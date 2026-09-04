ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O que comer à noite para dormir melhor? Veja 5 alimentos que podem ajudar no sono e na rotina antes de deitar

Alguns alimentos podem contribuir para o relaxamento e o equilíbrio do organismo antes de dormir



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:06

Escolher bem o que comer antes de dormir pode ajudar a tornar a rotina noturna mais leve e equilibrada Crédito: Foto: Helena Lopes/ Pexels

Uma boa noite de sono começa muito antes de você encostar a cabeça no travesseiro. Além de controlar a iluminação, reduzir estímulos e manter uma rotina regular, a escolha do que comer à noite também pode fazer diferença no descanso.

Isso acontece porque alguns nutrientes participam de processos relacionados ao funcionamento do sistema nervoso e ao ciclo sono-vigília. Ao mesmo tempo, refeições muito grandes ou pesadas próximas do horário de dormir podem causar desconforto e dificultar o descanso.

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Entre os compostos envolvidos nesse processo estão a serotonina e a melatonina. A melatonina, produzida principalmente pela glândula pineal em resposta à ausência de luz, ajuda o organismo a reconhecer que é hora de dormir.

1. Frango

O frango pode ser uma alternativa para o jantar ou para uma refeição noturna, principalmente quando preparado de maneira simples, sem excesso de gordura.

A carne fornece vitamina B6, nutriente que participa do metabolismo do triptofano e de processos relacionados à produção de serotonina.

Para uma refeição mais leve, o frango pode ser combinado com vegetais e uma pequena porção de carboidrato, evitando preparações muito gordurosas ou frituras perto da hora de dormir.

2. Banana

Prática, acessível e fácil de incluir na rotina, a banana também aparece entre as opções para quem procura o que comer à noite para dormir melhor.

A fruta fornece vitamina B6 e carboidratos, além de outros nutrientes. A vitamina B6 está envolvida no metabolismo do triptofano e em processos relacionados à produção de neurotransmissores.

Uma banana pode ser consumida sozinha ou acompanhada de aveia, por exemplo, dependendo da fome e das necessidades individuais.

3. Vegetais verde-escuros

Espinafre e couve-manteiga são exemplos de vegetais verde-escuros que podem enriquecer o jantar.

Esses alimentos fornecem magnésio, mineral envolvido em diversas funções do organismo, inclusive processos relacionados ao funcionamento muscular e do sistema nervoso. Uma salada ou porção de vegetais cozidos pode complementar o prato sem deixar a refeição excessivamente pesada.

Além do magnésio, verduras e legumes ajudam a aumentar a variedade nutricional da alimentação e fornecem fibras, vitaminas e outros compostos importantes para a saúde.

4. Alface

A hortaliça fornece magnésio, além de água e fibras. Pode ser utilizada em saladas ou combinada com outros vegetais para acompanhar uma refeição equilibrada.

Uma vantagem prática é que a alface pode ser incorporada facilmente ao jantar, sem exigir preparações elaboradas.

Vale lembrar, porém, que nenhum alimento isolado é capaz de garantir uma boa noite de sono. O conjunto da alimentação e dos hábitos antes de dormir é mais importante.

5. Aveia

A aveia é outra opção interessante para quem busca alimentos que possam fazer parte de uma rotina alimentar voltada ao descanso.

Ela contém triptofano, aminoácido utilizado pelo organismo em processos relacionados à produção de serotonina. Também é fonte de fibras, que ajudam na saciedade e contribuem para uma digestão mais gradual.

A aveia pode ser combinada com banana ou utilizada em outras preparações simples. Para quem sente fome antes de dormir, uma porção adequada pode ser uma alternativa mais interessante do que alimentos ultraprocessados e muito ricos em açúcar.

Alimentação é apenas uma parte do sono

Embora a comida possa contribuir para uma rotina mais adequada, o sono é influenciado por diversos fatores.

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Horários irregulares, excesso de telas, cafeína no período da tarde ou da noite, estresse e pouca exposição à luz natural durante o dia também podem interferir no ciclo sono-vigília.