionamento com crianças ou em quem trabalha recolhendo os carrinhos. Uma atitude que leva poucos minutos pode facilitar a vida de várias pessoas.

Por que deixar o carrinho no meio do caminho pode atrapalhar?

Na correria do dia a dia, é tentador terminar as compras e ir embora sem pensar muito no carrinho. Mas, quando ele fica abandonado, pode ocupar uma vaga, atrapalhar a passagem de pedestre ou até bater em algum veículo se começar a se movimentar.

Por isso, devolver o carrinho não é apenas uma questão de manter tudo arrumado. É também evitar um trabalho extra e ajudar a deixar o espaço mais fácil de usar para todo mundo.

Quem deixa o carrinho para trás é irresponsável?

Calma: não dá para definir o caráter de alguém por uma única atitude. Uma pessoa pode estar com uma criança pequena, ter dificuldade para caminhar, sentir dor ou precisar lidar com algum imprevisto.

A distância até o local de devolução e as condições do estacionamento também podem fazer diferença.

Por isso, devolver ou não um carrinho não é um teste de personalidade. O hábito pode levantar questões sobre responsabilidade e convivência, mas não conta toda a história de quem está ali.