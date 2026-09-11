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O que diz a psicologia sobre quem escolhe poltrona afastada de outros passageiros ao andar de ônibus e o que isso revela sobre a personalidade

O comportamento pode estar ligado à busca por silêncio, segurança ou um momento de descanso.

  • Foto do(a) author(a) Kaíky Almeida
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Kaíky Almeida

  • Agência Correio

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:11

Escolher um banco afastado pode ser uma forma de buscar silêncio durante a viagem.
Escolher um banco afastado pode ser uma forma de buscar silêncio durante a viagem. Crédito: Divulgação/TV Globo

Você entra no ônibus, olha os bancos disponíveis e escolhe justamente aquele que deixa outras pessoas mais longe. Para muita gente, sentar sozinho parece apenas uma questão de hábito. Para a psicologia, porém, esse comportamento pode ter explicações diferentes da simples timidez.

A preferência por ficar afastado de outros passageiros pode estar relacionada à introversão, mas não significa necessariamente que a pessoa evite contato social ou não goste de conversar. O motivo pode estar muito mais ligado à maneira como ela se sente em determinados ambientes.

A preferência por um banco vazio nem sempre está relacionada à timidez.

O silêncio durante o trajeto pode ajudar quem está lidando com cansaço físico ou emocional. por Reprodução/Wikimedia Commons
Manter distância de outros passageiros pode ser uma maneira de estabelecer limites pessoais. por Reprodução/Wikimedia Commons
A preferência por um banco vazio nem sempre está relacionada à timidez. por Reprodução/Wikimedia Commons
A preferência por um banco vazio nem sempre está relacionada à timidez. por Reprodução/Wikimedia Commons
Para algumas pessoas, ficar sozinho no ônibus ajuda a preservar o próprio espaço. por Reprodução/Wikimedia Commons
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O silêncio durante o trajeto pode ajudar quem está lidando com cansaço físico ou emocional. por Reprodução/Wikimedia Commons

Nem sempre é timidez

Uma das possibilidades apontadas no material é que algumas pessoas simplesmente prefiram interações em ambientes mais tranquilos. Ou seja, alguém pode gostar de conversar e, ainda assim, escolher um banco vazio quando está no transporte público.

Essa diferença ajuda a separar dois comportamentos que podem parecer iguais. Procurar distância de desconhecidos durante uma viagem não significa, por si só, ter dificuldade para estabelecer relações ou conversar com outras pessoas.

O próprio contexto também importa. Um ônibus costuma reunir passageiros, ruídos, movimentos e diferentes estímulos em um espaço relativamente pequeno. Para algumas pessoas, permanecer em um canto mais reservado pode tornar aquele período mais confortável.

A busca por privacidade

Outra explicação citada envolve a necessidade de preservar o próprio espaço. O professor de psicologia Frank T. McAndrew, do Knox College, é mencionado no material ao relacionar esse comportamento à ideia de territorialidade.

Na prática, isso significa que algumas pessoas podem tentar manter uma distância maior daqueles que estão ao redor. Escolher um banco vazio, portanto, pode funcionar como uma maneira de estabelecer uma espécie de limite pessoal durante a viagem.

Essa preferência não precisa representar rejeição aos demais passageiros. Pode ser apenas uma escolha para controlar melhor o espaço ocupado e evitar uma proximidade considerada desconfortável naquele momento.

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Quando o corpo pede silêncio

Existe ainda outra possibilidade: o cansaço. Segundo o material de referência, estudos citados por psicólogos relacionam a preferência por ficar sozinho a momentos de exaustão física ou emocional.

Nesse caso, o banco vazio pode representar uma pequena pausa dentro de uma rotina movimentada. Em vez de conversar ou dividir o espaço muito próximo de outra pessoa, o passageiro encontra alguns minutos de silêncio enquanto segue para o destino.

A situação também pode ocorrer durante uma espera. Quando alguém está cansado, a possibilidade de permanecer sozinho pode tornar aquele intervalo mais confortável e funcionar como uma espécie de escape diante do excesso de estímulos do cotidiano.

O espaço pode fazer diferença

A escolha de um lugar mais afastado também mostra como pequenos comportamentos do dia a dia podem ter diferentes interpretações. Uma pessoa sentada sozinha pode estar apenas procurando tranquilidade, preservando sua privacidade ou tentando descansar.

Por isso, não é possível concluir que alguém seja tímido apenas porque prefere ficar distante durante uma viagem de ônibus. O comportamento isolado não conta toda a história sobre a personalidade de quem está sentado ali.

Tags:

Bem-estar

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