DETALHES DOS BASTIDORES

O que aconteceu com Pedro Scooby e Cintia Dicker? Casal estava separado há meses, mas 'energia de solteiro' chamou atenção

Surfista e modelo viajaram com os filhos após o fim da relação, mas já não usavam mais as alianças

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 09:24

Cintia Dicker e Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker decidiram colocar um ponto final no casamento após sete anos de relacionamento. A separação aconteceu há cerca de dois meses, em junho, mas os dois continuaram mantendo uma relação próxima e chegaram a viajar juntos com os filhos após o término. O surfista confirmou a separação e fez questão de negar qualquer episódio de traição ou desrespeito.

A falta de aparições do casal como antes, no entanto, já vinha chamando a atenção de quem acompanha os dois nas redes sociais. Sempre muito presentes nas publicações um do outro, Scooby e Cintia passaram a aparecer menos juntos, alimentando rumores de uma possível crise.

Cintia Dicker e Pedro Scooby 1 de 25

A situação ficou ainda mais evidente durante a estreia de Scooby no "Dança dos Famosos". Enquanto outros participantes que não são solteiros tiveram seus parceiros nos bastidores do "Domingão com Huck", Cintia não acompanhou o surfista na ocasião. Também chamou atenção a ausência de uma declaração pública dela sobre a participação do então marido no programa.

Scooby aparece em festas sem Cintia

Scooby também passou a ser visto em eventos sem a modelo. Depois de um primeiro after da turma do "Dança dos Famosos" em um quiosque na Barra, o surfista esticou a noite ao lado de Léo Foguete no Bosque Bar, na Lagoa. Scooby teria sido visto com "uma energia de solteiro", segundo o jornal Extra.

Ele também foi sozinho ao casamento de Gabriel Medina e Isabela Arantes, realizado no litoral de São Paulo. Os episódios chamaram atenção porque, até então, era comum que o surfista e a modelo fossem vistos juntos em compromissos sociais.

Viagem à Bahia foi uma última tentativa de manter a família unida

Mesmo já separados, Scooby e Cintia fizeram uma viagem juntos para a Península de Maraú, na Bahia, acompanhados pelos filhos. A viagem, que já estava programada antes do fim do casamento, também contou com amigos e serviu para que os dois conversassem sobre a nova dinâmica da família.

Os dois são pais de Aurora, de 3 anos. Scooby também é pai de Dom, de 14, e dos gêmeos Liz e Bem, de 10, frutos do relacionamento com Luana Piovani. Os filhos do surfista são próximos de Cintia.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia 1 de 7

Segundo pessoas próximas, a viagem acabou sendo uma espécie de tentativa de preservar a boa convivência entre os dois e mostrar às crianças que, apesar da separação, eles continuariam unidos como família. No entanto, que nas fotos em que a ruiva surge ao lado do atleta, chamou a atenção seu semblante fechado e o "sorriso amarelo".

Ainda de acordo com o Extra, o fim do relacionamento foi consensual e aconteceu pelo desgaste natural de um longo relacionamento. Agora, Scooby estaria procurando uma casa para viver com o filho Dom, que já mora com ele e Cintia no Brasil, e possivelmente Bem, que mora com a mãe em Portugal, mas já manifestou interesse em voltar ao Rio. O plano é achar algo perto de Cintia, já que, mesmo com o fim, os dois mantêm a amizade.

Cintia também passou a aparecer sozinha

Enquanto Scooby era visto em compromissos sem a mulher, Cintia também passou a circular sozinha. No dia 26 de agosto, a modelo esteve na festa de 50 anos da C&A, em São Paulo, sem o surfista e sem a aliança que costumava usar.

Na ocasião, Cintia chegou a dar entrevistas e falou sobre a vida a dois e sobre como o casal mantinha a relação apimentada. Mas chamou a atenção o fato de ela ter parado de usar sua aliança Bulgari de R$ 47 mil, em junho.

Pessoas próximas à modelo também teriam percebido que ela estava mais triste e introspectiva nas últimas semanas.

O que Pedro Scooby disse sobre a separação?

Em conversa com a coluna de Lucas Pasin no Metrópoles, Scooby confirmou que os dois estão separados há cerca de dois meses e afirmou que não houve traição. "Sim, estamos separados há dois meses! Viajamos juntos em família nesse tempo e vamos seguir juntos, como bons amigos que somos e pais da Aurora", declarou.

O surfista também destacou a relação que pretende manter com a ex-mulher. "Nunca imaginei que pudesse ter uma relação assim após casamento e acredito que isso seja o verdadeiro amor! Ela vai poder contar sempre comigo e eu sempre com ela", afirmou.

Scooby ainda fez um pedido para que não fossem criadas especulações sobre o motivo do término. "Antes que fiquem especulando, não houve traição, nem desrespeito! Muito pelo contrário! Espero que todos respeitem esse momento", disse.

Amigos ainda apostam em reconciliação

Apesar do fim do casamento, pessoas próximas acreditam que a história entre Scooby e Cintia pode não ter chegado definitivamente ao fim. Amigos apontam que os dois ainda mantêm carinho e uma boa relação e associam o momento à chamada "crise dos sete anos".

"Eles se gostam muito, a Cintia tinha planos de fazer uma cerimônia linda de casamento, e acredito que tudo isso vai passar. É só uma fase", afirmou uma amiga do surfista, segundo o Extra.