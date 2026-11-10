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O que é cabaça? Objeto usado em novela da Globo reacende debate sobre estereótipos do Nordeste

Fruto seco utilizado tradicionalmente como recipiente virou alvo de críticas após aparecer em cena de 'Lá na Minha Terra', que estreou na segunda-feira (9

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:51

Cabaça é um fruto seco utilizado tradicionalmente como recipiente
Cabaça é um fruto seco utilizado tradicionalmente como recipiente Crédito: Reprodução/TV Globo

A cabaça é um fruto de casca dura que, depois de seco e esvaziado, pode ser utilizado como recipiente para armazenar água, alimentos e outros objetos. Presente em diferentes culturas e tradições populares, o utensílio também tem importância histórica no Nordeste brasileiro. Mas foi justamente a presença do objeto em uma novela da Globo que provocou uma discussão nas redes sociais sobre a representação da região na televisão.

Na estreia de 'Lá na Minha Terra', na segunda-feira (9), a personagem Maria Lina, interpretada por Arianne Botelho, aparece enchendo uma cabaça com água. A cena foi recebida com críticas por parte dos telespectadores, que consideraram a escolha visual ultrapassada e associada a uma imagem estereotipada do sertão nordestino.

Embora tenha sido utilizado durante gerações, o recipiente não representa, por si só, um problema. A discussão levantada pelo público está relacionada ao contexto em que aparece: uma história ambientada nos dias atuais, mas que apresenta elementos associados a um passado de precariedade e isolamento.

Cabaça na estreia de 'Lá na Minha Terra' revolta a web

Maria Lina (Arianne Botelho) enche uma cabaça em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo
Maria Lina (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo
Maria Lina (Arianne Botelho) em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo
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Maria Lina (Arianne Botelho) enche uma cabaça em 'Lá na Minha Terra' por Reprodução/TV Globo

A cabaça é produzida a partir de frutos de plantas da família das cucurbitáceas, que incluem espécies conhecidas popularmente como porongos e coités. Depois de retiradas as sementes e a polpa, a casca passa por um processo de secagem e pode ganhar diferentes funções. Além de servir para guardar líquidos, também é matéria-prima de instrumentos musicais, objetos decorativos e peças de artesanato.

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A polêmica com a novela não ficou restrita à cena. Outro momento que provocou indignação foi o banho da personagem Rosenda, vivida por Dira Paes, em uma estrutura improvisada no quintal de casa. Também houve críticas a uma sequência ambientada em 2011, na qual Severino, personagem de Daniel de Oliveira, viaja para São Paulo em um caminhão pau de arara.

As cenas reacenderam uma discussão sobre a maneira como o Nordeste é retratado em produções televisivas, especialmente quando costumes de outras épocas são apresentados sem contextualização em histórias contemporâneas.

A repercussão chegou até o cineasta Kleber Mendonça Filho, que comentou a circulação das imagens nas redes sociais. Para parte do público, o incômodo não está em mostrar tradições nordestinas, mas em reduzir a diversidade da região a imagens de pobreza, atraso e falta de infraestrutura.

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