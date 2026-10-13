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O que aconteceu com Selma Blair? Causa de surto é revelada após atriz morder comissário e tentar abrir porta de avião em voo

Defesa de Selma Blair atribui comportamento a dois fatores; atriz foi detida após episódio durante voo com destino a Nova York

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:56

Selma Blair Crédito: Reprodução

A equipe jurídica da atriz Selma Blair, conhecida por seus papéis em "Legalmente Loira" e "Segundas Intenções", apontou possíveis causas para o comportamento que levou à detenção da artista durante um voo entre Los Angeles e Nova York, nos Estados Unidos. Segundo os advogados, "várias doses de medicação não tomadas e um traumatismo craniano" teriam contribuído para um quadro de confusão mental e agressividade.

A informação foi divulgada pelo site Page Six nesta segunda-feira (12), após a atriz, de 54 anos, ser acusada de agredir pessoas durante e depois do voo da Delta Air Lines. De acordo com a defesa, Selma teria sofrido uma queda e batido a cabeça, além de deixar de tomar várias doses de um medicamento usado para controlar sintomas neurológicos graves. Vale lembrar que a atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2018, mas não foi informado se a doença degenerativa tem ligação direta com o comportamento dela.

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O caso ganhou repercussão após relatos de que a artista teria mordido um comissário de bordo e tentado abrir a porta da aeronave durante a viagem. Após o pouso no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, ela foi detida e encaminhada para atendimento médico.

Selma Blair se declara inocente

Durante a audiência de custódia, a defesa argumentou que as supostas agressões ocorreram em meio a um episódio de confusão mental severa, que teria sido provocado pela falta de medicação e pela queda com impacto na cabeça.

Selma se declarou inocente das duas acusações de agressão de segundo grau. Documentos judiciais apontam que, enquanto era imobilizada em uma maca no aeroporto, a atriz teria soltado uma das pernas e chutado repetidamente uma policial no rosto, no pescoço e no peito. A agente relatou inchaço no maxilar e "dor intensa" nas regiões atingidas.

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Uma enfermeira do Jamaica Hospital Medical Center também afirmou ter sido chutada no peito enquanto a atriz era transportada para receber atendimento.

O juiz estabeleceu fiança de US$ 20 mil, valor equivalente a cerca de R$ 100 mil na cotação informada na reportagem original. Selma foi liberada na noite de segunda-feira (12). A Justiça também determinou uma medida protetiva em favor da enfermeira que teria sido agredida.

A próxima audiência está marcada para 19 de janeiro de 2027. Até lá, a atriz deverá responder ao processo em liberdade.

Atriz tem diagnóstico de esclerose múltipla

Em 2018, Selma Blair revelou publicamente que havia sido diagnosticada com esclerose múltipla, doença que afeta o sistema nervoso central. A defesa não informou se a condição tem relação direta com o episódio no avião, e não há confirmação de que o diagnóstico explique o comportamento descrito nos relatos.

A atriz documentou aspectos de sua rotina e do tratamento no filme "Introducing, Selma Blair", lançado em 2021. Em 2016, ela já havia enfrentado um episódio durante uma viagem aérea, quando precisou ser retirada de um voo entre Cancún, no México, e Los Angeles após apresentar comportamento alterado. Na época, explicou que havia misturado álcool e medicamentos, combinação que teria provocado um apagão, e pediu desculpas pelo ocorrido.