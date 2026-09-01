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O que aconteceu com a cachorra de Angélica? Apresentadora revela diagnóstico delicado

Gringa, de nove anos, deixou a família abalada e iniciou tratamento; famosos enviaram mensagens de apoio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:10

Angélica revelou que Gringa recebeu um diagnóstico delicado
Angélica revelou que Gringa recebeu um diagnóstico delicado Crédito: Reprodução/Instagram

Angélica deixou os seguidores preocupados ao revelar uma notícia delicada sobre Gringa, sua cachorra de nove anos. A apresentadora contou que a Goldendoodle recebeu um diagnóstico que abalou toda a família.

Apesar da preocupação, Angélica não revelou qual foi a doença identificada pelos veterinários. Nas redes sociais, ela afirmou que está acompanhando de perto o tratamento e que todos estão unidos para ajudar a cachorra. “Nos deixou sem chão”, desabafou a apresentadora ao falar sobre o momento vivido pela família.

Gringa, cadela de estimação de Angélica, foi operada

Cadela pasosu por procedimento médico por Reprodução | Instagram
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Cadela pasosu por procedimento médico por Reprodução | Instagram

Depois do diagnóstico, Gringa recebeu atendimento de uma equipe especializada. Angélica fez questão de agradecer aos profissionais responsáveis pelos cuidados com a cachorra, incluindo um cardiologista veterinário. “A todos vocês - médicos, anestesistas, enfermeiros e toda a equipe -, vocês foram incríveis! Obrigada por cada cuidado”, escreveu.

Em meio à apreensão, a apresentadora também deixou uma mensagem de esperança. Angélica afirmou que a família pretende enfrentar a fase difícil ao lado do animal. “Nós vamos lutar com ela. Vamos seguir juntos, um dia de cada vez, com todo o amor que existe dentro de nós”, declarou.

Famosos se solidarizam

A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho de amigos famosos. Alice Wegmann, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera, Giovanna Ewbank, Dani Calabresa, Dany Bananinha e Beth Goulart foram alguns dos nomes que demonstraram apoio.

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Alice ainda fez um pedido especial pela recuperação da cachorra e citou São Francisco de Assis. “Saúde pra Gringa e que São Francisco de Assis esteja sempre do ladinho de vocês”, escreveu a atriz.

Por enquanto, Angélica não informou detalhes sobre o diagnóstico de Gringa, mas segue compartilhando o momento com os seguidores e acompanhando a evolução da cachorra.

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