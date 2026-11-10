O que é cabaça? Objeto usado em novela da Globo reacende debate sobre estereótipos do Nordeste

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:51
A cabaça é um fruto de casca dura que, depois de seco e esvaziado, pode ser utilizado como recipiente para armazenar água, alimentos e outros objetos. Presente em diferentes culturas e tradições populares, o utensílio também tem importância histórica no Nordeste brasileiro. Mas foi justamente a presença do objeto em uma novela da Globo que provocou uma discussão nas redes sociais sobre a representação da região na televisão.
Na estreia de 'Lá na Minha Terra', na segunda-feira (9), a personagem Maria Lina, interpretada por Arianne Botelho, aparece enchendo uma cabaça com água. A cena foi recebida com críticas por parte dos telespectadores, que consideraram a escolha visual ultrapassada e associada a uma imagem estereotipada do sertão nordestino.
Embora tenha sido utilizado durante gerações, o recipiente não representa, por si só, um problema. A discussão levantada pelo público está relacionada ao contexto em que aparece: uma história ambientada nos dias atuais, mas que apresenta elementos associados a um passado de precariedade e isolamento.
Cabaça na estreia de 'Lá na Minha Terra' revolta a web
A cabaça é produzida a partir de frutos de plantas da família das cucurbitáceas, que incluem espécies conhecidas popularmente como porongos e coités. Depois de retiradas as sementes e a polpa, a casca passa por um processo de secagem e pode ganhar diferentes funções. Além de servir para guardar líquidos, também é matéria-prima de instrumentos musicais, objetos decorativos e peças de artesanato.
A polêmica com a novela não ficou restrita à cena. Outro momento que provocou indignação foi o banho da personagem Rosenda, vivida por Dira Paes, em uma estrutura improvisada no quintal de casa. Também houve críticas a uma sequência ambientada em 2011, na qual Severino, personagem de Daniel de Oliveira, viaja para São Paulo em um caminhão pau de arara.
As cenas reacenderam uma discussão sobre a maneira como o Nordeste é retratado em produções televisivas, especialmente quando costumes de outras épocas são apresentados sem contextualização em histórias contemporâneas.
A repercussão chegou até o cineasta Kleber Mendonça Filho, que comentou a circulação das imagens nas redes sociais. Para parte do público, o incômodo não está em mostrar tradições nordestinas, mas em reduzir a diversidade da região a imagens de pobreza, atraso e falta de infraestrutura.