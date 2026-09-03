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O que Boninho fez com as toneladas de cartas que Xuxa recebeu: ‘Uma coisa brutal’

Apresentadora recebida várias cartas de fãs na década de 1980, mas Boni tomou uma atitude após anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18:41

Xuxa recebia muitas cartãs de fãs que tiveram destino que colabora para um meio ambiente melhor
Xuxa recebia muitas cartãs de fãs que tiveram destino que colabora para um meio ambiente melhor Crédito: Reprodução | Instagram

Na década de 1980, Xuxa Meneghel recebeu várias cartas de fãs direcionadas ao seu programa no ar na época, Xou da Xuxa. Nesta quinta-feira (3), José Bonifácio de Oliveira, o Boni, revelou o que fez com as cartinhas que o público enviava para a eterna Rainha dos Baixinhos quando ela apresentava o programa infantil na TV Globo.

A quantidade de cartas que o diretor e ex-vice-presidente de operações da emissora recebia eram tantas que ele precisou encontrar um destino para elas.

Xuxa

Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Xuxa por Reprodução
Não usa lingerie, culpa das camisolonas que ganhou de Xuxa. por Reprodução
Roberto Carlos e Xuxa por Reprodução
Xuxa por Blad Meneghel/Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Xuxa por Reprodução
Sasha e Xuxa por Reprodução
Xuxa e Patrícia por Reprodução
Hebe e Xuxa por Reprodução
xUXA por Reprodução/Instagram
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Xuxa se apresenta na Fonte Nova em 1989 por Fernando Amorim/Arquivo CORREIO
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Xuxa por Reprodução

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"Você não imagina o que fazer com as toneladas de cartas que a Xuxa recebeu no ano de 1987. A quantidade foi tão grande que eu tive que alugar um galpão, mas não era um galpãozinho", começou dizendo em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Boni prosseguiu dizendo que havia um galpão com empilhadeira, com prateleiras e 12 funcionários para cuidar das cartas. “Uma coisa brutal. No final do ano, queriam fazer um incêndio, levar as cartas para um lugar qualquer e queimar aquelas cartas todas”, acrescentou Boni.

"A quantidade era tão grande, que eu tive uma ideia", falou o diretor de TV. Na sequência, ele recordou o que sugeriu à Globo na época: "Vamos pesar isso, vender como papel reciclável e aproveitar o dinheiro para doar para as crianças de alguma entidade que a Xuxa escolher".

Fãs ficaram surpresos com a revelação. "Minha cartinha foi reciclada", comentou uma pessoa aos risos. "Eu achei legal, pois todos que mandaram as cartinhas para a Xuxa se sentiram amadas e ainda vocês ajudaram uma instituição", disse outra. "Poxa, Boni, agora eu entendi tudo", brincou um seguidor. "Tenho certeza que minhas cartas se perderam nessa. Ela nunca me respondeu", afirmou mais um.

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Xuxa Meneghel

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