O que aconteceu com a cachorra de Angélica? Apresentadora revela diagnóstico delicado

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:10
Angélica deixou os seguidores preocupados ao revelar uma notícia delicada sobre Gringa, sua cachorra de nove anos. A apresentadora contou que a Goldendoodle recebeu um diagnóstico que abalou toda a família.
Apesar da preocupação, Angélica não revelou qual foi a doença identificada pelos veterinários. Nas redes sociais, ela afirmou que está acompanhando de perto o tratamento e que todos estão unidos para ajudar a cachorra. “Nos deixou sem chão”, desabafou a apresentadora ao falar sobre o momento vivido pela família.
Gringa, cadela de estimação de Angélica, foi operada
Depois do diagnóstico, Gringa recebeu atendimento de uma equipe especializada. Angélica fez questão de agradecer aos profissionais responsáveis pelos cuidados com a cachorra, incluindo um cardiologista veterinário. “A todos vocês - médicos, anestesistas, enfermeiros e toda a equipe -, vocês foram incríveis! Obrigada por cada cuidado”, escreveu.
Em meio à apreensão, a apresentadora também deixou uma mensagem de esperança. Angélica afirmou que a família pretende enfrentar a fase difícil ao lado do animal. “Nós vamos lutar com ela. Vamos seguir juntos, um dia de cada vez, com todo o amor que existe dentro de nós”, declarou.
Famosos se solidarizam
A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho de amigos famosos. Alice Wegmann, Carolina Dieckmann, Grazi Massafera, Giovanna Ewbank, Dani Calabresa, Dany Bananinha e Beth Goulart foram alguns dos nomes que demonstraram apoio.
Alice ainda fez um pedido especial pela recuperação da cachorra e citou São Francisco de Assis. “Saúde pra Gringa e que São Francisco de Assis esteja sempre do ladinho de vocês”, escreveu a atriz.
Por enquanto, Angélica não informou detalhes sobre o diagnóstico de Gringa, mas segue compartilhando o momento com os seguidores e acompanhando a evolução da cachorra.