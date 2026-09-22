ACIDENTE AÉREO

O que causa a morte de tripulantes em quedas de aviões e helicópteros?

Condição médica chamada politraumatismo é a principal causa de óbitos em desastres aéreos

Kamila Macedo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:51

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados Crédito: CBMSC/Divulgação

A morte do cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick e Renner, e de outras quatro pessoas foi confirmada nesta terça-feira (22), após as vítimas sofrerem um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

Os destroços da aeronave, que perdeu comunicação na segunda-feira (21) enquanto viajava de Porto Belo para São Joaquim, foram encontrados na região de Urubici. Não houve sobreviventes. Além do artista, morreram o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

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Em acidentes aéreos, uma das principais causas de óbito é o politraumatismo, também conhecido como traumatismo multissistêmico. A condição é definida por lesões graves e simultâneas em pelo menos duas partes diferentes do corpo. Ela ocorre em situações de alta transmissão de energia cinética – ou seja, impactos violentos gerados pela combinação extrema de peso e velocidade.

Os danos corporais mais comuns incluem traumatismos cranianos e de coluna, fraturas múltiplas nos ossos e extremidades, lesões em órgãos internos, além da ruptura de grandes vasos sanguíneos, o que resulta em hemorragias severas.

Embora seja frequente associado a quedas de aviões e helicópteros, o politraumatismo também é a principal causa de óbitos em acidentes de trânsito de alta velocidade (especialmente com motos), atropelamentos, quedas de grandes alturas, explosões e agressões físicas intensas.

O impacto gera lesões classificadas de duas formas:

Trauma aberto: quando há o rompimento da pele, resultando em ferimentos visíveis, cortes profundos ou fraturas expostas.

Trauma fechado: quando a força da batida causa danos internos sem romper a pele, a exemplo do esmagamento de órgãos (como fígado ou baço) e hemorragias ocultas.

Em casos extremos, o corpo não suporta o choque e a morte ocorre de forma imediata. No entanto, pacientes que resistem ao impacto inicial ainda correm risco de morte horas ou dias após o resgate, geralmente em decorrência de infecção generalizada (sepse) e falência múltipla dos órgãos.

É possível sobreviver ao politraumatismo?

A sobrevivência é possível e depende diretamente da magnitude da força do acidente e das áreas do corpo atingidas. Quanto maior a dissipação de energia, menores são as chances. Além disso, um fator decisivo para a vida da vítima é o tempo de resposta do socorro, sendo fundamental contar com um sistema rápido de resgate e tratamento.

Como é o tratamento?

O atendimento a um politraumatizado é individual, dependendo do grau das lesões, sendo feito em etapas de prioridade. O primeiro passo foca em garantir a respiração (frequentemente via intubação) e a circulação sanguínea da vítima, para estabilizar o paciente e controlar o estado de choque. Isso pode incluir a administração de fluidos intravenosos para compensar a perda de sangue e, se necessário, realização de cirurgias de contenção de danos urgentes.