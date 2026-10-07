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O que Dandara Couto falou antes de desaparecer? Modelo de 27 anos mencionou 'portal que ia se abrir'

Parente contou que jovem vinha dizendo estar sendo perseguida por um stalker e apresentou falas desconexas nos últimos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14:04

Dandara Couto Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (5), após ser vista nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Agora, um novo relato da família chama atenção para o comportamento da jovem nos dias que antecederam o desaparecimento.

Segundo uma tia de Dandara, a modelo vinha dizendo que estava sendo perseguida por um stalker e chegou a apresentar falas que causaram estranheza entre pessoas próximas.

A modelo Dandara Couto 1 de 22

"Ela andou falando alguma coisa de um portal que ia se abrir. Isso foi estranho. Inclusive, quando ela estava fazendo a campanha de uma marca na semana passada, a amiga que estava com ela achou estranho, o jeito das coisas que ela falava, meio desconexa", contou a parente ao Metrópoles.

Ainda segundo a tia, Dandara nunca havia apresentado esse tipo de comportamento anteriormente.

A familiar também relatou que populares teriam visto a modelo por volta das 10h de segunda-feira (5), em meio a uma situação que chamou atenção. De acordo com o relato, Dandara estaria em surto, "com a roupa rasgada e gritando".

Desaparecimento

Dandara saiu de casa na segunda-feira dizendo que iria trançar o cabelo. Segundo um amigo da modelo, porém, a trancista afirmou que ela nunca chegou ao local.

Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo 1 de 5

A jovem é negra, tem cerca de 1,58 metro de altura e trabalha como modelo. Agenciada pela Mega Model, Dandara já participou de ensaios fotográficos e campanhas de marcas de moda.

Familiares e amigos estão mobilizados nas redes sociais em busca de informações que possam ajudar a localizar a modelo. O irmão de Dandara procurou o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência.