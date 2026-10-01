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O que acontece com o croissant que não vende: padarias revelam como reaproveitam massa, recheios e sobras em novas receitas

Aparas de massa e croissants que não foram vendidos ganham novos destinos em receitas criativas



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 11:20

Croissant do dia anterior pode ganhar uma nova versão com creme de amêndoas Crédito: Foto: Selman- Pexels

O croissant que ficou algumas horas na vitrine ou aquela pequena sobra de massa que parece sem utilidade podem ganhar uma segunda vida. Em padarias, a criatividade tem ajudado a transformar esses produtos em novas receitas e, ao mesmo tempo, diminuir o desperdício de alimentos.

A estratégia começa ainda durante a produção. Antes de o croissant chegar ao forno, por exemplo, a massa folhada precisa ser cortada cuidadosamente para alcançar o formato desejado.

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Nesse processo, pequenas aparas podem sobrar. Em vez de simplesmente descartá-las, algumas padarias aproveitam o material para criar outros produtos, ampliando o uso dos ingredientes e reduzindo perdas.

Como funciona o reaproveitamento do croissant

O reaproveitamento pode acontecer em diferentes etapas da produção. A massa que sobra dos cortes é uma das possibilidades, mas não é a única.

Croissants que foram preparados e não vendidos no mesmo dia também podem ser transformados em novas receitas, desde que estejam adequados para o consumo e sejam armazenados corretamente.

Outro caso são os produtos que não apresentam o padrão visual esperado para chegar ao balcão. Embora possam não ter a aparência considerada ideal para a venda, eles ainda podem servir como base para outras preparações.

Entre as alternativas estão:

Aparas de massa transformadas em outros tipos de pão;

Massa reaproveitada em receitas doces;

Croissants do dia anterior usados em novas preparações;

Folhados transformados com recheios;

Produtos fora do padrão estético aproveitados em receitas diferentes.

Aparas de massa podem virar novos produtos

Na Leveda Padaria Natural, de Mariana Galhardo, o reaproveitamento começa justamente pelas aparas da massa.

O material que sobra durante a produção dos croissants pode ser utilizado em produtos como pão fofinho, rolinho de canela e grissini.

A ideia mostra como uma mesma matéria-prima pode ganhar diferentes formatos e sabores, dependendo da criatividade de quem está na cozinha.

Segundo Mariana, algumas das receitas são tradicionais, enquanto outras surgiram justamente da busca por maneiras interessantes de aproveitar os ingredientes.

Croissant que não vendeu também pode ganhar nova receita

O reaproveitamento não termina nas aparas. Um croissant produzido no dia anterior também pode ser utilizado em outra preparação.

Na Leveda, uma das alternativas é acrescentar creme de amêndoas ao produto, criando uma nova versão do folhado.

Criatividade na cozinha ajuda padarias a transformar sobras de massa em novos produtos Crédito: Foto: Leila Abboud- Pexels

A técnica permite que o alimento deixe de ser apenas uma sobra do dia anterior e passe a integrar uma receita com outra proposta.

O croissant também tem uma característica que facilita esse tipo de criatividade: sua massa combina tanto com ingredientes doces quanto salgados. Por isso, as possibilidades não ficam necessariamente restritas a uma única receita.

Criatividade ajuda a transformar sobras

O caso dos croissants mostra que combater o desperdício não significa necessariamente abrir mão de receitas ou produtos. Em alguns casos, a solução está justamente em encontrar uma nova função para aquilo que já foi produzido.

Uma apara de massa pode se transformar em um grissini. Um croissant que não foi vendido pode receber outro recheio. E uma receita tradicional pode servir de inspiração para uma nova criação.

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Essa lógica também pode ser aplicada em casa, sempre respeitando as condições de conservação e segurança dos alimentos.