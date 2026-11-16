LUTO

O que Andreas escreveu sobre os pais em tese de doutorado que voltou a viralizar

Documento apresentado à USP em 2015 voltou a circular após lançamento de documentário da Netflix sobre o caso; pesquisador homenageou Manfred e Marísia, mas não mencionou a irmã

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:38

Dedicatória de Andreas von Richthofen aos pais, feita em tese de doutorado apresentada à USP em 2015, voltou a circular após documentário sobre Suzane na Netflix Crédito: Reprodução

Uma dedicatória escrita por Andreas von Richthofen, irmão de Suzane von Richthofen, voltou a chamar atenção nas redes sociais após o lançamento do documentário Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga, da Netflix. O trecho faz parte da tese de doutorado apresentada pelo pesquisador em 2015 e traz uma homenagem aos pais, Manfred e Marísia, assassinados em 2002.

Na publicação acadêmica, defendida no Instituto de Química da Universidade de São Paulo (USP), Andreas escreveu: “Aos meus pais Manfred Albert e Marísia von Richthofen, in memoriam”. A dedicatória não menciona Suzane, condenada pelo envolvimento no assassinato do casal.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

A tese tem como tema “Benzo[5]radialenos como precursores de fluorenos e benzo[b]fluorenos” e foi apresentada como parte da trajetória acadêmica de Andreas na área de química.

O que Suzane disse sobre o irmão no documentário?

Na produção da Netflix, Suzane relembra a reação de Andreas ao descobrir que os pais haviam sido mortos. Segundo ela, o irmão chegou a visitá-la na prisão, mas o encontro foi marcado pela emoção, com choro e um abraço, sem que ele conseguisse fazer muitas perguntas sobre o crime.

Durante o depoimento, Suzane afirmou que o sofrimento do irmão ainda a acompanha e declarou sentir culpa pelas consequências que o assassinato provocou na vida dele.

“O sofrimento do Andreas fica registrado em mim de uma maneira muito intensa. Ele era a pessoa com quem eu tinha mais vínculo no mundo”, disse.